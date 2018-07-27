HABER

Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran oyuncu Sophie Turner, sevgilisinden bir an olsun ayrılamadı.

Kameraların fark edilmesiyle son bulan romantik dakikalar böyle görüntülendi...

Sokakta aşka geldiler!

1 / 70

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner nişanlısı Joe Jonas ile beraber New York'ta görüntülendi.
2 / 70

Kısa bir süre önce nişanlanan çifte, Turner'ın annesi ve köpeği de eşlik etti.
3 / 70

Köpeklerini gezdirdikten sonra bir şeyler içmek için bir restauranta oturan çift birbirlerinden bir saniye bile uzak kalamadı.
4 / 70

5 / 70

6 / 70

7 / 70

8 / 70

9 / 70

Transparan pantolonuyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Chloe Ferry, erkek arkadaşını kalçalarıyla fazlaca heyecanlandırdı.
10 / 70

Tanga ve transparan pantolonunu topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Chloe, objektiflerin yakın markajındayken olanlar oldu.
11 / 70

Araca yöneldiği anda sevgilisini yakalayan Sam, bir anda kalçasından tutarak objektifler önünde ısırdı.
12 / 70

13 / 70

14 / 70

15 / 70

Hollywood yıldızı Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla eve girerken görüntülendi.
16 / 70

Rol aldığı Örümcek Adam serisiyle hafızalarda yer eden Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla objektiflere takıldı.
17 / 70

Bir süre önce eşi Jennifer Meyer'den boşanan Maguire'ın yanındaki kadın, bir anda oyuncuya beklemediği bir şaka yaptı.
18 / 70

İkili, Maguire'ın evinin bahçe kapısından içeri girmeye hazırlanırken elini oyuncunun kalçasına koydu.
19 / 70

Tobey Maguire'ı adım adım takip eden paparaziler de o an deklanşöre bastı.
20 / 70

Gizemli kadının ise Tobey Maguire'nin sevgilisi olduğu ileri sürüldü.
21 / 70

ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR

ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR
ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.
22 / 70

Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.
23 / 70

Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
24 / 70

Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.
25 / 70

Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.
26 / 70

İşte ünlü ikilinin o pozları...
27 / 70

28 / 70

29 / 70

30 / 70

31 / 70

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI
Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.
32 / 70

Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.
33 / 70

Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.
34 / 70

Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...
35 / 70

36 / 70

37 / 70

38 / 70

39 / 70

40 / 70

41 / 70

ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi
42 / 70

Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.
43 / 70

Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.
44 / 70

27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.
45 / 70

Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.
46 / 70

Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.
47 / 70

Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.
48 / 70

SAMANTHA HOOPES KİMDİR?

SAMANTHA HOOPES KİMDİR?
Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.
49 / 70

Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.
50 / 70

Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
51 / 70

Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
52 / 70

Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.
53 / 70

2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.
54 / 70

Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.
55 / 70

Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
56 / 70

57 / 70

58 / 70

59 / 70

60 / 70

61 / 70

62 / 70

63 / 70

64 / 70

65 / 70

66 / 70

67 / 70

68 / 70

69 / 70

70 / 70

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sophie Turner Sokak

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı

Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı

Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var

Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var

Instagram hikaye sıralaması neye göre oluyor?

Instagram hikaye sıralaması neye göre oluyor?

Gizem dolu olduğu düşünülen ama mantıklı açıklaması olan 10 olay

Gizem dolu olduğu düşünülen ama mantıklı açıklaması olan 10 olay

Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler

Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler

Müteahhitin inanılmaz oyunu

Müteahhitin inanılmaz oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.