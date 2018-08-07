Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...

Gözde çift, tatillerinde sergiledikleri rahat davranışlarla akıllarda yer etti.

Irina Shayk tatilde!

1 / 58 32 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Bradley Cooper ile tatilde görüntülendi.

2 / 58 İtalya tatilinde sevgilisi ile romantik anlar yaşayan Irina Shayk, tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

3 / 58 Güneşin çekilmesinin ardından denize giren çiftin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

4 / 58 Irina Shayk, denizden çıktığı anda sevgilisinin kalçasını sıkarken, Bradley Cooper da şezlongta uzanan Irina'ya sırt masajı yaptı.

5 / 58 Ünlü çiftin tatildeki ilginç anları objektiflere böyle yansıdı...

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9 / 58 71. Cannes Film Festivali'nde katılan Irina Shayk, kıyafet seçimiyle tüm gözleri üzerine çevirdi.

10 / 58 32 yaşındaki Rus süpermodel, zincirlerle birbirini tutan kumaşların arasında kusursuz güzelliğini sergiledi.

11 / 58 Kırmızı halıya yaraşır iddiasıyla objektiflerin odağı haline gelen Irina Shayk'ın geceye iç çamaşırı giymeden katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

12 / 58 Doğal makyajı ve ince topuklu ayakkabılarıyla asil görünümünden ödün vermeyen esmer güzelin davete damga vurduğu o anlar...

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17 / 58 İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.

18 / 58 10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.

19 / 58 Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.

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24 / 58 IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK! Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.

25 / 58 Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.

26 / 58 Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.

27 / 58 Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.

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