'Vapur parası vermek istemiyorum' deyip nehri böyle geçti

İşte vapurla yolculuk eden kişiler tarafından görüntülenen adamın o görüntüleri.

Suyun üzerinde yürüdü! Görenler şoke oldu

1 / 20 32 yaşındaki komedyen Scott Holt New York’taki toplantısına gitmek için farklı bir yol denedi.

2 / 20 Scott Holt, NY’deki toplantısına gitmek için New Jersey’den yol çıktı. İki şehir arasındaki Hudson Nehrini geçmek için ya köprü ya da vapur kullanılıyordu. Holt ise bu yollara bir yenisini ekledi: Nehri kürekle geçmek.

3 / 20 Sörf tahtasının üstünde, bir elinde iş çantası bir elinde kürekle, takım elbise içinde nehri geçen Holt, vapur yolcuları tarafından fotoğraf ve videoya kaydedildi.

4 / 20 Polis tarafından, kıyıya çıkınca, sorgulanan Holt, “Sadece toplantıma yetişmeye çalışıyordum. Köprü ücretini ödemek istemedim.” diye açıklama yaptı.

5 / 20 Bu durum karşısında, “Bir güzel azar yedim ama onlara dedim ki, ‘Hayır, kendimi öldürmeye çalışmıyordum, çantam toplantı için gereken kağıtlar ile dolu.” diye açıklama yaptı.

6 / 20 Hudson Nehrini geçmeye hazırlanırken ve geçerken ki fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen Scott Holt, altına “Merak etmeyin, toplantıma zamanımda yetiştim.” yazdı.

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11 / 20 SUYUN ÜZERİNDE YÜRÜME NUMARASINI BAKIN NASIL YAPIYORMUŞ Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

12 / 20 İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar.

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