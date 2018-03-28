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Uzaydan dönen astronotun DNA'sı değişti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

NASA astronotu Scott Kelly, uzayda geçirdiği 1 yılın ardından dünyaya geri döndü.

Döndükten sonra ikiz kardeşi Mark ile yan yana gelen Scott'un, artık kardeşi ile benzemediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmanın ardından 1 yıldır uzayda kalan astronotun genlerinin değiştiği ortaya çıktı.

1 yıl sonra uzaydan dönen astronotun yaşadığı değişim

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Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi´nde (NASA) astronot olarak görev yapan Scott Kelly´nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra DNA´sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı.
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NASA, 2014 yılında başlattığı ‘Twin Study’ (İkiz Araştırması) programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşlerden bir yıllığına uzay giden Scott Kelly ve aynı süre içerisinde dünyada kalan Mark Kelly´nin bir yıl boyunca hayati değerlerini, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerlerini inceledi.
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Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly´nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü vurgularken, dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly´nin DNA´sının değişmediğini ortaya çıkardı.
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NASA, Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.
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ASTRONOT OLMANIN ZORLUĞU

ASTRONOT OLMANIN ZORLUĞU
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) resmi YouTube kanalına yüklenen videoda Cristoforetti, yerçekimsiz ortamda nasıl tortilla hazırlanacağını adım adım gösteriyor.
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Uluslar arası uzay istasyonunda kalan Kanadalı astronot Chris Hadfield ilginç görüntüler çekmeye devam ediyor.
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Son görüntülerinde uzayda ağlama deneyi yapan astronotbakın neler yaşıyor.
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Yer çekimi olmadığı için astronotun göz yaşları aşağıya doğru akmıyor ve ilginç görüntüler yaşanıyor.
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Uzay gezintisi şefi Allison Bollinger durumu şu şekilde açıklıyor; "Uzaydaki gözyaşları yüzünüzden aşağıya akmaz. Aslında gözlerinizin içerisinde kümelenirler."
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Binlerce kilometre yükseklikte daracacık köpsüller içinde yaşamaya çalışan Astronotların gündelik hayatları..
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Uzaya gidenler yörüngede her şeyin tam bir eğlenceye dönüştüğünü söylüyor.
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Havada uçan diş fırçasını izleyen, ortalıkta dolaşan portakal suyu damlalarını içmeye çalışan astronotların neşeli görüntüleri yansıyor yeryüzüne.
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Ancak uzayda yaşam tahmin edilenden daha zor.
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<p>Dünyadakinin aksine, ağırlıksız ortamda kan, astronotun başında birikiyor. Kafatasında artan basınç şişkin yüz sendromuna yol açıyor. Bacaklar ise, azalan sıvı basıncı nedeniyle inceliyor ve örümcek bacakları görüntüsüne kavuşuyor.</p>
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Pek çok astronot uzayda ilk birkaç gün uzay tutmasına yakalanır. Geçici bir süre denge sistemlerini kaybeder.
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Yerçekimi kuvveti ortadan kalkınca, omurgadaki esnek diskler ve onlarla birlikte bütün bel omuru esnemeye başlıyor. Böylece ağırlıksız ortam, boyun birkaç santim uzamasına neden oluyor. Buda sırt ağrılarını beraberinde getiriyor.
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Bu nedenle astronotlar yeryüzüne indikten sonra yürütülmüyor, taşınarak özel bakım çadırına götürülüyor.
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Uzay yolculuğunun süresi uzadıkça, daha az kullanıldığı için, kaslar ve kemikler zayıflamaya başlıyor. Uzun süreli görevlere çıktıklarında, fiziksel zayıflamaya karşı her gün bisikletin üstünde saatlerce pedal çeviriyor.
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Birçok astronot, ilk günün akşamında yatmaya gittiğinde, daha doğrusu uyku tulumuna girdiğinde, başka bir olayla şoke oluyor. Gözlerini kapattıkları halde yıldız kümeleri gördüklerini söylüyor.
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Uzaydaki güçlü parçacık ışıması, gözün içine kadar ulaşıyor ve orada ışık patlamalarına yol açıyor. Yeryüzünde ise bu ışıma, atmosfer tarafından geriye yansıtılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
NASA uzay astronot

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