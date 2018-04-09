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Ünlü ismin gerçek yüzü ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

Avustralyalı 25 yaşındaki Instagram fenomeni Mary Molloy'nin uyuşturucu çetesi üyesi olduğu ortaya çıktı.

Mary'nin sevgilisi Jason Atkins'in de işin içinde bulunduğu iddia edildi.

Herkes onu sadece Instagram fenomeni sanıyordu ama...

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Instagram yıldızı ve eski sevgilisi yaklaşık 1 milyon ABD Doları değerindeki uyuşturucunun yakalandığı operasyonda tutuklandı.
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25 yaşındaki Instagram fenomeni Mary Molloy ve 32 yaşındaki eski sevgilisi Jason Atkins, Avustralya'nın Queensland bölgesindeki büyük bir uyuşturucu çetesine dahil oldukları suçlamasıyla karşı karşıya.
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Salı gecesi yapılan operasyonda MDMA cinsi uyuşturucuya sahip 24 bin adet hap ele geçirildi.
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Molloy ve Atkins de operasyonda tutuklananlar arasında. Yakalanan hapların yaklaşık 1 milyon ABD Doları değerinde olduğu belirtiliyor.
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Spor yaparak vücudunu forma sokan Molloy, egzotik plajlarda çektirdiği fotoğraflarla 70 binden fazla takipçi edinmişti.
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Mary Molly instagram fenomen Jason Atkins

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