Uzaydan dönen astronotun DNA'sı değişti!

Döndükten sonra ikiz kardeşi Mark ile yan yana gelen Scott'un, artık kardeşi ile benzemediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmanın ardından 1 yıldır uzayda kalan astronotun genlerinin değiştiği ortaya çıktı.

1 yıl sonra uzaydan dönen astronotun yaşadığı değişim

1 / 61 Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi´nde (NASA) astronot olarak görev yapan Scott Kelly´nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra DNA´sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

2 / 61 NASA, 2014 yılında başlattığı ‘Twin Study’ (İkiz Araştırması) programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşlerden bir yıllığına uzay giden Scott Kelly ve aynı süre içerisinde dünyada kalan Mark Kelly´nin bir yıl boyunca hayati değerlerini, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerlerini inceledi.

3 / 61 Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly´nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü vurgularken, dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly´nin DNA´sının değişmediğini ortaya çıkardı.

4 / 61 NASA, Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.

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8 / 61 ASTRONOT OLMANIN ZORLUĞU Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) resmi YouTube kanalına yüklenen videoda Cristoforetti, yerçekimsiz ortamda nasıl tortilla hazırlanacağını adım adım gösteriyor.

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15 / 61 Uluslar arası uzay istasyonunda kalan Kanadalı astronot Chris Hadfield ilginç görüntüler çekmeye devam ediyor.

16 / 61 Son görüntülerinde uzayda ağlama deneyi yapan astronotbakın neler yaşıyor.

17 / 61 Yer çekimi olmadığı için astronotun göz yaşları aşağıya doğru akmıyor ve ilginç görüntüler yaşanıyor.

18 / 61 Uzay gezintisi şefi Allison Bollinger durumu şu şekilde açıklıyor; "Uzaydaki gözyaşları yüzünüzden aşağıya akmaz. Aslında gözlerinizin içerisinde kümelenirler."

19 / 61 Binlerce kilometre yükseklikte daracacık köpsüller içinde yaşamaya çalışan Astronotların gündelik hayatları..

20 / 61 Uzaya gidenler yörüngede her şeyin tam bir eğlenceye dönüştüğünü söylüyor.

21 / 61 Havada uçan diş fırçasını izleyen, ortalıkta dolaşan portakal suyu damlalarını içmeye çalışan astronotların neşeli görüntüleri yansıyor yeryüzüne.

22 / 61 Ancak uzayda yaşam tahmin edilenden daha zor.

23 / 61 <p>Dünyadakinin aksine, ağırlıksız ortamda kan, astronotun başında birikiyor. Kafatasında artan basınç şişkin yüz sendromuna yol açıyor. Bacaklar ise, azalan sıvı basıncı nedeniyle inceliyor ve örümcek bacakları görüntüsüne kavuşuyor.</p>

24 / 61 Pek çok astronot uzayda ilk birkaç gün uzay tutmasına yakalanır. Geçici bir süre denge sistemlerini kaybeder.

25 / 61 Yerçekimi kuvveti ortadan kalkınca, omurgadaki esnek diskler ve onlarla birlikte bütün bel omuru esnemeye başlıyor. Böylece ağırlıksız ortam, boyun birkaç santim uzamasına neden oluyor. Buda sırt ağrılarını beraberinde getiriyor.

26 / 61 Bu nedenle astronotlar yeryüzüne indikten sonra yürütülmüyor, taşınarak özel bakım çadırına götürülüyor.

27 / 61 Uzay yolculuğunun süresi uzadıkça, daha az kullanıldığı için, kaslar ve kemikler zayıflamaya başlıyor. Uzun süreli görevlere çıktıklarında, fiziksel zayıflamaya karşı her gün bisikletin üstünde saatlerce pedal çeviriyor.

28 / 61 Birçok astronot, ilk günün akşamında yatmaya gittiğinde, daha doğrusu uyku tulumuna girdiğinde, başka bir olayla şoke oluyor. Gözlerini kapattıkları halde yıldız kümeleri gördüklerini söylüyor.

29 / 61 Uzaydaki güçlü parçacık ışıması, gözün içine kadar ulaşıyor ve orada ışık patlamalarına yol açıyor. Yeryüzünde ise bu ışıma, atmosfer tarafından geriye yansıtılıyor.

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