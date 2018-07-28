Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...

Sekiz aylık eşinden boşanacağını açıklayan Bronson, 1974 yılından bu yana yalnızca 131 günü hapishane dışında geçirmiş bir isim.

Rekorlara imza attı ama...

1 / 14 İngiltere'nin en çok tanınan suçlusu Charles Bronson, tatilde büyük bir rezalete imza atan karısından boşanıyor.

2 / 14 Bronson'ın oyuncu eşi Paula Williamson'ın İspanya Tenerife'deki tatilinde çekilen görüntüleri, geçen hafta ortaya çıkmıştı. Coronation Street'in oyuncusu 37 yaşındaki Williamson'ın göğüslerinin öne çıktığı kayıtta, başka bir erkek daha vardı.

3 / 14 Medyaya yansıyan fotoğrafları gören Bronson, boşanacağını açıkladı.

4 / 14 Paula Williamson ise, The Sun gazetesine "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi.

5 / 14 1974 yılından bu yana İngiliz hapishanelerinin en ünlü konuğu haline gelen suç örgütü lideri Bronson, Paula ile geçtiğimiz Kasım ayında evlenmişti.

6 / 14 Cezaeviyle 19 yaşında tanışan Bronson'ın asıl ismi Michael. Hapishanede gardiyanları ve diğer mahkumları rehin almasıyla ünlü olan Bronson'ın cezası sürekli uzadı.

7 / 14 Ekim 1988'de serbest kaldığında yeni bir silahlı soyguna girişmesi, yalnızca 68 gün aldı. Kasım 1992'de dışarı çıktığında ise 52 günle kendisine ait rekoru kısalttı.

8 / 14 2000 yılında karıştığı hapishane olayları nedeniyle cezası ömür boyu hapse çevrildi. 1974 yılından bu yana yalnızca 131 günü dışarıda özgür bir insan olarak geçirdi.

9 / 14 Hapishanede sürekli spor yapan Bronson, günde 3 bin şınav çekmesiyel tanınıyor. Azılı suçlu, demir parmaklıkları çıplak eliyle bükebilecek kadar güçlü.

10 / 14 Fitness ve güç konusunda altı dünya rekoruna sahip.

11 / 14 Daha önce iki evlilik yapan Bronson'ın yayımlanmış kitap ve çizgi romanları var.

12 / 14 Azılı suçlunun hayatı, Tom Hardy’nin başrolde oynadığı filme de konu oldu.

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