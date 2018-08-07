Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...

Gözde çift, tatillerinde sergiledikleri rahat davranışlarla akıllarda yer etti.
Irina Shayk tatilde!
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32 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Bradley Cooper ile tatilde görüntülendi.
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İtalya tatilinde sevgilisi ile romantik anlar yaşayan Irina Shayk, tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Güneşin çekilmesinin ardından denize giren çiftin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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Irina Shayk, denizden çıktığı anda sevgilisinin kalçasını sıkarken, Bradley Cooper da şezlongta uzanan Irina'ya sırt masajı yaptı.
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Ünlü çiftin tatildeki ilginç anları objektiflere böyle yansıdı...
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71. Cannes Film Festivali'nde katılan Irina Shayk, kıyafet seçimiyle tüm gözleri üzerine çevirdi.
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32 yaşındaki Rus süpermodel, zincirlerle birbirini tutan kumaşların arasında kusursuz güzelliğini sergiledi.
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Kırmızı halıya yaraşır iddiasıyla objektiflerin odağı haline gelen Irina Shayk'ın geceye iç çamaşırı giymeden katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Doğal makyajı ve ince topuklu ayakkabılarıyla asil görünümünden ödün vermeyen esmer güzelin davete damga vurduğu o anlar...
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İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU
Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.
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10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.
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Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.
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IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!
Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.
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Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.
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Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.
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Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.
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