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'Vapur parası vermek istemiyorum' deyip nehri böyle geçti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

New York'ta kayda alınan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Yayınlana videoda Hudson Nehri üzerinde bir adamın kürek yardımıyla ayakta durarak nehrin karşı kıyısına geçtiği görüldü.

İşte vapurla yolculuk eden kişiler tarafından görüntülenen adamın o görüntüleri.

Suyun üzerinde yürüdü! Görenler şoke oldu

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32 yaşındaki komedyen Scott Holt New York’taki toplantısına gitmek için farklı bir yol denedi.
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Scott Holt, NY’deki toplantısına gitmek için New Jersey’den yol çıktı. İki şehir arasındaki Hudson Nehrini geçmek için ya köprü ya da vapur kullanılıyordu. Holt ise bu yollara bir yenisini ekledi: Nehri kürekle geçmek.
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Sörf tahtasının üstünde, bir elinde iş çantası bir elinde kürekle, takım elbise içinde nehri geçen Holt, vapur yolcuları tarafından fotoğraf ve videoya kaydedildi.
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Polis tarafından, kıyıya çıkınca, sorgulanan Holt, “Sadece toplantıma yetişmeye çalışıyordum. Köprü ücretini ödemek istemedim.” diye açıklama yaptı.
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Bu durum karşısında, “Bir güzel azar yedim ama onlara dedim ki, ‘Hayır, kendimi öldürmeye çalışmıyordum, çantam toplantı için gereken kağıtlar ile dolu.” diye açıklama yaptı.
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Hudson Nehrini geçmeye hazırlanırken ve geçerken ki fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen Scott Holt, altına “Merak etmeyin, toplantıma zamanımda yetiştim.” yazdı.
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nehir New York Hudson Nehri ABD

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