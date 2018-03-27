Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz mi?

Hayranlarını hayrete düşüren fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Christina Aguilera, fotoğrafların yayınlanmasıyla mesaj yağmuruna tutuldu.

MAKYAJSIZ HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

1 / 54 Sosyal medyadan gelen yorumlar da herkesin gerçeğe inanmakta güçlük çektiğinin kanıtı oldu.

2 / 54 'Bu sen misin?', 'Gördüğüm en ham güzellik', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar alan Christina Aguilera, makyajsız görünümünü yadırgayanlara şu sözlerle cevap verdi:

3 / 54 'Ben her zaman yeni şeyler denemekten hoşlanan biriyim. tiyatro oyunları seben, hikaye yaratmayı seven veya sahnede bir karakteri canlandıran biriyim. Ben bir icracıyım. Ben doğuştan 'kim'im'

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14 / 54 MELEKLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ Adriana Lima

15 / 54 Alessandra Ambrosio

16 / 54 Sharam Diniz

17 / 54 Kendall Jenner

18 / 54 Gigi Hadid

19 / 54 Behati Prinsloo

20 / 54 Candice Swanepoel

21 / 54 Lily Aldridge

22 / 54 Elsa Hosk

23 / 54 Monika “Jac” Jagaciak

24 / 54 Jas Tookes

25 / 54 Lais Ribeiro

26 / 54 Martha Hunt

27 / 54 Romee Strijd

28 / 54 Sara Sampaio

29 / 54 Taylor Hill

30 / 54 Rachel Hilbert

31 / 54 Barbara Fialho

32 / 54 Cindy Bruna

33 / 54 Constance Jablonski

34 / 54 Daniela Braga

35 / 54 Gracie Carvalho

36 / 54 Izabel Goulart

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38 / 54 Jacquelyn Jablonski

39 / 54 Joan Smalls

40 / 54 Josephine Skriver

41 / 54 Lily Donaldson

42 / 54 Maria Borges

43 / 54 Maud Welzen

44 / 54 Ming Xi

45 / 54 Shanina Shaik

46 / 54 Sui He

47 / 54 Yumi Lambert

48 / 54 Bridget Malcolm

49 / 54 Leomie Anderson

50 / 54 Megan Puleri

51 / 54 Pauline Hoarau

52 / 54 Sanne Vloet

53 / 54 Valery Kaufman