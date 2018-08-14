Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bakın neye rastlandı.
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