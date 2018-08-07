Uyuyunca bir daha uyanamıyor! Bu hastalık şaşkına çeviriyor

Hermione Cox-Denning isimli genç kız, halk dilinde 'Uyuyan Güzel' olarak bilinen Kleine-Levin sendromu hastalığı ile boğuşuyor.

Uyuyan Güzel hastalığına yakalandı!

1 / 14 Birleşik Krallık'ın Aberystwyth, Wales kentinde 18 yaşındaki Hermione Cox-Denning isimli genç kız halk dilinde "Uyuyan Güzel" olarak bilen bir hastalığa yakalandı. Hastalığın tıptaki adı ise Kleine-Levin sendromu.

2 / 14 En az 3 gün uyuyorKendini “gerçek hayattaki Uyuyan Güzel” olarak adlandıran kız, yatağa yattıktan sonra en az 3 gün uyuyor. Aşırı ve anormal uykudan muzdarip kız, hastalığıyla birlikte aldığı alkolün yoğun uyku periyodlarını tetiklediğini fark ettiğini söylüyor.

3 / 14 Başlangıçta aşırı yorgunlukla başlayan hastalık kızın okulunun da aksamasına neden oluyor. Okula gitmeden koca bir yıl geçiren kız, bir kez yatağa yattığında en az 3 gün, bazense daha fazla uyuduğunu söylüyor.

4 / 14 Ayrıca kullandığı alkolün uyku süresinin arttırdığını fark eden kız, bu nedenle alkol kullanımını azalttı. Hala düzenli olarak üç gün süren uyku epizodlarını deneyimleyen Hermione, ilk uyku halini 'puslu' olarak hatırladığını söyledi: "Sadece birkaç dakika boyunca uyanık olduğumu hatırlıyorum, kasvetliydi ve kafam karışıktı."

5 / 14 "Aklım çok karışmıştı, konuşamıyordum, yemek yemedim, bir şey içmedim ya da tuvalete gitmedim. Vücudum kendini kapatmış gibiydi." diye konuşan kız şöyle devam etti: "Daha önce her zaman telefonumla vakit geçirirdim, ama bir hafta boyunca kimseyle konuşmadım çünkü sürekli uyudum. Sanırım pek çok arkadaşım endişelendi çünkü ortadan kayboldum. Çok gerçeküstüydi. Daha önce hiç hissetmediğim bir şey gibiydi."

6 / 14 Grip olduğunu sandılar!Ebeveynleri, 54 yaşındaki Clare ve 50 yaşındaki Liam, Hermione bir hafta içinde normale dönmüş gibi görününce kızlarının ağır bir gribe yakalandığını düşündüler. Ancak aylar sonra tekrar birkaç günlüğüne uykuya daldı.

7 / 14 Hermione'nin ebeveynleri, Ocak 2016'da başka bir uyku sendromu daha yaşadıktan sonra uzmanlardan yardım almaya başladı.

8 / 14 Kleine-Levin Sendromu Nedir?Uyku Güzellik sendromu olarak bilinen Kleine-Levin sendromunun belirtileri şunları içerebilir:-Gündelik hayatı etkileyen aşırı uyku - günler, haftalar veya aylar sürebilir.-Değişen davranışlar-Ani mutluluk, karışıklık duygusu

9 / 14 Her yaşta görülebilirEn çok ergenlerin yaşadığı bu hastalık, genç çocuklarda ve yetişkinlerde de görülebilir.

10 / 14 Hastalığı yüzünden okuldaki derslerini kaçırdığını ve aldığı yüksek notların düşmesini istemediğini söyleyen Hermonie "Daha önce ilk kez doktora gittiğimde depresyon ve zihinsel sağlık sorunlarım olduğunu söylediler. Babam bunun normal olmadığını söylüyordu." diye konuştu.

11 / 14 Sonunda, Eylül 2017'de, onu nörolojiye yönlendiren farklı bir doktora gitti hastalık teşhis edildi.Hermione nöroloğu, birçok KLS (Uyuyan Güzel) hastasının, yaşlandıkça uyku periyodu sıklığının azaldığını gördüklerini ve bu durumun Hermione için de geçerli olacağını umuyor.

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