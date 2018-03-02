Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı

+18'lik içerikli fotoğraf ve videoları internette paylaşılan Porter'ın yaşadıkları 'fappenin skandalı' olarak adlandırılan olayları tekrar gündeme getirdi.

Jorgie Porter'ın çıplak fotoğraf ve videoları internete sızdı

1 / 30 Geçtiğimiz sene ünlü isimlerin iCloud hesapları çalınarak özel fotoğrafları sızdırılmıştı ve bu olay “Fappening skandalı” olarak adlandırılmıştı.

2 / 30 Sızdırma olayıyla ilgili yeni bir gelişme oldu ve bu sefer kötü kişiler tarafından Jorgie Porter’ın iPhone’undaki çıplak fotoğraf ve videoları internet ortamında paylaşıldı.

3 / 30 Hackerlar, İngiliz aktris ve model Jorgie Porter'ın samimi resimleri ve videoları internette paylaştı.

4 / 30 30 yaşındaki yıldıza ait içerik, Fappening destanının bir parçası olarak tanınan web siteleri ve yetişkin sitelerinde yayınlandı.

5 / 30 Raporlara göre, Porter karelerde +18 içerikli poz veriyor.

6 / 30 Fotoğraf ve videolar yedekleme amacıyla büyük olasılıkla buluta yüklendiğinden, içerikler Porter'ın iCloud hesabından çalındı.

7 / 30 Geçmişte, birkaç ünlü kişiye ait yetişkin fotoğraflar ve videolar, iCloud ve Google hesapları saldırıya uğradıktan internete sızdırılmıştı.

8 / 30 Bu davaların çoğunda, saldırılar, mağdurlara gönderilen ve kimlik doğrulama girişimi isteyen kimlik avı e-postalarına dayanıyordu.

9 / 30 E-postalardaki bağlantılara tıklamak, meşru görünen, ancak kullanıcılar tarafından verilen bilgileri bilgisayar korsanlarına gönderen üçüncü taraf sunucularda barındırılan sitelere gidiyor.

10 / 30 iPhone ve iPad gibi Apple cihazları, çekilen fotoğraf ve videoları otomatik olarak iCloud'a yükleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak bunu kapatabilirsiniz.

11 / 30 Jorgie Porter, konu hakkında yorum yapmadı ancak arkadaşlarından biri, bu görüntülerin asla geniş çapta paylaşılmasının amaçlanmadığı ve Porter'ın çok üzüldüğünü söyledi.

12 / 30 Olayın polise rapor edilip edilmediği veya fotoğrafları yayınlayan web sitelerinden fotoğrafların kaldırılmasının istenip istenmediği belli değil.

13 / 30 Internet üzerinden içeriği çekmek, bu tür materyallerin ne kadar hızlı çevrimiçi yayılması göz önüne alındığında ise imkansız.

14 / 30 En yeni Fappening kurbanları arasında Mikaela Hoover, Charissa Thompson ve Maria Kanellis gibi ünlüler var.

15 / 30 Bu arada yaşananların Porter'ın bir arkadaşı tarafından yapıldığı iddiaları da var. Porter konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

16 / 30 Daha önceki sızdırmaları gerçekleştiren kişilerin alacağı ceza ise belli olmuştu.

17 / 30 Federal mahkeme, FBI tarafından tutuklanan George Garofano, Edward Majerczyk, Ryan Collins ve Emilio Herrera’yı bilgisayar dolandırıcılığı ve kötüye kullanım yasasını ihlal etme gerekçesiyle göz altına almıştı ve Garofano suçunu geçtiğimiz gün itiraf etti.

18 / 30 George Garofano 5 yıllık hapis cezasına çarptırılırken diğer siber saldırganlardan Edward Majerczyk 9 ay, Ryan Collins 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emilio Herrera’nın cezası ise hala belirlenmedi.

19 / 30 Daha önce fotoğrafları sızdırılan ünlüler arasında Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Kirsten Dunst ve Kate Upton yer alıyordu.

20 / 30 Ayrıca, kurbanlar arasında Amerikan Olimpiyatları altın madalya sahibi Misty May Treanor ve aktör Alexandra Chando, Kelli Garner ve Lauren O'Neil de bulunuyor.

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