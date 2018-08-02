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Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Avrupa'da kırmızı alarma geçildi, uyarı üstüne uyarı verildi! Kuzey Afrika'dan gelen sıcaklar tüm dünyayı nefes alamayacak hale getirdi.

Sıcaklıkların daha da artması beklenen Avrupa'da yıllardır süre gelen yaz sıcaklarının rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor. Sıcaklar Türkiye'yi de vuracak.

Sıcak hava dalgası tüm dünyayı kavuruyor

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Kuzey Afirka'dan gelen sıcak hava dalgasıyla Avrupa'da tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor.
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Sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'den Avrupa'ya giriş yapacak.
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İspanya'nın orta kesimleri sıcak hava dalgası ile 48 dereceyi görecek.
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Avrupa'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık, 47,8 dereceyle ölçüldü.
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Rekorun kırıldığı yer Atina, yıl ise 1977'ydi.
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Öyle ki Avrupa'yı kavurması beklenen bu sıcaklıklarla İspanya'nın başkenti Madrid'te bile hava sıcaklığı 44 derece olacak.
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Portekiz'in Atlas Okyanusu kenarındaki başkenti Lizbon da aynı cehennemi yaşayacak: 44 derece.
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İspanyol yetkililer, öğle saatlerinde kimsenin dışarıya çıkmamasını istiyor.
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Eskilerin 'eyyam-ı bahur' olarak adlandırdıkları cehennem sıcakları, Türkiye'yi de etkileyecek.
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İstanbul'da termometreler 35 dereceyi gösterecek.
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Hissedilen sıcaklık ise nemin etkisiyle 45 derece olacak.
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Fransa da sıcak hava dalgasından kurtulamayacak.
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Bordeaux gibi kentlerde termometreler 40 dereceyi bulacak.
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Başkent Paris'te sıcaktan bunalanlar Eyfel Kulesi önündeki havuzlarda serinliyor.
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Bir başka Akdeniz ülkesi, İtalya'da da durum farklı değil.
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34 dereceyle kavrulan başkent Roma'da, turistler ne yapacağını şaşırdı.
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Kent merkezindeki tarihi çeşmeler serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.
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Nehirlerin kuruduğu nükleer santrallere yeterli su verilemediği Almanya'da tablo korkutucu bir boyuta büründü.
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Balık ölümleri başladı.
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Nehirlerde vapurlar ilerleyemiyor.
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Havuzlar son haftaların en popüler mekanları.
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Yemyeşil parkların kuruduğu İngiltere'de, felaket büyüyor.
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Barajlarda sular çekildi.
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Parklar sapsarı olsa da serinlemek isteyenlerin tercihi olmayı sürdürüyor.
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Tarihi yangında 92 insanın feci şekilde can verdiği Yunanistan, mucizevi bir kurtuluşu konuşuyor.
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Yangın sırasında kaybolan bir köpek, bir bahçe duvarının içine saklanmış halde bulundu.
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Haritadan silinen Mati'de ulaşılan köpek, artık sahibinin yanında.
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Zehirli atıklar nedeniyle bazı plajların kapatıldığı Polonya'da başkent Varşova'da sıcaktan bunalanlar nefes alıyor.
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'Ölüm Vadisi'nin bulunduğu ABD'de, dünya üzerinde tüm zamanların en sıcak Temmuz ayı yaşandı.
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Associated Press, Las Vegas'a yakın bölgedeki ortalama sıcaklığın 42,28 derece olduğunu duyurdu.
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Geçen yıl 53 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle uçakların havalanamadığı Ölüm Vadisi'nde 1913 yılında kaydedilen 56.67 derece, dünyanın sıcaklık rekoru olarak hükmünü sürdürüyor.
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Las Vegas'ın yanındaki California'da ise orman yangınları söndürülemiyor.
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Altı kişiyi öldüren alevler, en az 1000 evi kül etti.
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Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısındaki Güney Kore'de ise, termometreler son 111 yılın en yüksek seviyesini gösterdi.
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Yonhap haber ajansı, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını bildiriyor.
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Türkiye'nin güney komşusu Irak'ta, su havzaları tükenmek üzere.
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Basralı çiftçi Kasım Şaban Ali, dalında kuruyan incirleriyle çaresiz bir şekilde objektife bakıyor.
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