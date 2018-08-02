Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak

Sıcaklıkların daha da artması beklenen Avrupa'da yıllardır süre gelen yaz sıcaklarının rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor. Sıcaklar Türkiye'yi de vuracak.
Sıcak hava dalgası tüm dünyayı kavuruyor
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Kuzey Afirka'dan gelen sıcak hava dalgasıyla Avrupa'da tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor.
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Sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'den Avrupa'ya giriş yapacak.
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İspanya'nın orta kesimleri sıcak hava dalgası ile 48 dereceyi görecek.
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Avrupa'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık, 47,8 dereceyle ölçüldü.
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Rekorun kırıldığı yer Atina, yıl ise 1977'ydi.
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Öyle ki Avrupa'yı kavurması beklenen bu sıcaklıklarla İspanya'nın başkenti Madrid'te bile hava sıcaklığı 44 derece olacak.
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Portekiz'in Atlas Okyanusu kenarındaki başkenti Lizbon da aynı cehennemi yaşayacak: 44 derece.
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İspanyol yetkililer, öğle saatlerinde kimsenin dışarıya çıkmamasını istiyor.
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Eskilerin 'eyyam-ı bahur' olarak adlandırdıkları cehennem sıcakları, Türkiye'yi de etkileyecek.
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İstanbul'da termometreler 35 dereceyi gösterecek.
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Hissedilen sıcaklık ise nemin etkisiyle 45 derece olacak.
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Fransa da sıcak hava dalgasından kurtulamayacak.
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Bordeaux gibi kentlerde termometreler 40 dereceyi bulacak.
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Başkent Paris'te sıcaktan bunalanlar Eyfel Kulesi önündeki havuzlarda serinliyor.
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Bir başka Akdeniz ülkesi, İtalya'da da durum farklı değil.
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34 dereceyle kavrulan başkent Roma'da, turistler ne yapacağını şaşırdı.
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Kent merkezindeki tarihi çeşmeler serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.
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Nehirlerin kuruduğu nükleer santrallere yeterli su verilemediği Almanya'da tablo korkutucu bir boyuta büründü.
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Balık ölümleri başladı.
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Nehirlerde vapurlar ilerleyemiyor.
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Havuzlar son haftaların en popüler mekanları.
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Yemyeşil parkların kuruduğu İngiltere'de, felaket büyüyor.
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Barajlarda sular çekildi.
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Parklar sapsarı olsa da serinlemek isteyenlerin tercihi olmayı sürdürüyor.
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Tarihi yangında 92 insanın feci şekilde can verdiği Yunanistan, mucizevi bir kurtuluşu konuşuyor.
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Yangın sırasında kaybolan bir köpek, bir bahçe duvarının içine saklanmış halde bulundu.
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Haritadan silinen Mati'de ulaşılan köpek, artık sahibinin yanında.
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Zehirli atıklar nedeniyle bazı plajların kapatıldığı Polonya'da başkent Varşova'da sıcaktan bunalanlar nefes alıyor.
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'Ölüm Vadisi'nin bulunduğu ABD'de, dünya üzerinde tüm zamanların en sıcak Temmuz ayı yaşandı.
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Associated Press, Las Vegas'a yakın bölgedeki ortalama sıcaklığın 42,28 derece olduğunu duyurdu.
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Geçen yıl 53 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle uçakların havalanamadığı Ölüm Vadisi'nde 1913 yılında kaydedilen 56.67 derece, dünyanın sıcaklık rekoru olarak hükmünü sürdürüyor.
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Las Vegas'ın yanındaki California'da ise orman yangınları söndürülemiyor.
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Altı kişiyi öldüren alevler, en az 1000 evi kül etti.
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Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısındaki Güney Kore'de ise, termometreler son 111 yılın en yüksek seviyesini gösterdi.
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Yonhap haber ajansı, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını bildiriyor.
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Türkiye'nin güney komşusu Irak'ta, su havzaları tükenmek üzere.
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Basralı çiftçi Kasım Şaban Ali, dalında kuruyan incirleriyle çaresiz bir şekilde objektife bakıyor.
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