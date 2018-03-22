Ünlü oyuncunun kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Bikinili poz eren genç kız, yine toplumdan aykırı bir yaşam tarzı benimsediğini gözler önüne serdi.

Scout Willis'in bu pozları olay yarattı

1 / 29 Demi Moore ve Bruce Willis'nin 13 yıllık evliliğinin meyvelerinden biri olan Scout Willis, bu kez bikinili pozlarıyla gündemde.

2 / 29 Brown Üniversitesi mezunu genç kız, çıktığı tatilde bikini giydiği pozlarını paylaştı.

3 / 29 Arkadaşlarıyla geçirdiği anları fotoğraflayan ve sosyal medya hesabından paylaşan Scout'un koltukaltı kıllarını almaması sosyal medyada olay yarattı.

4 / 29 Genç kızın bu paylaşımlarına sanal alemde pek çok yorum yapıldı.

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9 / 29 SCOUT WILLIS ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI İki ünlü oyuncu, Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızları Scout Willis, kız kardeşi Tallulah ile güneşlenirken verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.

10 / 29 SOKAKTA ÇIPLAK PROTESTO Instagram'ın 'çıplak fotoğraf paylaşımı ile ilgili' kısıtlamalarını protesto etmek için bir dönem üstsüz fotğraflarını Twitter sayfasında #FreeTheNipple, başlığı altında paylaşan Scout, göğüslerini elleriyle kapatsa da bu çılgınlığıyla uyarı alıp almayacağı ise bilinmiyor.

11 / 29 Sokakta verdiği üstsüz pozlarla haber olan Scout bu tarz çılgınlıklarıyla ailesinden zaman zaman uyarı da alıyor.

12 / 29 Ünlü ismin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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18 / 29 Toni Garrn üstsüz yakalandı! Model Toni Garrn, bir süredir Hawaii'de tatilin tadını çıkarıyor.

19 / 29 Güzel model, bikini izi bırakmak istemiyor olacak ki, bikinisinin üstünü tamamen çıkararak üstsüz güneşlendi.

20 / 29 25 yaşındaki model, altın güneşin etkisiyle sıcakladığı anlarda ise denizin yolunu tuttu.

21 / 29 Kariyerinde başarılı bir yıl geçiren Toni, oyunculuğa da adım attı.

22 / 29 Garrn, ampute atlet Oscar Pistorius'un 2013 yılında kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmesini konu alan televizyon filminde rol aldı.

23 / 29 Toni, "Oscar Pistorius: The Blade Runner Killer" adını taşıyan filmde Reeva Steenkamp'ı canlandıdı.

24 / 29 Bir dönem aktör Leonardo DiCaprio ile aşk yaşayan Toni, Almanya Hamburg doğumlu.

25 / 29 1.81 cm boyundaki Alman model, 2008'de Calvin Klein ile imzadığı kontratla modelliğe başlamış ve adını duyurmuştu.

26 / 29 Sosyal medyayı bir hayli aktif olarak kullanan Garn'ın, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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