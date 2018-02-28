HABER

Üst araması mı, taciz mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.02.2018 08:33 | Son Güncelleme

Amerika’da havalimanı güvenlik görevlilerine verilen ‘elleyerek’ arama yetkisinin kötüye kullanıldığını savunan ABD’li yolcular taciz davaları açmaya başladı.

ABD’deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yarattı.

Böyle arama olur mu?

1 / 61

Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri “elleyerek” arama yetkisi vermişti.
2 / 61

Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu.
3 / 61

Ancak havaalanlarında fotoğraflara yansıyan bu görüntüler isyana neden oldu.
4 / 61

Görevlilerin bu yetkiyi haksız ve abartılı şekilde kullandığı iddiaları yolcuları ayağa kaldırdı ve bu hafta ilk davalar açılmaya başladı
5 / 61

İşte yolcuları çıldırtan o manzaralar...
6 / 61

7 / 61

8 / 61

9 / 61

10 / 61

11 / 61

12 / 61

13 / 61

14 / 61

15 / 61

16 / 61

17 / 61

18 / 61

19 / 61

20 / 61

21 / 61

22 / 61

23 / 61

24 / 61

25 / 61

26 / 61

27 / 61

28 / 61

29 / 61

30 / 61

31 / 61

32 / 61

33 / 61

34 / 61

35 / 61

36 / 61

37 / 61

38 / 61

39 / 61

40 / 61

41 / 61

42 / 61

43 / 61

44 / 61

45 / 61

46 / 61

47 / 61

48 / 61

49 / 61

50 / 61

51 / 61

52 / 61

53 / 61

54 / 61

55 / 61

56 / 61

57 / 61

58 / 61

59 / 61

60 / 61

61 / 61

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Üst Araması Amerika

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olması gereken üst araması
Diğer Haberler
Japonya`ya hayran olmak için 16 sebep

Japonya`ya hayran olmak için 16 sebep

Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor

Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor

Her şeyin yalan olduğu harita

Her şeyin yalan olduğu harita

Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...

Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...

Barbie bebeğe benzemek için servet harcıyor!

Barbie bebeğe benzemek için servet harcıyor!

Şaka değil! Yatarak yılda 400 bin lira kazanıyor

Şaka değil! Yatarak yılda 400 bin lira kazanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.