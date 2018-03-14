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Kavunu görünce aşka geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Kelly Brooke, Tayland'daki tatilinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü isim bu kez de çevrenin güzelliklerini sergilemekten ziyade kendini öne çıkarmayı tercih etti. Bakın bunun sonrasında ortaya nasıl görüntüler çıktı...

Kelly Brook'un renkli tatili

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Tayland'a tatile giden Kelly Brook, bu kez siyah mayosuyla takipçilerinin karşısındaydı.
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Önündeki meyveleri yemek yerine vücuduna suyunu sıkmayı tercih eden Kelly Brook, kavunla birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
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Çekimler sonrası dinlenmeyi tercih eden ünlü 38 yaşındaki ünlü isim erkek arkadaşı Jeremy Parisi ile güneşin tadını çıkardı.
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İngiliz model Kelly Brook sevgilisiyle çıktığı Tayland tatilinden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.
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38 yaşındaki paylaşımları hayranlarından yüz binlerce beğeni aldı.
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İşte Kelly Brook'un sosyal medyadaki o paylaşımları...
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Kelly Brook'tan itiraf

Kelly Brook'tan itiraf
Birbirinden iddialı kıyafetler ve cesur pozlarla adından her zaman söz ettirdi.
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Bahsettiğimiz kişi İngiliz model Kelly Brook'tan başkası değil!
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40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.
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Now Dergisi'ne konuşan Brook, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Ünlü manken ve oyuncu Kelly Brook, Bodrum'da yaptığı kısa bir detoks tatilinin ardından soluğu Fransa'da almıştı
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Bir süre önce nişanlısından ayrılan Brook, yeni bir aşka yelken açtı.
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Ünlü model sevilisi Jeremy Parisi ile tatil yapıyor.
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Çift romantik karelerini Instagram'dan paylaşıyor...
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Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook sosyal medya Tatil

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