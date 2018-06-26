Ünlü sunucu anoreksiya hastası mı oldu?

Davina McCall ise takipçileriyle aynı görüşte değil. Sağlıklı olduğunu düşünen McCall, bu düşüncesini de paylaştığı kare ile kanıtladığına inanıyor.

Ünlü sunucu 50 yaşında anoreksiya hastası mı oldu?

1 / 25 Anoreksiya hastası olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Davina McCall, aşırı zayıfladığı yönündeki söylentileri reddetti.

2 / 25 Sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını yayınlayan ünlü televizyon sunucusu Davina McCall, zorlu geçen fitness antremanlarından sonra nasıl gözüktüğünü takipçileriyle paylaştı.

3 / 25 Kırmızı çiçekli bikinisiyle fiziğine olan güvenini sergilemekten çekinmeyen Davina, gülümseyen yüzü ile takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.

4 / 25 Fakat, Davina'nın yeme bozukluğu olduğunu düşünen takipçileri, bu paylaşımdan sonra da ünlü isme olumsuz yorum yapmaya devam etti.

5 / 25 Fotoğrafın altına yorum yapmaktan geri kalmayan takipçileri, Davina'ya şunları söyledi:

6 / 25 'Seni seviyoruz sevgili Davina. Ama kemilerine bak! Hasta görünüyorsun.'

7 / 25 'Normalde kimsenin vücut şeklini eleştirmiyorum. Eğer kişi mutluysa kimsenin karışma hakkı yoktur. Ama ben senin çok zayıf olduğunu hissediyorum. Göğsündeki kemikleri görebiliyorum.'

8 / 25 Kilo kontrolünü sağladığını düşünen ve hakkında çıkan haberleri reddeden Davina McCall, yaptığı diyet ve egzersizleri takipçileriyle paylaşıyordu.

9 / 25 Bu durumun paylaşımlarını etkileyeceğini düşünen Davina hayranlarından bazılarıysa, ünlü sunucuya destek çıkarak paylaşımlarını aksatmamasını istedi.

10 / 25 Davina McCall'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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