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Ünlü isim kabına sığmadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 09:10 | Son Güncelleme

Eğlenmeye çıktığı geceye giydiği kıyafetle damga vuran Kayleigh Morris, gündem yarattı.

Morris, üzerine yapışan elbisesiyle kusursuz fiziğini sergiledi.

Giydikleriyle gündemden düşmüyor

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29 yaşındaki Kayleigh Morris, eğlenmek için çıktığı geceye damgasını vurdu.
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Oldukça iddialı kıyafetiyle sokaklarda boy gösteren Morris, kusursuz fiziğiyle hemcinslerini kıskandırdı.
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Derin dekolteli süper mini elbisesiyle iddiasını ortaya koyan güzel, kıyafetini açık saçları ve ince bantlı ayakkabılarıyla tamamlamış.
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İşte Morris'in o geceden kareleri...
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Kıyafetinin cesur kesimiyle geceye damga vuran Charlotte Crosby, göğüslerine dikkat çeken detay kadar mini eteği ile uzun bacaklarını da sergiledi.
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Charlotte Crosby, elbisesindeki göğüs detayı sebebiyle fazlaca zorlandı.
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Objektiflerin kendisini kayda aldığı anlarda elleriyle göğsünü kapatmaya çalıştığı görüldü.
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Yeni görünümüyle hayranlarının büyük beğenisini toplayan Charlotte Crosby, sosyal medyadan da iltifat yağmuruna tutuldu.
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İşte Charlotte Crosby'nin o gecede çekilen diğer fotoğrafları...
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SOLUĞU DÖVMECİDE ALDI

SOLUĞU DÖVMECİDE ALDI
I’m A Celebrity’s yarışmasında ünlenen Vanessa White, beline yaptırdığı yeni dövmesini sosyal medyadaki paylaşımıyla duyurdu.
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Katıldığı yarışma sayesinde kısa sürede adını binlerce kişiye duyurmayı başaran Vanessa, geçtiğimiz gün de giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Davet edildiği geceye iddialı bir elbiseyle katılan Vanessa sınırları zorladı.
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Güzel yarışmacı, adada kaldığı dönemde de duş aldığı anlarla gündemden düşmemişti.
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Ekranda görünenin aksine seksilikten oldukça uzak olduğunu söyleyen Vanessa, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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'Duş alırken etrafınızdan böcekler çıkıyor. O sırada oldukça endişeli oluyorsunuz ve ısırılmamak için dua ediyorsunuz. Bu yüzden 3 gün duş alamadığım bile olmuştu.'
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İngiltere'de ekrana gelen dünyaca ünlü yarışma programı I'm a Celebrity'de bu yıl çıplaklık ve romantizmin daha da teşvik edilmesi için kamp alanına bir küvet konuldu. Yeni bölümlerde yer alacak olan küvette romantik dakikaların yaşanılacağı düşünülüyor.
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''Romantik olma potansiyeli her zamankinden daha yüksek"

''Romantik olma potansiyeli her zamankinden daha yüksek"
Programın yapımcıları ilk kez bir küvet kurdukları kamp alanında çıplaklığın teşvik edilmesine çok hevesli. Bu yıl aşk koltuğu adını verdikleri bir bankın da yer aldığı kamp alanında birçok yeni unsur yer alıyor. Yapımcı Oliver Nash, ''Romantik olma potansiyeli her zamankinden daha yüksek" diye konuşuyor.
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YARIŞMACILAR BU KÜVETTE YIKANACAKLAR

YARIŞMACILAR BU KÜVETTE YIKANACAKLAR
İngiltere'de son günlerin en popüler yarışması Love Island (Aşk Adası)'ndan esinlenildiği söylenen I'm a Celebrity'de, çıplaklıklığın ön planda tutulması için her şey yapılıyor.
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Programın yapımcısı Oliver Nash'in orman ortasına iki kişinin sığabileceği bir küvet koyma fikri 'potansiyel sevgililer için düşünülmüş' yorumlarına neden oldu.
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19 Kasım'da başlayacak olan I'm a Celebrity yarışmasında Stanley Johnson, Dennis Wise, Shappi Khorsandi, Amir Khan, Jennie McAlpine, Vanessa White, Rebekah Vardy, Jack Maynard, Georgia Toffolo ve Jamie Lomas yer alıyor.
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KAMP ALANINDAKİ BİR DİĞER YENİLİKSE BU BANK

KAMP ALANINDAKİ BİR DİĞER YENİLİKSE BU BANK
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Katılımcıların güç doğa koşullarında mücadele ettiği yarışmada, alttan alta bayanlar arasında bir güzellik mücadelesi de yaşanıyor.
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en çok konu edilen ise bayan yarışmacıların bikinili görüntüleri. İşte yarışmanın çeşitli dönemlerde yayınlanan bölümlerinden akıllarda kalan bikinili görüntüler.
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Kayleigh Morris elbise dekolte

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