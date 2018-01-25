Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.01.2018 13:59 |6 saat önce

İngiliz komedi yıldızı 41 yaşındaki Lisa Riley gözyaşları içinde zayıflama hikayesini ekranlarda anlattı. İşte itiraf dolu o hikaye...

Değişimini gözyaşları içinde anlattı! 76 kilo verdi ama...

1 / 33 Ünlü İngiliz oyuncu Lisa Riley zayıflama hikayesini gözyaşları içinde anlattı. Komedi oyuncusu olan Lisa Riley şişman olmanın komik olmak için gerekli olduğuna kendini inandırdığını ve kontrolsüzce yağlı ve zararlı şeyler yediğini itiraf etti.

2 / 33 Yaşından çok daha büyük göründüğünü fark eden 41 yaşındaki yıldızın sağlık sorunları da baş göstermeye başlayınca çareyi diyet ve hareketli yaşama geçmekte buldu.

3 / 33 Kilolu haliyle yakaladığı şöhreti kaybetme korkusuna karşın Riley zayıflamak iddiasından vazgeçmedi ve 18 ayda tam 76 kilo vermeyi başardı.

4 / 33 Ancak kilo vermek sorunların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Kilo vermeden önce obezite teşhisi konulan ünlü yıldızın yüzü de dahil bütün vücudundaki derisi sarktı.

5 / 33 "Gevşek derinin o kadar kötü boyutlara ulaşacağını tahmin etmemiştim" diyen ünlü aktrist bir dizi estetik operasyon geçirmek zorunda kaldı.

6 / 33 Riley, "Kilo vermek kararı verdiğimde, bir saniye bile derimin yaşlı bir insan vücudu gibi görüneceğini düşünmemiştim. Gevşek derinin o kadar kötüye gideceği hiç aklıma gelmedi. Aynada obez Lisa yansımasını görmeye alıştım ama bu sarkık karmaşa yeni bir acı verdi ve yaptığımdan pişman olmaya başlamıştım" diye konuştu.

7 / 33 İÇ ÇAMAŞIRIMIN İÇİNE SIKIŞTIRIYORDUM! Sarkık vücuduyla nasıl baş etmeye çalıştığını ise Riley şöyle anlattı: "İnsanlar 'Ah, ne kadar kilo verdiğiniz şahane' diyordu. Ancak elbiselerimin altında neler olduğunu bilmiyorlardı. Derideki tüm ciltleri ç çamaşırlarımı sıkıştırıyordum, saklamak çok zordu."

8 / 33 38 bedene kadar düşmeyi başaran ünlü yıldız eskisinden çok daha genç ve sağlıklı görünüyor. Yaşadığı zorluklardan pişman olmadığını anlatan Riley, şöyle devam etti...

9 / 33 "Vücudumda 60'dan fazla çizik ve bir çok yara izi var. Yara izlerim umrumda değil. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara göstermekten de mutluluk duyuyorum. Hayatımın hiç bir döneminde bedenimle bu kadar mutlu değildim" dedi.

10 / 33 Ünlü yıldız zayıflamak isteyenlere ve cerrahi yardım almak isteyenlere şimdi yol gösteriyor. Zayıflama hikayesi belgesele dönüştürülen ünlü yıldız insanlara cerrahi müdahalenin zorluklarını anlatıyor.

11 / 33 Peki ünlü yıldız obez bir bedenden 38 bedene inerken nasıl beslendi? Riley öyle şok diyetler yapmadığını anlatıyor. Günlük kalori ihtiyacının 400 kalori altında bir beslenme programı izlediğini söyleyen Riley, diyetten önce ve diyet sırasındaki beslenme listesini de açıkladı.

12 / 33 DİYETTEN ÖNCE Kahvaltı: Yağlı beyaz ekmekli tostlar, tam yağlı sütle çikolatalı kahvaltılık gevrekler, şekerli kahve. Öğle yemeği: Peynir ve soğan kızarması ve tostlar Akşam yemegi: Sarımsaklı ekmek ve kremalı makarna, tiramisu, meyve şarabı Çerezler: Cips, sandviçler, çikolatalar, gazlı içecekler, tahıl kaseleri. Yatmadan önce: Kruvasan, reçel

13 / 33 DİYETTEN SONRA Kahvaltı: Sıcak su ve limon, ballı diyet lapa Öğle yemeği: Tereyağlı ve kişnişli kabak, yulaflı çorba Akşam yemegi: Sarımsak ve biber ile kavrulmuş ıspanak veya karnabahar Atıştırmalıklar: Çiğ baden ve kaju, meyve, badem sütüyle yapılmış kahve.

14 / 33 BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİNİZ! TAM 200 KİLO VERDİ Amerika Oregon’da yaşayan Amber Rachdi, obezite hastalığına yakalandı ve genç yaşında 292 kilo ağırlığa ulaştı. Obezlik sınırının bile üstüne çıkan 24 yaşındaki genç kadın dışarıya bile çıkamaz hale geldi.

15 / 33 Obezlik sınırının bile üstüne çıkan 24 yaşındaki genç kadın dışarıya bile çıkamaz hale geldi.

16 / 33 Amber önce okulunu daha sonra da işini bırakmak zorunda kaldı.

17 / 33 İmkansızı başaran ve kilolarından kurtulan Rachdi, şimdilerde bambaşka bir insan oldu. Obezite , Kilo , ABD

18 / 33 Doktorlar Amber'e bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamayacağını söyledikten sonra ameliyat olmaya karar verdi.

19 / 33 Ameliyat için de belli bir kiloya inmesi gereken Amber, sıkı çalışmalarla fazla kilolarından kurtulmaya başladı.

20 / 33 Yaklaşık 200 kilo veren Amber’ın son hali Instagram’da olay oldu.

21 / 33 İşte genç kadının kare kare inanılmaz dönüşümü…

22 / 33

23 / 33

24 / 33

25 / 33

26 / 33

27 / 33

28 / 33

29 / 33

30 / 33

31 / 33

32 / 33