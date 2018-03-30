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Ünlü şarkıcı şoke eden görüntüleri! Yanındaki kadının boğazına yapıştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.03.2018 07:36 | Son Güncelleme

Miami'de konser vermek için bir ev kiralayan Chris Brown, objektiflere yakalanınca yine ülke gündemine oturdu.

Kadınlarla sohbet ederken aniden içlerinden birinin boğazına yapışan Chris Brown, olay yaratan görüntüleri açıklamaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Chris Brown, daha önce de Rihanna'ya şiddet uygulamış, Barbadoslu şarkıcıya yaptıklarıyla uzun süre dünya gündeminde kalmıştı.

Rihanna'ya şiddet uygulayan Chris Brown akıllanmıyor!

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Amerikan rap ve hiphop sanatçısı Chris Brown'un başı yine kadınlarla dertte gibi gözüküyor.
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Brown son olarak Miami'de bir konser için kiraladığı evde bir kadın arkadaşının boğazını sıkarken fotoğraflandı.
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Brown, yaşananların eşek şakasından ibaret olduğunu söylese de fotoğraflar hiç öyle gözükmüyordu.

Brown, yaşananların eşek şakasından ibaret olduğunu söylese de fotoğraflar hiç öyle gözükmüyordu.
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Sabah saatlerinde bir grup kadınla oturduğu gözlenen Chris Brown, kısa süre sonra içlerinden birinin boğazını sıkıyordu. Kadın, bu durumdan oldukça memnuniyetsiz gözükürken, başka bir kadın da hemcinsini korumak için Chris'i durdurmaya çalışıyordu.
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Amerikan medyasında ise Chris Brown ve şiddet kelimeleri bu fotoğraflardan sonra yeniden tartışılmaya başlandı.
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RIHANNA'YA DA ŞİDDET UYGULAMIŞTI...

RIHANNA'YA DA ŞİDDET UYGULAMIŞTI...
Hatırlanacağı üzere ünlü hiphop'çu, Rihanna'yla birlikte olduğu dönemde Barbados asıllı şarkıcıya şiddet uygulamıştı. Rihanna ise daha sonra Brown'u affettiğini açıklamıştı. İkili arasında çıkan kavganın Brown'un ihaneti dolayısıyla başladığı belirtilmişti.
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İşte TMZ'de yer alan o fotoğraflar...
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chris brown Rihanna şiddet kadına şiddet

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