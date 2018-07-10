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Ünlü isim son paylaşımıyla alay konusu oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.07.2018 07:49 | Son Güncelleme

ABD'li televizyon yıldızı Natalie Halcro son paylaşımıyla sanal alemde alay konusu oldu.

Yaptığı oynamayı fark eden takipçileri, ünlü ismin açığını bakın nasıl gözler önüne serdi...

Natalie Halcro'nun photoshop hilesine yorum yağdı

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ABD'li televizyon yıldızı Natalie Halcro'nun fotoğraflarında fotoşop kullandığı ortaya çıktı
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Seksi güzel Natalie Halcro'nun, Ibiza tatilinde paylaştığı bir fotoğraf dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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ABD'nin en çok konuşulan televizyon dizilerinden WAGS'ın yıldızı Halcro'nun Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kalçasına fotoşop uyguladığı görüldü.
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Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Halcro'nun bu paylaşımına adeta yorum yağdı.
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Natalie Halcro ve Olivia Pierson geçen hafta Malibu sahillerinde tatil yaparken paparazziler tarafından görüntülenmişti.
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Biri kırmızı mayo diğeri de beyaz bikini giyen iki ünlü yıldız plajda çocuklar gibi eğlendiler.
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Deniz kıyısında çocuklar gibi eğlenen iki ünlü yıldız kendilerini görüntüleyen paparazzileri de umursamadılar.
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Kusursuz fizikleriyle de dikkat çeken iki yıldız plajdakilerin de ilgi odağı oldu.
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Natalie Halcro ve Olivia Pierson isimlerini Kim Kardashian'la olan yakın ilişkileriyle duyurmuşlardı.
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Vücutları da Kardashian'a benzeyen iki ünlü ara ara Kardashian'ların şovlarına da dahil oluyordu.
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Natalie Halcro sosyal medya fotoğraf ABD photoshop

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