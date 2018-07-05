Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu

44 yaşındaki eski manken Monica McDermott'un yardım çığlığı duyulamadı. Kendini asan eski model 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu.

Ünlü model intihar etti

1 / 69 Bir süredir depresyon, stres kontrolü ve alkol tüketimi konularında sorunlar yaşayan eski manken, 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Adli tıp, Monica McDermott’un aslında kendisini öldürmek istemediğinin düşünüldüğünü açıkladı.

2 / 69 44 yaşındaki eski manken Monica McDermott, şöhret günlerinin geride kalmasının ardından, depresyon ve stres kontrolü konularında yaşadığı sorunları aşabilmek için alkole sığındı.

3 / 69 Ancak alkol yine çare olmadı ve Monica McDermott zaman geçtikçe batağa saplandı. Aralık ayında 12 yaşındaki oğlu elindeki şampanya şişesini alınca odasına çıkan kadın, kendisini astı.

4 / 69 Bir süre sonra odasına çıkan oğlu ambulans çağırsa da, McDermott günler süren yaşam mücadelesinin ardından öldü.

5 / 69 Adli tıp, konu hakkındaki raporunu kamuoyuna yeni açıkladı. Rapora göre, eski model yardım çığlığını İngiltere’nin Cheshire bölgesinden dünyaya duyurmak istiyordu. Uzmanlar, Monica McDermott’un kesin bir şekilde ölmek istediğine dair yeterli bulguyu göremediklerini ifade etti.

6 / 69 Konuyu sayfalarına taşıyan İngiliz gazeteleri, bu tarz sorunlar yaşayan insanlara uzmanlara danışmaları için çağrıda bulundu.

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13 / 69 Ölmüm nedeni hala belli olmayan modelin çalıştığı ajans yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

14 / 69 2017 Mart ayında yetişkin filmlerde oynama kariyerine başlayan Olivia'nin çalıştığı ajans, güzel fiziği ve yüreği ile kısa sürede ün kazanan oyuncunun ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.

15 / 69 Son aylarda Amerika'da dört yekişkin film yıldızı intihar ederek hayatını kaybetti. Olivia'nın intihat ettiği tahmin ediliyor.

16 / 69 Kesin ölüm nedeni açılan soruşturmanın sonunda belli olacak.

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26 / 69 ÜNLÜ MODEL İNTİHAR ETTİ! Ünlü model Raudha Athif (21), Bangladeş'te kaldığı okul yurdunda yaşamına son verdi.

27 / 69 TIP ÖĞRENCİSİYMİŞ Maldivler’de doğup büyüyen ünlü model Raudha Athif (21), tıp eğitimi aldığı Bangladeş’teki okul yurdunda intihar etti.

28 / 69 YURT ODASINDA İNTİHAR İslami Bank Tıp Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisi olan genç modelin yurt odasında yaşamına son verdiği öğrenildi.

29 / 69 Okul yönetiminin Daily Star Gazetesi’nde verdiği bilgiye göre, “Athif her zaman çok mutlu görünüyordu”

30 / 69 Cesedin otopsiye gönderildiğini belirten Bangladeş Polis Sözcüsü, “Arkadaşları odaya girmeye çalıştıklarında kapı içeriden kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girebildiler. Öncelikle intihar olduğuna inanıyoruz ancak otopsi raporunu beklemekte fayda var” diye konuştu.

31 / 69 Yeşil gözleri ve güzelliğiyle dikkat çeken Raudha Athif, Vogue Dergisi’nin Hindistan edisyonuna kapak olmuştu.

32 / 69 “Su yeşili gözleriyle Maldivli kız” fotoğrafıyla 2014’te ünlenen Raudha Athif, “Modellik benim için yalnızca bir hobi. Asıl kariyer hedefim doktor olmak” demişti.

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