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Utanmaz çift, parkta ilişkiye girdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:00 | Son Güncelleme

Rezalet görüntüler, İngiltere'de popüler bir parkta kaydedildi.

Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girdi.

Parktaki rezalete müdahale

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Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oynuyordu.
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Bir anne polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum.
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Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorlar, sizi arayan üçüncü kişiyim" dedi.
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Polis gelmeyince parka çocuğunu getiren bir baba harekete geçti.
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Çiftin yanına koşarak gitti ve...
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Erkeğe bir tokat patlattı.
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Utanmaz çift hemen toparlanmaya çalıştı.
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Baba etraftaki insanları göstererek peş peş iki tokat daha attı.
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Pazar günü öğleden sonra çekilen video kaydı, İngiltere'de büyük ses getirdi.
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ingiltere cinsel ilişki park çift

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