Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...

Muhabirleri görünce akıllara kazınacak bir harekete atan güzel model, bakın sinirlerine hakim olamayıp ne yaptı...

Kendall Jenner'dan olay hareket

1 / 49 Ben Simmons ile birlikte şezlongta güneşlenirken Kendall Jenner, magazincilere çok kızdı.

2 / 49 Kendisini gizlice görüntüleyen muhabirleri fark eden Kendall Jenner, eline aldığı dürbünle muhabirleri gözetledi.

3 / 49 Gizlice görüntülendiği için çok sinirlenen Kendall Jenner, el hareketi yaparak muhabirlere tepkili olduğunu gösterdi.

4 / 49 İşte o anlarda yaşananlar...

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9 / 49 Bir fotoğrafından ahşap bir masanın üzerinde poz veren güzel model diğerindeyse sokaktaki merdivenlerde çırılçıplak oturuyor.

10 / 49 Fotoğraflar ve kusursuz fiziği beğeni yağmuruna tutulsa da karede atlanan detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

11 / 49 Güzel model, merdivenlerde poz verirken ayaklarını kontrol etmeyi unutunca sanal alemin diline düştü.

12 / 49 SİVİLCELERİ ŞIKLIĞINI GÖLGEDE BIRAKTI Altın Küre Ödülleri'ne gösterişli Giambattista Valli elbisesi, sade makyajı ve havalı saçlarıyla damgasını vuran Kendall Jenner, şıklığından çok sivilceleriyle konuşuldu. Sosyal medya hesaplarında da çirkin eleştirilere maruz kalan genç model Twitter'dan yanıt vermeyi ihmal etmedi.

13 / 49 22 yaşındaki model, güneş gözlüklü ve yıldızlı emojiyle birlikte "bu lanet şeyin sizi durdurmasına izin vermeyin" tweetini attı.

14 / 49 SVİLCELERİ YÜZÜNDEN ÖZGÜVENİ YERLE BİR OLMUŞ Kendall daha önce sivilceleriyle probleminden bahsetmişti. Sivilcelerinin özgüvenini nasıl olumsuz etkilediğini anlatan Kendall, dışlanmış hissettiğini ve konuşurken yüzünü sakladığını itiraf etmişti.

15 / 49 HAYATININ BİR PARÇASI OLDUĞUNU ANLAYINCA... Blog sayfasında cildi yüzünden hala zaman zaman utandığını yazan süper model, bunun hayatının bir parçası olduğunu kabullenmeye başladığını ve sivilcelerinin olduğu kişiye zarar veremeyeceğini söyledi.

16 / 49 Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, ününü kalçalarına borçlu olan ablası Kim Kardashian'ı kıskandıracak bir paylaşımda bulundu.

17 / 49 Aynadan kalçalarının fotoğrafını çekip paylaşan Kendall, takipçilerinin photoshop ve estetik iddialarından da kaçamadı.

18 / 49 Kendall'a 'gerçek hayattaki vücudunuz ile instagram'daki vücudunuz çok farklı! Neden bu kadar sahtesiniz?' yorumları yapıldı.

19 / 49 Kendall Jenner kimdir? Amerikalı model ve televizyon kişiliği. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Ayrıca Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.

20 / 49 Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kylie Jenner adında öz kız kardeşi ve anne tarafından Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kendall , ünlü ABD’li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir. Kim Kardashian’ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall Jenner üvey ablası ile birlikte “Keeping Up with the Kardashians” adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini duyurmuştur. Kendalın çocukluğu Calabasasda,Los Angelesde geçdi,o,burada Sierra Canyon Okulunda eğitim aldı ve 2014 yılında mezun oldu.

21 / 49 Kendall 13 yaşından moda dünyasına katıldı.İlk olarak kız kardeşi Kylie ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında «Wilhelmina Models» modellik ajansı ile anlaşarak modellik kariyerine başladı.

22 / 49 OK!, Teen Vogue,Seventeen dergileri için fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kızkardeşi Kylie ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir.2011 yılında, Kendall «Bayan Vogue» kapağını süsleyen ikinci model oldu. 2012 yılında ise Teen Vogue dergisine kapak olmuştur.Kendall ve kız kardeşi Kylie moda tasarımına başladılar, tüm Amerika Birleşik Devletlerinde satılan bir «Kendall & Kylie» giyim markası zincirine sahiptirler.

23 / 49 Ve onlar «Steve Madden — Madden Girl» markası için aksesuar ve ayakkabı tasarım ediyorlar.2014 yılın baharında Kendall New York Moda Haftasında Marc Jacobs, Donna Karan, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Parisde Sonia Rykiel,Balmain,Givenchy ve Chanel, Milano'da Fendi, Ports 1961, Bottega Veneta, Pucci,Dolce & Gabbana markaların gösterilerini yaptı.The Society Manangement,Elite Paris и Elite London gibi ajanlarla çalışan Kendall W Magazine ve V Magazine, Vogue Paris ve Interview Magazine dergilerinde fotoğraf çekimleri yaptırdı.

24 / 49 2015 yılında Harper's Bazaar,GQ ve Marie Claire Endonezya dergilerinin kapağında yer alan Kendall Calvin Klein markasının yeni yüzü seçildi.Haziran ayında Türkiyeye gelen Kendall Antalyada Dosso Dossi Fashion Showda podyuma çıktı. O, burada beş farklı giysiler içinde beş kez yürüdü.

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36 / 49 Makyaj ve cilt bakımı üzerine bir Youtube kanalı açan ve Jess Bunty ismiyle kendini tanıtan genç kadın, sivilceleriyle savaşını da kanalına taşıdı.

37 / 49 5 ay içinde sivilcelerinden nasıl kurtulduğunu düzenli olarak takipçileriyle paylaşan Jess, en çok da gençlerin yol göstericisi oldu.

38 / 49 15 yıl boyunca sivilcelerinden kurtulmak için hap, mavi ışık terapisi, IPL, farklı yağlar ve daha pekçok tedavi yöntemi deneyen Less, 10 yıl sonra tekrar kullanmaya başladığı bir ilaçta buldu.

39 / 49 Yan etkilerinden fazlaca muzdarip olsa da tenini güzelleştirdiği için kullanmaya devam ediyor.

40 / 49 Saçlarını döken, dudaklarını ve cildini kurutan ilacın yıllar önce işe yaramadığı halde şimdi nasıl sonuç verdiğini ise anlayabilmiş değil.'Yaş ya da cildindeki değişimlerden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Ama işe yarıyor!' diyen Jess, sivilcelerinden kurtulmak için bir çok diyet de denemiş.

41 / 49 Her zaman yediklerine dikkat ettiğini söyleyen Jess, sonunda vegan olmuş. fakat bu da sonucu etkilememiş. Ama veganlığı sevdiği için bu bakış açısını sürdürmeye devam ediyormuş.

42 / 49 Kendisinde işe yaramayan pek çok tedavi yönteminin başkalarında olumlu etki yaratabileceğini söyleyen Jess, kişilerin doğru sonuca doktor yardımı ile deneme yanılma yöntemi ile ulaşabileceğini düşünüyor.

43 / 49 İşte Jess'in eski ve yeni hali arasındaki farklar...

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