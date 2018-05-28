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Ünlülere bir de yakından bakın!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 07:23 | Son Güncelleme

Herkesin sahip olmak istediği yüz hatları sanıldığı kadar kusursuz değil.

Bu durum da objektiflerin zoom yapmasıyla ortaya çıktı. İşte güzellikleriyle büyüleyen ünlülerin gerçek yüzleri...

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayal kırıklığına uğrattı

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Bella Hadid, uzaktan kusursuz görünüyor. Ama yüzüne bir de yakından bakınca...
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Henüz 21 yaşındaki Hadid'in dudak kenarlarındaki kırışıklıklar yakın çekimde gözle görünür hale geliyor. İşte diğer ünlüler...
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Julia Roberts

Julia Roberts
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Penelope Cruz

Penelope Cruz
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Katy Perry

Katy Perry
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Katy Perry

Katy Perry
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Angelina Jolie

Angelina Jolie
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Jennifer Aniston

Jennifer Aniston
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Justin Bieber

Justin Bieber
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Cameron Diaz

Cameron Diaz
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Christina Aguilera

Christina Aguilera
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Doutzen Kroes

Doutzen Kroes
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George Clooney

George Clooney
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Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio
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Charlize Theron

Charlize Theron
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Candice Swanepoel

Candice Swanepoel
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Bruce Willis

Bruce Willis
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Bradley Cooper

Bradley Cooper
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Demi Moore

Demi Moore
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Al Pacino

Al Pacino
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Johnny Depp

Johnny Depp
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Hilary Swank

Hilary Swank
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Eva Longoria

Eva Longoria
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Ana Beatriz Barros

Ana Beatriz Barros
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Gwen Stefani

Gwen Stefani
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Anne Hathaway

Anne Hathaway
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Eva Green

Eva Green
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Enrique Iglesias

Enrique Iglesias
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Gerard Butler

Gerard Butler
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Brad Pitt

Brad Pitt
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Adriana Lima

Adriana Lima
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Taylor Swift

Taylor Swift
33 / 42

Kim Kardashian

Kim Kardashian
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David Beckham

David Beckham
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Amanda Seyfried

Amanda Seyfried
36 / 42

Daniel Craig

Daniel Craig
37 / 42

Demi Lovato

Demi Lovato
38 / 42

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence
39 / 42

Lady Gaga

Lady Gaga
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Adele

Adele
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Miranda Kerr

Miranda Kerr
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
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ünlü model Yüz photoshop

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