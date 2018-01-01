Kızını görenler şaşıp kaldı!

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.01.2018 13:58 |3 saat önce

Pek çok ünlü gibi Madonna da 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Sosyal medya hesabından 21 yaşındaki kızı Lourdes Leon ile bir poz veren ve bu kareyi de ‘Biz senin için hazırız 2018' notuyla paylaşan Madonna günün konusu haline geldi....

Madonna'nın kızı Lourdes Leon sosyal medyaya damga vurdu

1 / 32 Madonna''yı tartışmaların ve binlerce yorumun göbeğinde bırakan olay onunla ilgili değil de, 21 yaşındaki kızının görüntüsü oldu.

2 / 32 Kızı Lourdes''in koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.

3 / 32 Tartışma yaratan aynı pozu daha önce Madonna'da vermişti.

4 / 32 Madonna'nın kızının dikkat çeken fotoğrafları...

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21 / 32 Angelina Jolie'nin kızı cinsiyet mi değiştiriyor? 42 yaşındaki Jolie, çocukları Maddox, Shiloh, Zahara ve Knox ile birlikte kentin en gözde restoranlarından birinde akşam yemeği yedi. Tüm aile geceye özenle hazırlanmıştı. Jolie, klasik tarzda siyah askısız elbisesini uzun eldivenlerle tamamladı.

22 / 32 KIZI ERKEK KIYAFETLERİ GİYİYOR Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh her zamanki gibi erkek kıyafetleri içindeydi.

23 / 32 Maddox ve Knox da şıklık konusunda birbirleriyle yarıştı. Jolie ve çocukları restoranın arka kapısından çıkmayı tercih etti.

24 / 32 Soğuk havadan etkilendikleri yüz ifadelerinden de belli olan Jolie ve dört çocuğu hızla araçlarına gitmek isteseler de ünlü yıldız kapıda kendisini bekleyen hayranlarını kıramayıp onlara imza dağıttı.

25 / 32 Aile sonra kendilerini bekleyen araca binip evlerine doğru yola koyuldu. Maddox'ın annesine karşı sergilediği kibar tavırlar da gözlerden kaçmadı.

26 / 32 Geçtiğimiz günlerde Jolie hakkında korkutan iddia bir ortaya atılmıştı.

27 / 32 ABD'de yayınlanan Star dergisinin iddiasına göre; 42 yaşındaki Angelina Jolie, 11 yaşındaki kızı Shiloh'dan bile daha zayıf.

28 / 32 Dergi, Brad Pitt ile ayrılma sürecinde zor günler yaşayan ve yeni filminin tanıtımı nedeniyle iş programı da yoğun olan Jolie'nin anoreksiyanın pençesine iyice düştüğünü ileri sürdü.

29 / 32 Star dergisi, 1.69 cm boyundaki Angelina Jolie'nin sadece 38 kilo olduğunu da iddia etti. Aynı zamanda ünlü yıldızın tehlikeli bir diyet yaptığı da derginin iddiaları arasında.

30 / 32 Derginin görüşünü aldığı bir uzman doktor da Angelina Jolie'nin kendini açlığa mahkum ettiğini belirtti. Star dergisinin ileri sürdüğüne göre eski eşi Brad Pitt de Jolie'yi sağlıklı beslenmesi konusunda uyarıyor. Dergi, Jolie'nin arkadaşlarının ünlü yıldızın kanserle mücadele edip etmediği konusunda endişelendiklerini de yazdı.

31 / 32 Ancak Gossip Cop adlı internet sitesi tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.