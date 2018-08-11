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Vatandaşlığı en değerli ülkeler belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

Dijital dünyanın önde gelen ikamet ve vatandaşlık planlama firması olan Henley & Partners tarafından vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması listesini açıkladı.

Henley&Partners, iç değerlerde ekonomik güç, insani gelişim, yaşam süresi ve standardı, barış ortamı ve istikrar gibi parametreleri, dış değerlerde ise global standardı, uluslararası seyahat özgürlüğü, fırsatların çeşitliliği ve kalitesi gibi parametreleri göz önünde bulundurdu. İşte vatandaşlığı en değerli ülkeler...

Vatandaşlığı en değerli ülkeler belli oldu

1 / 21

20- Slovenya - 78.2
2 / 21

19- Lüksemburg - 78.2
3 / 21

18- Çek Cumhuriyeti - 78.6
4 / 21

17- Portekiz - 78.6
5 / 21

16- Lihtenştayn - 78.8
6 / 21

15- Belçika - 79.1
7 / 21

14- İngiltere - 79.2
8 / 21

13- İrlanda - 79.4
9 / 21

12- İspanya - 79.5
10 / 21

11- İsviçre - 79.6
11 / 21

10- Hollanda - 79.7
12 / 21

9- İtalya - 79.9
13 / 21

8- Avusturya - 79.9
14 / 21

7- Finlandiya - 80.7
15 / 21

6- Norveç - 81.0
16 / 21

5- İsveç- 81.2
17 / 21

4- İzlanda - 81.3
18 / 21

3- Danimarka - 82.4
19 / 21

2- Fransa - 82.4
20 / 21

1- Almanya - 82.7
21 / 21

Türkiye 35.2 puan ile listenin 88'inci sırasında yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Henley & Partners en değerli vatandaşlık

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