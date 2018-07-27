Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!

Kameraların fark edilmesiyle son bulan romantik dakikalar böyle görüntülendi...

Sokakta aşka geldiler!

1 / 70 Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner nişanlısı Joe Jonas ile beraber New York'ta görüntülendi.

2 / 70 Kısa bir süre önce nişanlanan çifte, Turner'ın annesi ve köpeği de eşlik etti.

3 / 70 Köpeklerini gezdirdikten sonra bir şeyler içmek için bir restauranta oturan çift birbirlerinden bir saniye bile uzak kalamadı.

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9 / 70 Transparan pantolonuyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Chloe Ferry, erkek arkadaşını kalçalarıyla fazlaca heyecanlandırdı.

10 / 70 Tanga ve transparan pantolonunu topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Chloe, objektiflerin yakın markajındayken olanlar oldu.

11 / 70 Araca yöneldiği anda sevgilisini yakalayan Sam, bir anda kalçasından tutarak objektifler önünde ısırdı.

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15 / 70 Hollywood yıldızı Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla eve girerken görüntülendi.

16 / 70 Rol aldığı Örümcek Adam serisiyle hafızalarda yer eden Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla objektiflere takıldı.

17 / 70 Bir süre önce eşi Jennifer Meyer'den boşanan Maguire'ın yanındaki kadın, bir anda oyuncuya beklemediği bir şaka yaptı.

18 / 70 İkili, Maguire'ın evinin bahçe kapısından içeri girmeye hazırlanırken elini oyuncunun kalçasına koydu.

19 / 70 Tobey Maguire'ı adım adım takip eden paparaziler de o an deklanşöre bastı.

20 / 70 Gizemli kadının ise Tobey Maguire'nin sevgilisi olduğu ileri sürüldü.

21 / 70 ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.

22 / 70 Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.

23 / 70 Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

24 / 70 Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.

25 / 70 Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.

26 / 70 İşte ünlü ikilinin o pozları...

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31 / 70 ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.

32 / 70 Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.

33 / 70 Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.

34 / 70 Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...

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41 / 70 ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi

42 / 70 Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.

43 / 70 Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.

44 / 70 27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.

45 / 70 Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.

46 / 70 Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.

47 / 70 Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

48 / 70 SAMANTHA HOOPES KİMDİR? Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.

49 / 70 Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.

50 / 70 Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

51 / 70 Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

52 / 70 Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.

53 / 70 2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.

54 / 70 Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.

55 / 70 Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...

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