HABER

Ünlü oyuncu pes dedirtti! Magazincileri görünce ip bikinisini çözüp...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:49 | Son Güncelleme

44 yaşındaki oyuncu Daniella Westbrook, tatilde verdiği pozlarla 'pes' dedirtti.

Dikkat çekebilmek için her yolu deneyen oyuncu işi o kadar zorladı ki görenler gülmeden edemedi.

Daniella Westbrook'un tatil fotoğrafları olay yarattı

1 / 19

İspanya'daki tatilinde görüntülenen Daniella, küvetinde seksi görüntüler vermek isteyince ortaya ilginç mi ilginç görüntüler çıktı.
2 / 19

Eski Big Brother yıldızı Danniella, vücuduna olan güvenini gözler önüne sermek için küvetinde boy boy fotoğraflar verdi.
3 / 19

Bir ara işi abartan aktrist, ip bikinisini düğümlerini açıp vücuduna göre ayarlamaya karar verdi.
4 / 19

Bu karar sonrası bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı...
5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daniella Westbrook İspanya Tatil

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpek gezdirmek için bu kıyafetle dışarı çıkınca...

Köpek gezdirmek için bu kıyafetle dışarı çıkınca...

Yavrusunu korumak için böyle saldırdı

Yavrusunu korumak için böyle saldırdı

Aç leopar merakının esiri olunca...

Aç leopar merakının esiri olunca...

'Yılın Astronomi Fotoğrafçısı' yarışmasında finale kalan kareler

'Yılın Astronomi Fotoğrafçısı' yarışmasında finale kalan kareler

Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Böyle yetenek görmediniz

Böyle yetenek görmediniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.