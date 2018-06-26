Ünlü modelle evli profesör öğrencisiyle ilişkiye girince işinden oldu!

55 yaşındaki profesör, final tezine not vermeden önce öğrencisi ile birlikte olduğu ortaya çıkınca öğretmenlikten men edildi.

Öğretmen öğrencisiyle ilişkiye girmiş!

1 / 141 Londra'da bulunan Reading Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışan profesör Jonathan Dronsfield, model olan eşini 25 yaşındaki bir öğrencisi aldattı. 2014 yılından yaşanan bu olay sonrası okuldan kovulan Dronsfield, açtığı davayı kaybederek öğretmenlik yapma hakkını tamamen kaybetti.

2 / 141 NOT KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER 55 yaşındaki profesör, final tezine not vermeden önce öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadı ve bu ilişki karşılığında öğrencisine geçer not verdi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan Dronsfield duruma isyan ederek hukuk mücadelesine başlamıştı.

3 / 141 "EŞİM YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN BOŞLUKTAYDIM" Öğrencisi ile sanat galerisi müzesinin açılışından sonra bir otele gidip ilişkiye girdiğini kabul eden profesör, eşi yurt dışında olduğu için boşlukta olduğunu ve öğrencisinin bundan faydalanarak kendisini cinsel ilişki için ikna ettiğini bu yüzden okuldan atılmasının haksızlık olduğunu iddia etmişti.

4 / 141 GÜZEL MODEL GEORGE CLOONEY İLE EKRAN KARŞISINA GEÇMİŞTİ Profesör bir çok ünlü ile katalog resimleri çeken 37 yaşındaki model eşi Anna Bondareva ile 2008 yılında evlenmişti. Belaruslu güzel ünlü gözlük markası Police'in reklam çekimlerinde dünyaca ünlü aktör George Clooney ile birlikte rol almıştı.

5 / 141 ÜNİVERSİTE HAKLI BULUNDU Dört yıl sonra kararını veren mahkeme profesörün görevini kötüye kullandığına karar verip üniversiteyi haklı buldu.

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8 / 141 ABD'nin Illinois eyaletinde stajyer öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Elizabeth Flint, bir öğrencisi ile 3 defa birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

9 / 141 50 bin dolar kefalet ücretini ödeyen genç kadın, serbest bırakıldı.

10 / 141 EVİNDE BULUŞTULAR Stajyer öğretmenin öğrencisi ile kendi evinde buluştuğu öğrenilirken, olayın Nisan ayında gerçekleştiği açıklandı.

11 / 141 "TAMAMEN İĞRENÇ" DuPage İlçe Eyaleti Başsavcısı Robert Berlin, "Flint hakkındaki iddialar tamamen iğrenç" açıklaması yaptı.

12 / 141 Berlin, "Öğrencisiyle defalarca birlikte olmak için otoritesini kullandı. Bu tür iğrenç davranışlar tolere edilmeyecektir" dedi.

13 / 141 DİĞER ÖĞRETMENLER SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI Glenbard East High School'daki personelin öğretmenin davranışlarından şüphe duyması üzerine cinsel saldırının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

14 / 141 Yöneticileri konu hakkında bilgilendiren diğer öğretmenler sayesinde açılan soruşturma ile genç kadın yakayı ele verdi.

15 / 141 Flint, 4 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

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20 / 141 İngiltere'nin Greater Manchester metropoliten kontluğunda, 53 yaşındaki bir kadın öğretmenin, çalıştığı okuldan 15 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Deborah Lowe isimli öğretmenin, yasal sebeplerden dolayı kimliği açıklanmayan erkek öğrencisi ile hem okul sınırları içinde hem de kendi evinde birlikte oldukları öğrenildi. Mahkemeye konu olan olayda, kadın öğretmenin, erkek öğrencisi ile yaşadığı ilişkinin ardından kendisine aşık olduğu ve peşini bırakmadığı iddiaları üzerinde duruluyor.

21 / 141 DAĞILMIŞ HALDEYİM Erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı ve sosyal medya hesaplarında öğretmenini engelledi. Bunun üzerine öğretmen Lowe, öğrencisine, ön yüzünde mini eteğinin altında iç çamaşırı görünen bir kadın kartpostalı gönderdi ve bu kartpostalın arkasına bir de not yazdı.

22 / 141 Lowe'nin, kartpostalın arkasına, "Bu fotoğraftaki kadın, sen beni engelledikten sonraki halimi temsil ediyor... Dağılmış haldeyim. Beni terk edip engelledin ve ben ne yaptığımı bile bilmiyorum... Başka kiminle bunları yaşayabilirim ki... Ben seni asla üzmedim, incitmedim, sana hiç zarar vermedim ve asla vermezdim. Lütfen sana ne yaptığımı söyle... Bunun sebebi benim şişman ve yaşlı bedenim mi? Bugün benim doğum günüm ve ben çok üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

23 / 141 'SENİ ÇILGINCA ÖZLEDİM' Cheshire'a bağlı Poynton kasabasında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi kadın öğretmenin kartpostaldaki notunu, "Seni çılgınca özledim" diyerek bitirdiği ve birtakım uygunsuz kelimeler kullandığı belirtildi. 15 yaşındaki çocuğun annesinin, söz konusu kartpostalı bulduktan sonra polisi arayarak olayı ihbar etmesi ile gün yüzüne çıkan skandalın ardından, kadın öğretmen tutuklandı.

24 / 141 İSTİSMAR İDDİALARINI REDDETTİ Önceki gün başlayan mahkemede, kadın öğretmen, öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığını kabul etti. Ancak çocuğun 15 yaşında değil, 17 yaşında olduğunu ve o tüm bunlar yaşandığı sırada çocuğun zaten okulu bitirmiş olduğunu söyledi. Lowe, çocuğa cinsel istismarda bulunmasına yönelik iddiaları ise reddetti.

25 / 141 Kadın öğretmenin, ülkede skandala yol açan mahkemesi devam ediyor.

26 / 141 İngiltere'de cinsel ilişkide rıza yaşı 16 olarak kabul ediliyor.

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29 / 141 ABD'de özel bir okulda rehber öğretmen olarak çalışan 25 yaşındaki Kenleigh Prendergast, 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiğini itiraf edince çalıştığı okuldan atılıp tutuklandı.

30 / 141 Yıllık 19 bin dolar (75 bin TL) ücreti olan Güney Carolina'daki özel okulda şok etkisi yaratan olay, 30 Mart günü ortaya çıktı.

31 / 141 GÜNDÜZ MESAJLAŞTILAR GECE İLİŞKİYE GİRDİLER Öğretmen polise verdiği ifadede şunları söyledi: "Gün içinde öğrenci ile mesajlaştıktan sonra akşam evime davet ettim. Sonra ilişkiye girdik." 5 ay süren ilişki ortaya çıkmadan bir kaç gün önce sona ermişti ancak danışman yakalanmadan kurtulamadı.

32 / 141 DANIŞMAN KOVULDU Polis yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenin defalarca ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini belirtti.

33 / 141 Saatlerce mesajlaşan ikilinin daha sonra öğretmenin kişisel odasında buluştukları ve ilişkilerine başladıkları öğrenildi.

34 / 141 Okul, polisin iddiaları hakkında bilgilendirildikleri anda Prendergast'ı kovduğunu söyledi.

35 / 141 Lisanslı aile terapisti olarak çalışan Prendergast gözaltına alındı ve cinsel taciz ile suçlandı.

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38 / 141 4 ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRMİŞ! ABD'nin Arkansas Eyaleti'ndeki Marked Tree Lisesi'nde sanat dersleri veren 26 yaşındaki Jessie Lorene Goline, 2016 yılı başında öğrencileriyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılandı.

39 / 141 4 farklı erkek öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen eski öğretmenin cezası, öğrencilerden yalnızca biri 18 yaşın altında olduğu için, az oldu. Çocuğun o kadar da genç olduğunu bilmediğini söyleyen Jessie Lorene Goline'ye verilen ceza, 42 ay boyunca denetim altına alınmak ve ilişki suçlusu olarak kaydedilmek oldu.

40 / 141 Evli olan Goline'nin sınıfındaki öğrencilerden birini kendi evine götürüp, sonra yeniden okula bıraktığı ve aynı gün kendi evinde bir başka öğrenciyle daha ilişkiye girdiği iddia ediliyordu. Ayrıca bir öğrenciye de üzerinde yalnızca iç çamaşırı olan bir fotoğraf gönderdiği ifade ediliyordu.

41 / 141 Öğrencilerin övünmesi üzerine, bir öğrencinin velisi şikâyette bulundu ve polis soruşturmaya başladı. Okul müdürü, genç kadının 2016 yılının ilk 4 ayında 4 öğrencisiyle ilişkiye girdiğini kabul ettiğini söyledi.

42 / 141 Olayı haber alan polis de Eylül ayında genç kadını gözaltına aldı. Davanın 31 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

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44 / 141 Amerika'nın Arizona eyaletinde 27 yaşındaki evli öğretmenin, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğretmen tutuklanırken, ilişkiyi 'Whatsapp' konuşmalarının ortaya çıkardığı öğrenildi.

45 / 141 ABD’de 27 yaşında ve evli olduğu öğrenilen öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

46 / 141 Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını görmesiyle patlak verdi.

47 / 141 Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

48 / 141 Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonlarında bulunan ve oğullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktığını açıkladı.

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50 / 141 İkilinin birbirlerine karşılıklı olarak cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.

51 / 141 İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.

52 / 141 ÖĞRETMENİN 16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ Geçen eylül ayında okul yönetiminin, öğretmenin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğundan şüphelenmesi üzerine polis öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Polise teslim olan öğretmenin, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkisi olduğu belirtildi.

53 / 141 Öğretmen aynı gün içinde kefalet ile serbest kaldı. Soruşturmayı sürdüren polis, öğretmenin başka bir öğrencisi ile ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.

54 / 141 MEKSİKO EYALETİNE GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI Hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen geçen Çarşamda günü Meksiko eyaletinde giriş yaptığı sırada yakalandı. Bu sırada çalıştığı okulda öğrencilerin öğretmenin okulda başka bir öğrenci ile ilişki yaşadığı söylentileri yayıldı.

55 / 141 Bunun üzerine öğretmen tutuklanmadan bir gün önce istifa etti. Aynı eyaletten bir kaç gün önce 15 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen 15 yıl hapis cezası almıştı. Tutuklu bulunan öğretmen 19 Mart tarihinde mahkemeye çıkacak.

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57 / 141 Öğrencilern çoğu evli öğretmenle ilişkisinin Snapchat tarzı uygulamalarla başladığını söyledi.

58 / 141 Öğrencilerle olan ilişkisini kabul etmesi üzerine okulla ilişiği kesildi.

59 / 141 Bir öğrencinin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine kendisine şantaj yaptığını da söyledi.

60 / 141 Sessiz kalmak için kendisinden para istediklerini açıkladı.

61 / 141 Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarla Cinsel İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı İngiltere'deki özel bir rehabilitasyon kliniğinde çalışan iki hemşire, psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

62 / 141 İngiltere'de ruh sağlığı problemleri olan hastaların bakıldığı bir tesiste çalışan 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier isimli iki hemşire, psikolojik tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesi ile tutuklandı.

63 / 141 POLİS HASTALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ İki hastanın kaybolması üzerine rehabilitasyon merkezi yetkilileri polise haber verdi. Hastaların bulunması için çalışma başlatan polis, hastaların rehabilitasyon merkezinde çalışan iki hemşire ile görüldükleri bilgisine ulaştı.

64 / 141 HASTALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR Hemşirelere ulaşan polis, hemşirelerin rehabilitasyon merkezinde çalıştıkları zaman hastalar ile ilişki yaşamaya başladıklarını, işten ayrıldıktan sonra da hastalar ile ilişkilerine devam ettiklerini ve hastaları evlerinde barındırdıklarını tespit etti.

65 / 141 Her iki hemşire tutuklanırken, rehabilitasyon merkezi yaptığı açıklamada hemşirelerin daha önce merkezde çalıştıklarını ama daha sonra işten ayrıldıklarını söyledi.

66 / 141 ÖZEL DERS VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR Babası petrol zengini olan genç için, annesi hem arkadaşı hem de St Petersburg şehrinin en iyi öğretmenlerinden bir tanesi olan Natalya ile oğluna evde özel ders vermek için anlaştı.

67 / 141 OĞLUYLA İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI Sürekli lüks arabasında kadınlar ile çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinde paylaşan genç, anne ve babası evde eğitimine devam etmesini istedikleri için özel öğretmen tuttu.

68 / 141 Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

69 / 141 ÖĞRETMENLİK DİPLOMASI ASKIYA ALINDI Öğretmenlik diploması geçici olarak askıya alınan Natalya, mahkeme tarafından suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alacak. Olay sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar öğretmene sert tepki gösterdiler.

70 / 141 14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ VARMIŞ! Birlikte olduğu öğrencinin kendi öğrencisi olup olmadığı bilinmeyen Stephanie Peterson, iddiaya göre 14 yaşındaki öğrenciyi uyuşturucu kullanması için de yönlendirmeye çalışmış.

71 / 141 Bir kase içindeki esrardan kullanan 26 yaşındaki öğretmen küçük çocuğa da ikram etmiş.

72 / 141 Tutuklanma haberi ortaya çıktıktan sonra sosyal medya profilini silen Peterson'a hapis cezası ve 25 bin dolarlık para cezası kesildi.

73 / 141 Stephanie Peterson, itfaiyeci eşi ile 2015 yılından beri evli ve bir çocuk sahibi.

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78 / 141 SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR Amerika'nın Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde polis gündüz vakti yol kenarına park edilmiş bir araçtan şüphelenip aracın içini kontrol etti. Polisler, aracın içinde yarı çıplak bir şekilde bir çiftin ilişkiye girdiğini görünce çiftten kimliklerini göstermelerini istedi.

79 / 141 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 27 yaşındaki biyoloji öğretmeni Elizabeth Heaton Taylor polis tarafından gözaltına alındı.

80 / 141 ÖĞRETMENİN BAŞKA İLİŞKİLERİ DE ORTAYA ÇIKTI Cezaevine giren öğretmenin, gözaltına alındığı sırada polise yanlış kimlik bilgisi verdiği ve daha önce 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkisi ortaya çıktı.

81 / 141 Çalıştığı liseden kovulan öğretmenin yaşları 18 yaşında olan iki kişi ile ilişkiye girdiği için ve polise yanlış bilgi verdiği için üç ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.

82 / 141 EN AZ 6 DEFA BERABER OLDULAR ABD'de yaşayan 26 yaşındaki evli Tarih öğretmen Rebecca Mason-Cales, 16 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin aynı zamanda öğrencisine pek çok açık fotoğraf gönderdiği öğrenildi. 26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales'ın, 16 yaşındaki öğrencisi ile geçen yılın Eylül ve Kasım ayları arasında en az 6 defa ilişkiye girdiği öğrenildi.

83 / 141 Tarih öğretmeni olan kadın son olarak 12 Şubat günü öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdikten sonra Salı günü tutuklandı.

84 / 141 ÇOCUK İSTİSMARIYLA YARGILANACAK Bir polis sözcüsü: "Hızlı bir soruşturma sonucunda Mason-Cales'in öğrenciyle cinsel ilişkide bulunduğu kanıtlandı" dedi

85 / 141 Geçen yıl Ağustos ayında başlayan ilişki sebebiyle çocuk istismarıyla yargılanacak öğretmenin mahkemesi 7 Mart'ta görülecek.

86 / 141 Mason-Cales iki yıldır aynı okulda ders veriyordu.

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91 / 141 ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRİYOR, AİLESİ YAPTIĞINI DESTEKLİYOR ABD'de öğretmenlik yapan 22 yaşındaki kadının liseye giden öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin öğretmenin evinde beş defa ilişkiye girdiği ortaya çıktı, genç öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.25 Aralık günü ilk defa birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin görüşmeden önce iki hafta boyunca mesajlaştığı ve öğretmenin bu süre zarfında öğrencisine oldukça ateşli mesajlar attığı öğrenildi.

92 / 141 18 Ocak'ta sorguya çekilen kadın suçlamaları kabul etti ve öğrencisine aşık olduğunu söyledi. Öğrenci çocuğun ailesi ilişkiyi desteklediği için öğretmenin hapis cezası almaktan kurtulabileceği ifade edildi.

93 / 141 5 DEFA BİRLİKTE OLDULAR Öğrencisine cep telefonu numarasını sorup daha sonra ona mesajlar atmaya başlayan kadın amacına ulaştı ve çift öğretmenin evinde farklı zamanlarda 5 defa birlikte oldu.

94 / 141 İkili kısa sürede yakalanırken, öğretmenin çocuğun ailesine birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek şikayette bulunmamaları için yalvardığı öğrenildi.

95 / 141 OKULDAN ATILDI Okul Müdürü Julio Duarte, iddiaları bildiren ebeveynlere bir mektup göndermeden önce Boncal'ı görevden attı.

96 / 141 Duarte, "Umarım bu bir kişinin suistimalinin, her gün öğrencilerimize olan bağlılıklarını sergileyen personelimiz üzerinde gölge oluşturmasına izin vermezsiniz" açıklamasında bulundu.

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101 / 141 ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ Öğrencinin annesine, öğretmeninin evine defalarca gittiği ve öğretmeni ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine anne durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen, okul yöentimi tarafından reşit olmayan çocuk ile uygunsuz ilişkiye girdiği gerekçesi ile okuldan atıldı.

102 / 141 5 BİN MESAJ ATMIŞLAR Polis, yaptığı soruşturmada öğretmen ve öğrencinin çoğunluğu cinsel içerikli 5,000'e yakın mesajını buldu.

103 / 141 Okul yönetimi soruşturmayı yürüten polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve öğretmenin okuldan atıldığından bilgi vermdi.

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106 / 141 ÖĞRENCİSİYLE 2 YILDIR BİRLİKTEYMİŞ! ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

107 / 141 İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonra Valeria Costadoni isimli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

108 / 141 HER YERDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER Miami Sözleşmeli Sanat Okulunda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrenci çocuğun sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.

109 / 141 SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra polis tarafından öğrenci sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı.

110 / 141 Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisiyle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.

111 / 141 KEFALET 15 BİN DOLAR 16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.

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115 / 141 OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA... Amerikan polisi, bir ihbar üzerine Cuma akşamı ABD'nin Idaho eyaletindeki bir lisede basketbol koçluğu yapan 26 yaşındaki Ann Kuroki’yi gözaltına aldı.

116 / 141 Genç kadının 16-17 yaşlarındaki bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

117 / 141 MAHKEMEDE YARGILANACAK! Pazartesi mahkemeye çıkması beklenen Kuroki, reşit olmayan birini cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanacak.

118 / 141 Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Gooding’deki lise, kadının sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

119 / 141 Öğrencinin Ann Kuroki’nin koçluk yaptığı takımda olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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127 / 141 MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Hunter Day, Çarşamba günü evine davet ettiği bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeyi beklerken karşısında polisi buldu.

128 / 141 ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI Çocuğun telefonunu alan polisin, genç kadınla mesajlaşarak kadının evine gittiği duyuruldu. Kadın da evde mum yakarak beklediği çocukla çıplak fotoğraf paylaştıklarını itiraf etti. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri de bulundu.

129 / 141 AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi. Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.

130 / 141 Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir okulda öğretmenlik yapan Yokasta'nın yaptığı skandal olay, bir öğrencinin ailesine yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Çarşamba günü gözaltına alınan kadının, okulun Amerikan futbolu koçuyla evli olduğu belirtildi.

131 / 141 Öğrencilerini kendisiyle seks yapmaya zorlayan, ilişkiye girmeyen öğrencileri zayıf notla tehdit eden öğretmenin 40 yıl hapsi isteniyor.

132 / 141 16 - 17 yaşlarındaki öğrencilerin telefon numaralarını alan WhatsApp'tan erotik fotoğraflar gönderen öğretmenin kocası da boşanma davası açtı.

133 / 141 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı ABD'nin Florida eyaletinde 29 yaşındaki Caroline Lawson adlı öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsl ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

134 / 141 Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yetkililer şimdi, Caroline Lawson'ın kimliği verilmeyen kişiyle yazıştığı ve ilişkisini de o yazışmalarda itiraf ettiği mesajlaşmalarını araştırıyor.

135 / 141 Mesajlaşmalar ise şu şekilde,

136 / 141 Lawson; "...'yı bir öğrenciyle aldattım"

137 / 141 Kimliği verilmeyen kişi; "Aldattım derken yattım mı demek istiyorsun?"

138 / 141 Lawson; "Evet"

139 / 141 Lawson, Cuma günü görevinden istifa ettikten kısa süre sonra evinde tutuklanmıştı.

140 / 141 Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Lawson için 30 bin dolar kefalet talep edildi.