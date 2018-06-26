Ünlü oyuncu fena görüntülendi! Bir anda kalçasını yakalayıp...

Kimliği bilinmeyen kadının Tobey'in sevgilisi olduğu öne sürülürken; objektiflere yansıyan bir poz ikiliyi magazinin gündemine oturttu.İşte olay yaratan o kareler...

Sokakta aşka geldiler!

1 / 56 Hollywood yıldızı Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla eve girerken görüntülendi.

2 / 56 Rol aldığı Örümcek Adam serisiyle hafızalarda yer eden Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla objektiflere takıldı.

3 / 56 Bir süre önce eşi Jennifer Meyer'den boşanan Maguire'ın yanındaki kadın, bir anda oyuncuya beklemediği bir şaka yaptı.

4 / 56 İkili, Maguire'ın evinin bahçe kapısından içeri girmeye hazırlanırken elini oyuncunun kalçasına koydu.

5 / 56 Tobey Maguire'ı adım adım takip eden paparaziler de o an deklanşöre bastı.

6 / 56 Gizemli kadının ise Tobey Maguire'nin sevgilisi olduğu ileri sürüldü.

7 / 56 ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.

8 / 56 Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.

9 / 56 Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

10 / 56 Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.

11 / 56 Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.

12 / 56 İşte ünlü ikilinin o pozları...

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17 / 56 ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.

18 / 56 Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.

19 / 56 Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.

20 / 56 Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...

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27 / 56 ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi

28 / 56 Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.

29 / 56 Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.

30 / 56 27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.

31 / 56 Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.

32 / 56 Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.

33 / 56 Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

34 / 56 SAMANTHA HOOPES KİMDİR? Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.

35 / 56 Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.

36 / 56 Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

37 / 56 Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

38 / 56 Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.

39 / 56 2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.

40 / 56 Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.

41 / 56 Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...

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