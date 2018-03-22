HABER

Ünlü oyuncunun kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.03.2018 08:21 | Son Güncelleme

Demi Moore'un kızı Scout Willis, sokakta üstsüz yürüdüğü fotoğrafların ardından yeni paylaşımlarıyla gündemde yer etmeyi başardı.

Bikinili poz eren genç kız, yine toplumdan aykırı bir yaşam tarzı benimsediğini gözler önüne serdi.

Scout Willis'in bu pozları olay yarattı

1 / 29

Demi Moore ve Bruce Willis'nin 13 yıllık evliliğinin meyvelerinden biri olan Scout Willis, bu kez bikinili pozlarıyla gündemde.
2 / 29

Brown Üniversitesi mezunu genç kız, çıktığı tatilde bikini giydiği pozlarını paylaştı.
3 / 29

Arkadaşlarıyla geçirdiği anları fotoğraflayan ve sosyal medya hesabından paylaşan Scout'un koltukaltı kıllarını almaması sosyal medyada olay yarattı.
4 / 29

Genç kızın bu paylaşımlarına sanal alemde pek çok yorum yapıldı.
5 / 29

6 / 29

7 / 29

8 / 29

9 / 29

SCOUT WILLIS ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

SCOUT WILLIS ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
İki ünlü oyuncu, Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızları Scout Willis, kız kardeşi Tallulah ile güneşlenirken verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.
10 / 29

SOKAKTA ÇIPLAK PROTESTO

SOKAKTA ÇIPLAK PROTESTO
Instagram'ın 'çıplak fotoğraf paylaşımı ile ilgili' kısıtlamalarını protesto etmek için bir dönem üstsüz fotğraflarını Twitter sayfasında #FreeTheNipple, başlığı altında paylaşan Scout, göğüslerini elleriyle kapatsa da bu çılgınlığıyla uyarı alıp almayacağı ise bilinmiyor.
11 / 29

Sokakta verdiği üstsüz pozlarla haber olan Scout bu tarz çılgınlıklarıyla ailesinden zaman zaman uyarı da alıyor.
12 / 29

Ünlü ismin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
13 / 29

14 / 29

15 / 29

16 / 29

17 / 29

18 / 29

Toni Garrn üstsüz yakalandı!

Toni Garrn üstsüz yakalandı!
Model Toni Garrn, bir süredir Hawaii'de tatilin tadını çıkarıyor.
19 / 29

Güzel model, bikini izi bırakmak istemiyor olacak ki, bikinisinin üstünü tamamen çıkararak üstsüz güneşlendi.
20 / 29

25 yaşındaki model, altın güneşin etkisiyle sıcakladığı anlarda ise denizin yolunu tuttu.
21 / 29

Kariyerinde başarılı bir yıl geçiren Toni, oyunculuğa da adım attı.
22 / 29

Garrn, ampute atlet Oscar Pistorius'un 2013 yılında kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmesini konu alan televizyon filminde rol aldı.
23 / 29

Toni, "Oscar Pistorius: The Blade Runner Killer" adını taşıyan filmde Reeva Steenkamp'ı canlandıdı.
24 / 29

Bir dönem aktör Leonardo DiCaprio ile aşk yaşayan Toni, Almanya Hamburg doğumlu.
25 / 29

1.81 cm boyundaki Alman model, 2008'de Calvin Klein ile imzadığı kontratla modelliğe başlamış ve adını duyurmuştu.
26 / 29

Sosyal medyayı bir hayli aktif olarak kullanan Garn'ın, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
27 / 29

28 / 29

29 / 29

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demi Moore Bruce Willis Scout Willis sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amerika'da 70 milyon insan kardan etkilendi

Amerika'da 70 milyon insan kardan etkilendi

Çin'in insansız otobüsleri

Çin'in insansız otobüsleri

ABD'li milyarder gözünü uzaya dikti

ABD'li milyarder gözünü uzaya dikti

Fatih'in ilginç hobisi

Fatih'in ilginç hobisi

Emily yine rahat durmadı! Bu kez çırılçıplak

Emily yine rahat durmadı! Bu kez çırılçıplak

Instagram'da 'regram' dönemi

Instagram'da 'regram' dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.