Ünlü isim son paylaşımıyla alay konusu oldu!

Yaptığı oynamayı fark eden takipçileri, ünlü ismin açığını bakın nasıl gözler önüne serdi...

Natalie Halcro'nun photoshop hilesine yorum yağdı

1 / 21 ABD'li televizyon yıldızı Natalie Halcro'nun fotoğraflarında fotoşop kullandığı ortaya çıktı

2 / 21 Seksi güzel Natalie Halcro'nun, Ibiza tatilinde paylaştığı bir fotoğraf dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

3 / 21 ABD'nin en çok konuşulan televizyon dizilerinden WAGS'ın yıldızı Halcro'nun Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kalçasına fotoşop uyguladığı görüldü.

4 / 21 Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Halcro'nun bu paylaşımına adeta yorum yağdı.

5 / 21 Natalie Halcro ve Olivia Pierson geçen hafta Malibu sahillerinde tatil yaparken paparazziler tarafından görüntülenmişti.

6 / 21 Biri kırmızı mayo diğeri de beyaz bikini giyen iki ünlü yıldız plajda çocuklar gibi eğlendiler.

7 / 21 Deniz kıyısında çocuklar gibi eğlenen iki ünlü yıldız kendilerini görüntüleyen paparazzileri de umursamadılar.

8 / 21 Kusursuz fizikleriyle de dikkat çeken iki yıldız plajdakilerin de ilgi odağı oldu.

9 / 21 Natalie Halcro ve Olivia Pierson isimlerini Kim Kardashian'la olan yakın ilişkileriyle duyurmuşlardı.

10 / 21 Vücutları da Kardashian'a benzeyen iki ünlü ara ara Kardashian'ların şovlarına da dahil oluyordu.

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21