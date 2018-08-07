HABER

Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

Ünlü moddel Irina Shayk sevgilisi Brandley Cooper ile İtalya tatilinde görüntülendi.

Gözde çift, tatillerinde sergiledikleri rahat davranışlarla akıllarda yer etti.

Irina Shayk tatilde!

1 / 58

32 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Bradley Cooper ile tatilde görüntülendi.

32 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Bradley Cooper ile tatilde görüntülendi.
2 / 58

İtalya tatilinde sevgilisi ile romantik anlar yaşayan Irina Shayk, tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
3 / 58

Güneşin çekilmesinin ardından denize giren çiftin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
4 / 58

Irina Shayk, denizden çıktığı anda sevgilisinin kalçasını sıkarken, Bradley Cooper da şezlongta uzanan Irina'ya sırt masajı yaptı.
5 / 58

Ünlü çiftin tatildeki ilginç anları objektiflere böyle yansıdı...
6 / 58

7 / 58

8 / 58

9 / 58

71. Cannes Film Festivali'nde katılan Irina Shayk, kıyafet seçimiyle tüm gözleri üzerine çevirdi.
10 / 58

32 yaşındaki Rus süpermodel, zincirlerle birbirini tutan kumaşların arasında kusursuz güzelliğini sergiledi.
11 / 58

Kırmızı halıya yaraşır iddiasıyla objektiflerin odağı haline gelen Irina Shayk'ın geceye iç çamaşırı giymeden katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
12 / 58

Doğal makyajı ve ince topuklu ayakkabılarıyla asil görünümünden ödün vermeyen esmer güzelin davete damga vurduğu o anlar...
13 / 58

14 / 58

15 / 58

16 / 58

17 / 58

İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU

İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU
Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.
18 / 58

10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.
19 / 58

Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.
20 / 58

21 / 58

22 / 58

23 / 58

24 / 58

IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!

IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!
Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.
25 / 58

Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.
26 / 58

Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.
27 / 58

Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.
28 / 58

29 / 58

30 / 58

31 / 58

32 / 58

33 / 58

34 / 58

35 / 58

36 / 58

37 / 58

38 / 58

39 / 58

40 / 58

41 / 58

42 / 58

43 / 58

44 / 58

45 / 58

46 / 58

47 / 58

48 / 58

49 / 58

50 / 58

51 / 58

52 / 58

53 / 58

54 / 58

55 / 58

56 / 58

57 / 58

58 / 58

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk Brandley Cooper

En Çok Okunan Haberler

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek

İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek

İtalya'da otoyolda tanker patladı: 2 ölü, 70 yaralı

İtalya'da otoyolda tanker patladı: 2 ölü, 70 yaralı

En iyi iPhone uygulamaları

En iyi iPhone uygulamaları

Uyuyunca bir daha uyanamıyor! Bu hastalık şaşkına çeviriyor

Uyuyunca bir daha uyanamıyor! Bu hastalık şaşkına çeviriyor

Dünyanın 'en güzel' fotoğrafları

Dünyanın 'en güzel' fotoğrafları

Osmanlı'nın yeraltındaki sırrı

Osmanlı'nın yeraltındaki sırrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.