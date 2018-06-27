Ancak gelen son bilgilere göre, vatandaşlık alabilmek için IQ testi zorunluluğu getirilmesi gündemde

Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak

1 / 16 ‘İlk uzay ülkesi’ olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun ‘gurusu’ konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli’nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirildi.

2 / 16 Tören kapsamında Asgardia ile ilgili pek çok merak edilen soru da cevap buldu. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler’e üye olmayı da hedefleyen Asgardia’nın vatandaşlık vereceği kişileri seçmek için IQ testine başvurmayı düşündüğü belirtildi.

3 / 16 Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

4 / 16 ASGARDİA'YA EN ÇOK BAŞVURAN ÜLKELER 2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. 'Uzay ülkesine' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye.

5 / 16 Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı.

6 / 16 Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.

7 / 16 Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.

8 / 16 Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 5 bin 813 ile Ankara, 4 bin 568 ile İzmir izledi.

9 / 16 İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.

10 / 16 Kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngören uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü’nü korumaya çalışacak.

11 / 16 İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamıyla bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunacak.

12 / 16 Uluslararası anlaşmalar kapsamında Başvuru sayısı 100.000’i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvuru önünde bir engel kalmayacak.

13 / 16 Uluslararası yasaların ise uzayda yeni bir devletin kurulması gibi ilk defa dillendirilen bu isteğe nasıl cevap vereceği henüz cevap bulmuş değil.

14 / 16 Asgaria'nın ne zaman faaliyete geçeceğine dair bir bilgi ise geçtiğimiz hafta gelmişti.

15 / 16 Ekipten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk uydu bu yılın yaz aylarında yörüngeye fırlatılacak.