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Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Christina Aguilera, Paper dergisi için objektif karşısına geçti. Çekimlerde makyajsız poz veren 37 yaşındaki şarkıcıyı bu haliyle tanımak neredeyse imkansız.

Hayranlarını hayrete düşüren fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Christina Aguilera, fotoğrafların yayınlanmasıyla mesaj yağmuruna tutuldu.

MAKYAJSIZ HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Sosyal medyadan gelen yorumlar da herkesin gerçeğe inanmakta güçlük çektiğinin kanıtı oldu.
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'Bu sen misin?', 'Gördüğüm en ham güzellik', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar alan Christina Aguilera, makyajsız görünümünü yadırgayanlara şu sözlerle cevap verdi:
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'Ben her zaman yeni şeyler denemekten hoşlanan biriyim. tiyatro oyunları seben, hikaye yaratmayı seven veya sahnede bir karakteri canlandıran biriyim. Ben bir icracıyım. Ben doğuştan 'kim'im'
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MELEKLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

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Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio
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Sharam Diniz

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Kendall Jenner

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Behati Prinsloo

Behati Prinsloo
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Candice Swanepoel

Candice Swanepoel
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Lily Aldridge

Lily Aldridge
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Elsa Hosk

Elsa Hosk
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Monika “Jac” Jagaciak

Monika “Jac” Jagaciak
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Jas Tookes

Jas Tookes
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Lais Ribeiro

Lais Ribeiro
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Martha Hunt

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Romee Strijd

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Sara Sampaio

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Taylor Hill

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Rachel Hilbert

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Barbara Fialho

Barbara Fialho
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Cindy Bruna

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Constance Jablonski

Constance Jablonski
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Daniela Braga

Daniela Braga
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Gracie Carvalho

Gracie Carvalho
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Izabel Goulart

Izabel Goulart
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Jacquelyn Jablonski

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Joan Smalls

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Josephine Skriver

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Lily Donaldson

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Maud Welzen

Maud Welzen
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Ming Xi

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Shanina Shaik

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Leomie Anderson

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Anahtar Kelimeler:
MAKYAJ Christina Aguilera

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