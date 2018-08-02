Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak

Sıcaklıkların daha da artması beklenen Avrupa'da yıllardır süre gelen yaz sıcaklarının rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor. Sıcaklar Türkiye'yi de vuracak.

Sıcak hava dalgası tüm dünyayı kavuruyor

1 / 44 Kuzey Afirka'dan gelen sıcak hava dalgasıyla Avrupa'da tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor.

2 / 44 Sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'den Avrupa'ya giriş yapacak.

3 / 44 İspanya'nın orta kesimleri sıcak hava dalgası ile 48 dereceyi görecek.

4 / 44 Avrupa'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık, 47,8 dereceyle ölçüldü.

5 / 44 Rekorun kırıldığı yer Atina, yıl ise 1977'ydi.

6 / 44 Öyle ki Avrupa'yı kavurması beklenen bu sıcaklıklarla İspanya'nın başkenti Madrid'te bile hava sıcaklığı 44 derece olacak.

7 / 44 Portekiz'in Atlas Okyanusu kenarındaki başkenti Lizbon da aynı cehennemi yaşayacak: 44 derece.

8 / 44 İspanyol yetkililer, öğle saatlerinde kimsenin dışarıya çıkmamasını istiyor.

9 / 44

10 / 44

11 / 44

12 / 44

13 / 44 Eskilerin 'eyyam-ı bahur' olarak adlandırdıkları cehennem sıcakları, Türkiye'yi de etkileyecek.

14 / 44 İstanbul'da termometreler 35 dereceyi gösterecek.

15 / 44 Hissedilen sıcaklık ise nemin etkisiyle 45 derece olacak.

16 / 44 Fransa da sıcak hava dalgasından kurtulamayacak.

17 / 44 Bordeaux gibi kentlerde termometreler 40 dereceyi bulacak.

18 / 44 Başkent Paris'te sıcaktan bunalanlar Eyfel Kulesi önündeki havuzlarda serinliyor.

19 / 44 Bir başka Akdeniz ülkesi, İtalya'da da durum farklı değil.

20 / 44 34 dereceyle kavrulan başkent Roma'da, turistler ne yapacağını şaşırdı.

21 / 44 Kent merkezindeki tarihi çeşmeler serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

22 / 44

23 / 44 Nehirlerin kuruduğu nükleer santrallere yeterli su verilemediği Almanya'da tablo korkutucu bir boyuta büründü.

24 / 44 Balık ölümleri başladı.

25 / 44 Nehirlerde vapurlar ilerleyemiyor.

26 / 44 Havuzlar son haftaların en popüler mekanları.

27 / 44 Yemyeşil parkların kuruduğu İngiltere'de, felaket büyüyor.

28 / 44 Barajlarda sular çekildi.

29 / 44 Parklar sapsarı olsa da serinlemek isteyenlerin tercihi olmayı sürdürüyor.

30 / 44 Tarihi yangında 92 insanın feci şekilde can verdiği Yunanistan, mucizevi bir kurtuluşu konuşuyor.

31 / 44 Yangın sırasında kaybolan bir köpek, bir bahçe duvarının içine saklanmış halde bulundu.

32 / 44 Haritadan silinen Mati'de ulaşılan köpek, artık sahibinin yanında.

33 / 44 Zehirli atıklar nedeniyle bazı plajların kapatıldığı Polonya'da başkent Varşova'da sıcaktan bunalanlar nefes alıyor.

34 / 44

35 / 44 'Ölüm Vadisi'nin bulunduğu ABD'de, dünya üzerinde tüm zamanların en sıcak Temmuz ayı yaşandı.

36 / 44 Associated Press, Las Vegas'a yakın bölgedeki ortalama sıcaklığın 42,28 derece olduğunu duyurdu.

37 / 44 Geçen yıl 53 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle uçakların havalanamadığı Ölüm Vadisi'nde 1913 yılında kaydedilen 56.67 derece, dünyanın sıcaklık rekoru olarak hükmünü sürdürüyor.

38 / 44

39 / 44 Las Vegas'ın yanındaki California'da ise orman yangınları söndürülemiyor.

40 / 44 Altı kişiyi öldüren alevler, en az 1000 evi kül etti.

41 / 44 Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısındaki Güney Kore'de ise, termometreler son 111 yılın en yüksek seviyesini gösterdi.

42 / 44 Yonhap haber ajansı, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını bildiriyor.

43 / 44 Türkiye'nin güney komşusu Irak'ta, su havzaları tükenmek üzere.