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Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

21 yaşındaki İngiliz model Chloe Ayling, 6 gün boyunca film çekme teklifiyle kendisiyle bulunan bir çete tarafından kaçırılarak ellerinde rehin kalmıştı.

Kendisini kaçıranların elinden kurtulabilmek için onlarla cinsel ilişkiye girmeyi dahi kabul eden Chloe, çocuğunun olduğunu söyleyince serbet bırakılmıştı.

İngiliz model Chloe Ayling yaşadığı dehşeti anlattı

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İngiliz model Chloe Ayling, bir çete tarafından kaçırılıp 6 gün boyunca rehin tutuldu.
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Serbest kalmak için kendisini kaçıranlarla cinsel ilişkiye girmeyi bile göze alan model, çocuğunun olduğunu söyleyince serbest bırakıldı.
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Genç manken film çekmek için buluştu. Bu sırada ağzı kapatıldı, bayıltıldı. Kendine geldiğinde bir aracın bagajında, bir çantanın içindeydi.
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Elleri ve ayakları kelepçeliydi, ağzı da bantla kapatılmıştı. Bir köy evine götürüldü.
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Burada rehin tutuldu. 21 yaşındaki model Chloe Ayling'i kaçıran çete, genç kadının kelepçeli fotoğraflarını cinsel içerikli sitelere yükledi. 'Black Death-Kara Ölüm' adlı çete, Ayling için 300 bin dolar fidye istedi.
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Aksi halde açık artırmayla Araplara satacaklardı. Veya öldürülecekti. Ancak mankenin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Çete de model Ayling'i serbest bıraktı.
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Chloe Ayling, gerilim filmlerini aratmayan olayın ardından ilk kez konuştu.
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Yaşadıklarını 'altı günlük cehennem' olarak tanımlayan model, öldürülmemek için çete ile anlaşma yapmayı düşündüğünü söyledi.
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Ayling, kendisini kaçıranlarla cinsel ilişkiye girerek hayatta kalmayı istemiş.
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Genç modeli bayıltıp kaçıran Lukasz Herba'nın cezası da belli oldu.
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Milano kentinde Herba ile buluşan kadın, hayatının kabusunu yaşamıştı.
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Genç model kaçırıldıktan sonra buradaki köy evinde rehin tutulmuştu.
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Chloe Ayling, çantanın içinde bulunmuştu.
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