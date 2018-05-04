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Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.05.2018 04:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtıyor. Uzaydan İstanbul'u andıran yer bakın aslında nerede

İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

Dünya uzaydan böyle görünüyor

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Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)
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Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)
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Giza Piramitleri (Mısır)
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman
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Brüksel ve Antwerp'te bir gece (Belçika)
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İstanbul'un ikizi gibi

İstanbul'un ikizi gibi
San Francisco Körfezi (ABD) / Uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor!
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Baykal Gölü (Rusya)
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Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış
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Batı Sahra Çölü'nün Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu nokta
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Çin'in sanayi kenti Ningbo
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Burası Kuzey Afrika...
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Arjantin'de bir soya fasulyesi tarlası
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Riva del Garda (İtalya)
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İran Musa Körfezi
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Uzaydan Avustralya'nın büyük çöllerinden biri
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Hazar Denizi
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Yoğun bulutlardan zor görünüyor olsa da Güney Kore'nin minik adası Jeju-do
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Bangladeş
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Büyük Kanyon (ABD)
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Okhotsk Denizi (Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz)
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Kosta Rika
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Honduras
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Paraguay
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Bouvet Adası (Norveç) (Kaynak: NASA)
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NASA istanbul uzay uydu dünya fotoğrafları

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