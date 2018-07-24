Üvey kardeşinden itiraf geldi! 'Meghan'dan faydalandım'

Meghan Markle'ın üvey kız kardeşi Meghan'dan faydalandığını itiraf etti.

Üvey kardeşinin Meghan Markle itirafı olay yarattı

1 / 21 Kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle, üvey kız kardeşi Meghan'dan ''faydalandığını'' itiraf etti. Babası Thomas Markle'ı ziyaret etmek için Meghan'a yalvaran üvey kızkardeşi, parayla ilgili endişeleri nedeniyle ve babası Thomas Markle'yi ziyaret etmek için Meghan'dan maddi olarak faydalandığını itiraf etti.

2 / 21 Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.

3 / 21 Samantha Markle, Sussex Düşesi ile olan ilişkisinden bahsetmek için Pazartesi günü Good Morning Britain isimli İngiltere'nin ünlü sabah programının konuğu oldu.

4 / 21 Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor.

5 / 21 Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle'ın geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında yaşadığı büyük şok ortaya çıktı...

6 / 21 Şöyle ekledi: 'Gerçekten haksızlık olduğunu hissettim, eğer bir yanlış anlaşılma olduysa bu açıklığa kavuşur çünkü hayat çok kısa."

7 / 21 Düğünden bu yana geçen birkaç ay boyunca şartlar göz önüne alındığında, bence gerçekten kızını seviyor ve kucaklamak istiyor, gerçekten onu sevdiğini bilmesine izin vermeliyiz."

8 / 21 "Faydalanma meselesine dönersek, medya sosyal meselelerden milyarlarca dolar kazanıyor ve kraliyetlerden bahsediyor. Farklı olduğumuzu sanmıyorum. Kimse yaşam deneyimlerimiz hakkında bir telif hakkına sahip değil.

9 / 21 "Her birimiz kendi yaşam deneyimimiz olan bireyleriz. Tüm saygımla, sadece Meg değil, hepimizin bunu paylaşmaya hakkı var, bu konuda açık olma hakkına sahibiz, eğer halk için bazı sorunlara ışık tutabilirsek, o zaman harika."

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14 / 21 Yakında Prens Harry ile birlikte Avustralya turuna çıkması beklenen Markle’ın, henüz Kraliyet adabına uygun elbise seçememesi kriz yaratmaya devam ediyor.

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16 / 21 Görünüşe bakılırsa Meghan Markle, yeni girdiği bu ailede Middleton karşısında biraz daha alttan almak zorunda. Neden mi? Bunu da yine içeriden bir kaynak bazı internet sitelerine şöyle anlattı: "Kate gibi birini kendine düşman etmek çok akıllıca bir hareket değil. Çünkü Kate, kendi ailesinin dışında hiç kimseye güvenmiyor. Meghan Markle'ın da bu çemberi kırması şu aşamada hiç mümkün görünmüyor. En azından şu aşamada."

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20 / 21 Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar'