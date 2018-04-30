Ünlü çiftten samimi pozlar

Giydiği kıyafetin yanı sıra rahat tavırlarıyla da dikkat çeken güzel bakın nasıl görüntüler verdi...

Sokakta aşka geldiler!

1 / 50 ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.

2 / 50 Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.

3 / 50 Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

4 / 50 Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.

5 / 50 Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.

6 / 50 İşte ünlü ikilinin o pozları...

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11 / 50 Çiçeği burnunda çiftten olay yaratan tatil fotoğrafları Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.

12 / 50 Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.

13 / 50 Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.

14 / 50 Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...

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21 / 50 ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi

22 / 50 Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.

23 / 50 Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.

24 / 50 27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.

25 / 50 Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.

26 / 50 Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.

27 / 50 Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

28 / 50 SAMANTHA HOOPES KİMDİR? Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.

29 / 50 Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.

30 / 50 Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

31 / 50 Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

32 / 50 Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.

33 / 50 2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.

34 / 50 Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.

35 / 50 Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...

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