Vahşi doğada inanılmaz anlar

Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı.

Vahşi doğa

1 / 110 Keseli sıçanın yavrusunu yakalayan piton kendine yanlış av seçince başına gelmeyen kalmadı.

2 / 110 Anne keseli sıçan yavrusunu pitonun elinden işte böyle kurtardı.

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7 / 110 İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.

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18 / 110 Piton ve timsah karşı karşıya gelince...

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21 / 110 4 aslan tarafından yakalanan antilop, ne kadar kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

22 / 110 Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntülerde, 4 aslanla karşılaşan antilobun yakalanma anı doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi.

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26 / 110 Boynuzlarıyla kuşu öldüren bir geyik.

27 / 110 Piton, zehirli kral kobrayı yakalayıp boğmaya çalışmış ama kobra tarafından sokulunca ikisi de ölmüş.

28 / 110 Bir ayı cesedi

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30 / 110 Av için daldığı suda buz tutan yalıçapkını.

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32 / 110 Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.

33 / 110 Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.

34 / 110 Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...

35 / 110 Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı. Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.

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41 / 110 Fotoğrafçı Gordon Donovan çektiği bu fotoğrafta inanılmaz bir detay yakaladı.

42 / 110 Kendi yavruları rakip bir erkek aslan tarafından öldürülen bu dişi, bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi.

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46 / 110 Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.

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48 / 110 Botswana'da 3 aslanın saldırısına uğrayan bufalonun zeki taktiği hayatını kurtardı.

49 / 110 Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşanbufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.

50 / 110 Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

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52 / 110 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.

53 / 110 Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

54 / 110 Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

55 / 110 Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

56 / 110 Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

57 / 110 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

58 / 110 Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

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64 / 110 Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

65 / 110 Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.

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67 / 110 Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

68 / 110 Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

69 / 110 Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

70 / 110 Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.

71 / 110 Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...

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75 / 110 Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.

76 / 110 Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.

77 / 110 Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

78 / 110 Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

79 / 110 Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

80 / 110 Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

81 / 110 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

82 / 110 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

83 / 110 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

84 / 110 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

85 / 110 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

86 / 110 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

87 / 110 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.

88 / 110 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

89 / 110 BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

90 / 110 Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

91 / 110 Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

92 / 110 Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.

93 / 110 Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.

94 / 110 O anlar işte böyle kaydedildi.

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103 / 110 Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.

104 / 110 Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.

105 / 110 Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.

106 / 110 Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

107 / 110 Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.

108 / 110 Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.

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