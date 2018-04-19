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Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 03:52 | Son Güncelleme

Almanya Manheim Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, uyku sırasında koklanan kokuların rüyaları etkilediğini ortaya çıkardı.

Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Kimi araştırmacılara göre rüyalar uyku sırasında beyinde görülen etkinliklerin bir yan ürünü, kimilerine göreyse insanların bilinçaltının kişiliklerinin geri planda kalmış yönlerinin kendine çıkış yeri bulduğu özel bir durum. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ise uyku sırasında koklanan kokular görülen rüyaları etkiliyor.

Rüyalar hakkında gerçekler

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Almanya Manheim Üniversitesi'nde yapılan araştırmada uykunun belirli bir bölümünde çiçek kokuları koklatılan denekler daha pozitif rüyalar görürken, çürük yumurta gibi sülfürik kokular koklatılan deneklerin kabus gördüğü ortaya çıkmış.
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Çok sık müstehcen rüyalar görüyorsanız, sebebi yüzükoyun yatıyor olman olabilir!
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670 deneğin katılımıyla yapılan testte karın üstü yatan deneklerin diğer pozisyonlara kıyasla erotik rüyalar görmeye daha meyilli olduğu görüldü. Bunun sebebi ise yüzüstü pozisyonda nefes alış düzenimizin değişmesiyle ilişkilendiriliyor.
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Rüyanızda yangın alarmı çalarken yanan binadan kaçmaya çalıştığınız, ancak sesin giderek artıp tizleştiğini gördüğüğüz, uyanınca çalanın telefon alarmınız olduğunu fark ettiğiniz olmuştur..
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Harvard Üniversitesi'nden Dr. Barret'in dediğine göre sizi uyandırmayacak hafiflikteki okyanus ve doğa sesleri, alarm sesinin tersine, huzurlu ve sakin rüyalar görmemize yardımcı olacaktır.
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Acılı, bol baharatlı, peynirli veya çok büyük porsiyonlu gibi sindirimi zor gıdalar, kabus görme ve daha kötüsü kabuslarını hatırlama ihtimalini güçlendiriyor. Uyumadan önce bu tip gıdalar yemen, uykunun bölünmesine, rüya gördükten sonra 5 dakika içinde uyanıyor olman ise rüyayı net bir şekilde hatırlamana sebep oluyor.
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Dr. Barret'e göre B6'nın biyolojik etkisi bulunmakta. Bakliyatlar, muz, avokado ve çerezler gibi bir çok gıdadan kolayca alınabilen B6 vitamini, amino asitleri net rüya görmemizi sağlayan nörotransmitterlere dönüştürüyor.
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Günlük hayatta beyin fonsiyonlarını düzenleyerek sakinleşmenize yardımcı olan antidepresanların en bilinen yan etkilerinden biri kabuslardır. Antidepresan ilaçları kullanan deneklerin REM uykusunda daha hareketli, daha gergin olduğu da gözlenmiş.
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Boston Üniversitesi'nden Dr. Namara'nın açıklamasına göre sigarayı bırakan kişilerin rüya görme sıklığı hızla artıyor. Sigarayı bırakanlar ortalama bir yıl boyunca rüyalarında sigara içtiklerini görmeye devam ediyorlar.
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Dr. Namara'nın önerisi ise vücuduna bir süre izin vermeniz yönünde.Nikotinden uzak kalınca, zamanla beyin nöronların kendini toparlamaya başlayacak ve rüya görme sıklığın eski düzenini alacak.
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Kulağa her ne kadar ilginç gelse de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre medyanın rüyalarımız üzerindeki etkisi sandığımızdan da büyük!Renkli ekranlar hayatımıza girmeden önce rüyalarını grinin tonlarında gören insanların sayısı baya fazla.
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Özellikle rüyaları hatırlamaya başladığımız 3-10 yaş arasında televizyonda ne gördüğümüz kadar ne renkte gördüğümüz de önemliymiş!Yatağa aç girmek kan şekerini düşüreceği için derin bir uyku çekebilme ihtimaliniz azalıyor.
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Dr. Barret'in dediğine göre, yatağa girmeden önce yaptığınız son şey rüyalarınızı etkiliyor. İster izlediğiniz film, ister okuduğunuz kitap, ister eşinizle yaptığınız konuşma…
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Eğer gergin filmlerden sonra kabus görmekten şikayetçiyseniz, uyumadan önce bir süre tatil fotoğraflarına bakmayı ya da huzurlu müzikler dinlemeyi deneyebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Rüya kabus koku araştırma

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