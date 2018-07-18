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Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Katıldığı geceye iç çamaşırı giymeden gelen Farrah Abraham, flaşların patlamasıyla elbisesinin kurbanı oldu.

Siyah elbisesi bir anda transparana dönüşen Abraham, yaşananların farkında bile değildi. 27 yaşındaki tv ünlüsünün talihsiz anları objektiflere böyle yansıdı...

Farrah Abraham elbise kurbanı oldu

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Hollywood'da eğlenceli bir gece geçiren Farrah Abraham, flaşların patlamasıyla elbisesinin kurbanı oldu.
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Kate Neilson'un doğum gününü kutlamak için gittiği mekanın çıkışında kameraların ışıklarını açmasıyla içi gözüken Farrah Abraham, durumun farkına bile varmadı.
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İç çamaşırı giymeyen ünlü ismin görüntüleri objektiflere böyle yansıdı...
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Farrah Abraham elbise ters ışık

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