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Van'da turistler köpük partisiyle eğlendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

Van'da sıcaktan bunalan turistleri serinletmek için işletmeciler birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Bölgenin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark'ta turistler, düzenlenen köpük partisinde hem eğlendi hem serinledi.

Van'da turistlerin köpük eğlencesi

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Edremit İlçesi'nde 4 yıl önce faaliyete geçen kentin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Divan Beach Aquapark'ta, 2017 yılında yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist ağırlandı.
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Gelen konuklara birbirinden değişik organizasyonlar düzenleyen işletme sahipleri, Akdeniz ve Ege sahillerindeki mekanları da aratmıyor. Hava sıcaklığının 30, göl suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi bulduğu Van'da mekana gelen turistleri serinletmek ve eğlendirmek için köpük partisi düzenlendi.
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Partiye katılan yerli ve yabancı turistler eğlencenin tadını çıkarırken, işletme sahibi Didem Dede ise, Akdeniz ve Ege'deki tatil köyleri konseptini aratmayacak bir ortamda Van Gölü manzarası ile hizmet sunduklarını söyledi.
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Gelen turistler Van'da böyle bir eğlence mekanın olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek bu sayınında artmasını istedi.
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Van köpük partisi turist

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