Vatandaşlığı en değerli ülkeler belli oldu

Henley&Partners, iç değerlerde ekonomik güç, insani gelişim, yaşam süresi ve standardı, barış ortamı ve istikrar gibi parametreleri, dış değerlerde ise global standardı, uluslararası seyahat özgürlüğü, fırsatların çeşitliliği ve kalitesi gibi parametreleri göz önünde bulundurdu. İşte vatandaşlığı en değerli ülkeler...