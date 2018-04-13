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Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Beverly Hills'te düzenlenen 2018 GLAAD Medya Ödülleri'nde İngiliz serbest kayakçı Gus Kenworthy ve ABD'li artistik patinajcı Adam Rippon, herkesin içinde öpüştü.

Verdikleri pozla geceye damga vuran ikilinin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gus Kenworthy ve Adam Rippon böyle öpüştü

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Olimpik sporcular Gus Kenworthy ve Adam Rippon, 2018 GLAAD Medya Ödülleri'ne verdikleri pozla damga vurdular.
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İngiliz serbest kayakçı Gus Kenworthy ve ABD'li artistik patinajcı Adam Rippon, California eyaletinin Beverly Hills şehrinde düzenlenen 2018 GLAAD Medya Ödülleri'nde görüntülendi.
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Törene birlikte katılan iki sporcu, sahnede verdikleri samimi görüntüyle dikkat çekti. Törende ödül veren ikili, ardından kameraların karşısında öpüştü.
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Rippon ve Kenworthy'nin yakın arkadaş olduğu bilinirken, törende ikiliye Kenworthy'nin erkek arkadaşının da eşlik ettiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Gus Kenworthy Adam Rippon

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