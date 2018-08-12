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Vahşi doğada inanılmaz anlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor.

Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı.

Vahşi doğa

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Keseli sıçanın yavrusunu yakalayan piton kendine yanlış av seçince başına gelmeyen kalmadı.
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Anne keseli sıçan yavrusunu pitonun elinden işte böyle kurtardı.
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İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.
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Piton ve timsah karşı karşıya gelince...
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4 aslan tarafından yakalanan antilop, ne kadar kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntülerde, 4 aslanla karşılaşan antilobun yakalanma anı doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi.
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Boynuzlarıyla kuşu öldüren bir geyik.
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Piton, zehirli kral kobrayı yakalayıp boğmaya çalışmış ama kobra tarafından sokulunca ikisi de ölmüş.
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Bir ayı cesedi
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Av için daldığı suda buz tutan yalıçapkını.
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Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.
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Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.
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Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...
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Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı. Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.
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Fotoğrafçı Gordon Donovan çektiği bu fotoğrafta inanılmaz bir detay yakaladı.
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Kendi yavruları rakip bir erkek aslan tarafından öldürülen bu dişi, bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi.
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Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.
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Botswana'da 3 aslanın saldırısına uğrayan bufalonun zeki taktiği hayatını kurtardı.
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Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşanbufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.
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Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.
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3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.
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Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.
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Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.
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Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.
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Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.
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5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.
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Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.
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Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.
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Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.
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Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.
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Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.
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Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.
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Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.
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Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...
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Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.
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Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.
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Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
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Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
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Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.
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Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.
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Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...
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Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."
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Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.
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Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.
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Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.
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Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.
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Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.
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3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.
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BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.
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Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.
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Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.
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Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.
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Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.
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O anlar işte böyle kaydedildi.
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Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.
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Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.
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Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.
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Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.
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Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.
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Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.
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Anahtar Kelimeler:
vahşi doğa Hayvanlar Alemi Aslan

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