Vatikan'ın gizli arşivleri ortaya çıktı

Son Güncelleme 9 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 11:33 |9 saat önce

Vatikan'daki arşivler arasında gizlenen 10 sır şimdiye kadar bilinen doğruları sorgulamanıza sebep olabilir. Vatikan'ın gizli arşivleri 1611 yılında kurulmuş. Kilisenin en eski ve en değerli eşyaları için oldukça güvenli bir depo içinde saklanan arşivlere erişim neredeyse imkansız. Çünkü bu arşivlerin bulunduğu bölüme yalnızca Vatikan yetkililerinin içeri girmesine izin veriliyor. Peki bu kadar gizli olan belgelerde neler var? İşte sır gibi saklanan ama öğrenmesine engel olunamayan gerçekler

Vatikan'ın ilginç sırları

1 / 43 10- PORNO KOLEKSİYONU Kopenhag'daki Museum of Erotic'e göre Vatikan'da dünyanın en büyük porno koleksiyonu var. Pek çok kişi bunun doğru olduğunu söylese de Kinsey Institute, sözü edilen koleksiyonun kanıtı sunulmadığından bunun sadece söylenti olduğunu düşünüyor.

2 / 43 9- ESSENES İNCİLİ 1923'te ehli akademik ve psikopos Edmond bordeaux Szekely, kilitli bir rafta bulunan Aramice el yazısıyla yazılmış bir yazı keşfetti. Ona göre bu yazılar topluluk dışında yaşayan bir Yahudi mezhebi olan Essenes'in öğretilerini içeriyordu. İlginç bir şekilde, Essenes'in varlığından Pliny, Philo ve Josephus gibi eski tarihçiler ve bilim adamları çokça bahsediyordu. Birçoğu bu mezhebe ait olan kişilerin İncil'i gerçekten yazan kişi olduğuna, bu sebeple de İncil'de hiç bahsedilmediklerini düşünüyor. Ayrıca İsa'nın Essenes topluluğuna ait olduğu da iddia ediliyor.

3 / 43 8- İSA'NIN EVLENMESİ Dan Brown, İsa'nın evlendiği ve çocuk sahibi olduğu iddiasını ortaya atan kişi gibi gözükebilir. Fakat aslında İsa'nın gerçekten evlendiği söylentileri oldukça gerçekçi karşılanmaktadır. Bu teoriye göre, İsa 30'lu yaşlarının başlarında yanı çarmıha gerilmeden sadece birkaç yıl öncesinde evlenip çocuk sahibi oluyor. Bu süreçle ilgili Hz. İsa hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Teorisyenler, Vatikan'ın inananların imanını sağlam tutmak için İsa'nın gerçek soy ağacını gizli tutuğunu söylüyor. Yani Vatikan'da Hz.İsa'nın soy ağacı ile ilgili özel ayrıntılar bulunuyor. eğer bu doğru olsaydı ve birinin İsa'nın torunu olduğu kanıtlanmış olsaydı Kilise ve din görevlileri için bu son olabilirdi.

4 / 43 7- GRAND GRIMOIRE Grand Grimoire bir kara büyü kitabıdır. Gerçekten Vatikan'da olduğu bilinen birkaç öğeden biridir. Fakat hiç kimse -Vatikan'da olanlar hariç- bunu kimin yazdığını bilmiyor. 1750 yılında Kral Solomon'un türbesinde keşfedildiği düşünülen Grand Grimoire, bazılarına göreyse yıllar sonra yazılmış. Grand Grimore'de Lucifer'in çağrılması için gerekli gizemli sözler, işaretler bulunduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklar da kitapta Kızıl Ejderha olarak bilinen Lucifuge Rofocale'nin uyandırılması için gereken ritüellerin açıklandığını söylerler. Lucifuge Rofocale teorik olarak Lucifer'in emrindeki bir iblis olarak açıklansa da çoğu gizemci tarafından bu tanım kabul edilmez. Ritüelin başarılı olması içinse ulağın ruhunu feda etmesi gerekmektedir.

5 / 43 6- FATİMA'NIN 3 KEHANETİ 1917'de Portekiz'in Fatima kentinde kardeş olan üç çoban çocuğun bir zeytin ağacının üzerinde Meryem Ana'yı görmesi ve geleceğe dair paylaştığı üç kehanet Vatikan tarafından onaylanmıştır. Fatima'nın 3 kehanetinden ilk ikisinin 1. Dünya Savaşı'nın sonu ve 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Sovyetler'in yükselişi ve çöküşü hakkındaydı. 3. kehanet ise bazı kişilere göre hala bir sır olarak kalmaya devam ederken, bazılarıysa bu sırrın açıklandığını söylüyor. Sırların üçüncüsünün kıyametle ilgili olduğu sanılıyordu. Ancak 26 Haziran 200 tarihinde Vatikan, bir basın toplantısıyla üç çocuktan hayatta kalan tek kişi ve bugün 93 yaşında bir rahibe olan Lucia de Jesus dos Santos'un el yazısıyla aktardığı Fatima'nın üçüncü sırrının tam metnini açıklamış ve kehanetin kıyametle değil, Papa suikasti ile ilgili olduğunu belirtmişti. Aslında, 13 Mayıs 1981'de Mehmet Ali Ağca'nın suikast girişiminde bulunduğu Papa 2. Jean Paul, aynı yıl Fatima'da düzenlediği ayinde üçüncü sırrın suikastla ilgili olduğunu ima etmişti ama bu resmi bir dille açıklanmamıştı. Vatikan'ın 6 Haziran 2000 tarihli basın toplantısında açıkladığı metin de her türlü anlamı yüklemenin mümkün olduğu dini kehanetlerden sonuncusunun bu suikat ile ilgili olduğunu resmen açıklamış oluyordu. Zarf içine mühürlenen ve saklamaktan sorumlu tutulan Leira Piskoposuna teslim edilen kehanet Vatikan'ın gizli arşivindeki yerini aldı. İlginçtir ki bu sırrı okumayı başaran kişiler suikaste kurban gitmiş. İnsanlar tarafından bilinmesi istenmeyen sır bu sebeple gizli tutuluyor da olabilir.

6 / 43 5- DÜNYEVİ OLMAYAN YAPILAR Popüler inancın aksine Vatikan aslında blim ve teknolojiyi içeren şeylere odaklanmış durumda. Öyleki, Vatikan dünya dışı yaşam fikrine de açık. aksi takdirde kendilerini astrobiyoloji konferanslarına dahil etmeyecekler ve şu anda Vatikan Gözlemevi'ni (Dünya benzeri gezegenleri bulmak için oluşturulmuştur) kurmamış olacaklardı. İddiaya göre kilisenin eski uygarlıklardan haberdar olduğu ve bu bilginin bir yüzyıldan diğerine geçirmiş oldukları düşünülüyor. ET hakkında kalıntılar ve eserler toplayarak koruma altına alan Vatikan, bunları da Gizli Arşivleri'nde saklamaktadır.

7 / 43 4- CHRONOVISOR Gizli arşivle ilgili bir başka iddia ise Vatikan’ın geçmişi ve geleceği gözlemleyebildiği, olağanüstü bir aygıtı olduğudur. Bu aygıt, “Chronovisor” olarak adlandırılmaktadır. Bu cihaz sayesinde 1992'de vefat eden Peder Pellegrino Ernetti, Cicero adlı eski Roma senatörünün M.Ö. 63'de bir konuşma yapmış olduğunu gördüğünü iddia etmişti. Hatta Napolyon'un konuşmalarını ve Son Akşam Yemeği'yi alan İsa'yı gördüğünü de söylemişti. Bu açıklamalarının ardındansa tüm gördüklerini Chronovisor adlı cihazın kullanılmasıyla yaptığını açıkladı. Chronovisorun temel olarak bir kullanıcının görmesini istediği herhangi bir etkinliği görüntülemeye yardımcı olacağı iddia edilmiştir.

8 / 43 3- ŞEYTAN İtalyan Peder Gabriele Amorth'un 2016 yılında ölmeden önce şeytanla defalarca konuştuğu iddia edildi. Şeytan Çıkarıcısı olarak atanan Amorth, 160 binin üzerinde şeytan çıkarma ayini yönetmişti. Amorth'un şeytanın aslında Vatikan'da saklandığını iddia etmesinin ardından, gazetelerde bu konu ile ilgili 2010 yılına kadar sayısız haber çıkmıştı.

9 / 43 2- HZ. İSA'NIN MEKTUPLARI: ÇARMIHA GERİLMEDİ Mİ? Yazar Michael Baignet, Hıristiyanlığın temel inançlarına meydan okuyan açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Baignet'e göre, Hz. İsa’nın bir Yahudi mahkemesine yazdığı mektuplarda, kendisinin “Tanrı’nın oğlu” olduğunu inkar etti. İsa’nın mektuplarının 1960’larda Kudüs’te bir evin altında bulunan iki rulo olduğunu belirten Michael Baigent, bu mektupların Vatikan’ın gizli arşivinde saklandığını söyledi. Michael Baigent’e göre İsrail’de gizli bir merkezde arkeolojik kazılar sırasında bulunmuş ve İ.S. 34 yılında yazılmış iki mektup vardır. Verilen tarih İsa’nın Çarmıha gerildiği tahmin edilen İ.S. 33 yılından 1 yıl sonrasına denk gelmektedir. Mektuplar İsa’yı yargılamış olan Yahudi Yargıçlar Kurulu Sanhedrin’e iletilmiştir. Mektuplarda İsa’nın hiçbir şekilde kendisini Tanrı ve/veya Tann’nın Oğlu olarak sunmadığı, hiç kimseye de böyle bir beyanda bulunmadığı anlatıldıktan sonra neden öldürülmek istendiği sorulmaktadır. Michael Baigent’in İsrailli bir yetkiliye dayandırarak verdiği ifadesine göre bu iki mektup da bizzat İsa tarafından yazılmıştır. Mektuplarda İsa, kendisini idama gönderenlerle yaşadığını ve ölmediğini ve meçhul bir yerde güvende bulunduğunu duyurmaktadır. İddianın kanıtı olarak gösterilen mektupların Vatikan'ın gizli arşivinde bulunduğuna inanılıyor. Bu belgenin Rennes-le-Chateau kilisesinde Berenger Sauniere adında bir Fransız papazı tarafından keşfedildiği söyleniyordu. Fakat bu belge bir anda ortadan kayboldu ve rahip çok zenginleşti. Baigent, kilisenin papazının konu hakkında konuşmaması için yüklü miktarda para teklif edildiğini öne sürdü.

10 / 43 1- 12. PAPA PIUS'UN HİTLER'E YARDIM ETMİŞ OLDUĞUNUN İSPATI Papa'nın aslında Hitler'e yardım ettiğini gösteren sayısız söylenti ve teori olduğu biliniyor. Bu sebeple 12. Pius Hitler'in Papa'sı olarak anılıyor. Nazilerse bu söylentinin tam tersini savunarak, Vatikan'ın kendisine her zaman karşı durduğunu açıklamıştı. Ancak Nazilere göre 12. Papa Pius, sadece Yahudi seven bir düşmandı. Vatikan'ın Holokost dönemi faaliyetleriyle ilgili tüm önemli belgeleri serbest bırakmayı reddetmesi ve ortada olan diğer teoriler sebebiyle Vatikan'ın iddiaları gerçekçi bulunmadı. Vatikan'ın Hitler'e yardım ettiği yönündeki söylentileri doğru bulanlar Papa'nın bunu kiliseyi korumak için yapmış olduğuna inanıyor.

11 / 43 VATİKAN'IN İLGİNÇ SIRLARI:'CİNSEL ORGAN KOLEKSİYONU, SEKS SÜİTİ, KADIN PAPA...' Papa Francis'in Türkiye ziyareti ile Vatikan'ın teolojik gündemine de kısmen dahil olmuş olduk. Papa'yı uğurladığımıza göre Vatikan'ın biraz da magazin gündemine dahil olabiliriz. Hem tarihçilerin açığa çıkardığı sır gerçeklere hem de Batıda epeyce dedikodu malzemesine dönüşen iddialara. Papalar tarihi çok ilginç olaylarla dolu. Kadınlar, gayrımeşru çocuklar ve hatta "kadın papa" Joan... Evet sonrasında papalara "erkeklik kontrolü" yapılması geleneğini başlatan Joan'ın öyküsü. Bir de tarihçi Tony Perrottet'in halka kapalı bölümlerini gezerek yazdıkları var: Pornografi, içki dolu raflar, Papa 9. Pius'un yerinden sökülmüş cinsel organları biriktirdiği koleksiyonu ve 1500'lerde seks partileri düzenlendiği söylenen Borgia Suiti. İşte alenileşmiş sırlarıyla Vatikan'ın hikayeleri...

12 / 43 Papalar tarihi son derece enteresan olaylarla doludur. Siyasetle uğraşan, iktidar için oluk oluk kan döken ve Haçlı Seferleri'ni başlatan Papalar'ın yanısıra, Katolik doktrini uyarınca kadınlarla ilişkiye girmeleri yasak olmasına rağmen aşklarıyla ve gayrımeşru çocuklarıyla tarihe geçmiş Papalar da vardır. Ama en ilginci Vatikan'ın yüzkarası olarak görülen ve varlığı tarihten silinmeye çalışılan 'kadın papa' Joan'dır. Katolik Kilisesi'ni yüzyıllardır rahatsız eden hikayenin baş kahramanı Joan, 9. asırda İngiltere'den ihraç edilmiş bir ailenin kızı olarak Alman şehri Ingelheim'da doğmuştur.

13 / 43 Oldukça zeki bir kız olan Joan, kadın olduğu için bunun kendisine dezavantaj yarattığını düşünür. 12 yaşına geldiğinde erkek elbiseleri giymeye ve erkek çocuk gibi davranmaya başlar.

14 / 43 Asıl hikaye ise Joan'ın Hristiyan misyonerlere katılmasıyla başlar.

15 / 43 Atina'da din ve felsefe öğrendikten sonra Roma'ya giden ve kendisini John Anglicus ismiyle, erkek kılığında tanıtan Joan, Benedictine Manastırına girer.

16 / 43 Roma'da bilgisi ile kısa sürede içinde rahip ve kardinallerin de bulunduğu geniş bir çevre edinir.

17 / 43 Bundan dolayı Roma kilisesinin başında olan Papa IV. Leon'un sağlığı bozulmaya başlayınca kardinaller, papalığa en layık kişi olarak onun adını dillendirmeye başlarlar.

18 / 43 847 senesinde Papa Leon ölünce yerine kilise dışından bir kişi olmasına rağmen, Joan seçilir. Ve 8.Joan adıyla göreve başlar. Kaynaklar onun iki sene beş ay dört gün boyunca Papalık tahtında oturduğunu ifade eder.

19 / 43 Yaklaşık 3 yıl kilisenin başında olan Papa'nın görevi ise, kadın olmasının ortaya çıkmasıyla son bulur.

20 / 43 Hizmetkarlarından biriyle ilişkisi olan Joan hamile kalır.

21 / 43 Hamileliğini dokuz ay boyunca gizlemeyi başarır ancak 855 yılında Aziz Petrus Kilisesi'nin dışında kortej halinde yapılan dini tören sırasında doğum sancıları başlayınca çocuğunu doğurur ve kadın olduğu ortaya çıkar Papa Joan'ın.

22 / 43 Bu olaydan sonra Papa Joan'ın başına neler geldiği ve nasıl öldüğü konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır.

23 / 43 Petrarch (1304- 1376), Fransa'da üç gece ve gündüz suların kanlı aktığını ve ortalığı sekiz kanatlı ve keskin dişli çekirgelerin istila ettiğini yazmaktadır.

24 / 43 Ölümünden sonra (kimilerine göre o ve çocuğu hemen orada öldürülmüştür) aynı yere gömülmüştür.

25 / 43 Papalar geleneksel ayinleri esnasında Romada yürürken daima bu noktada caddeden dönerler, bunun olaya duyulan nefretten dolayı yapıldığına inanılmaktadır.

26 / 43 Joan'ın ismi daha sonra papalar listesinden de silindi.

27 / 43 Ama, ondan 17 sene sonra tahta geçen ve 'John' adını almak isteyen bir başka Papa, 'Dokuzuncu John' olduğu takdirde sekizincisinin adı listelerden çıkartıldığı ve dolayısıyla da 'John'ların sıralamasında eksiklik görüleceği için Vatikan'ın yüzkarası sayılan kadın papanın adının başındaki sayıyı almak zorunda kaldı.

28 / 43 Vatikan, Joan'ın unutulması için elinden geleni yaptı fakat bazı kilise mensuplarının hadiseyi tarihlere kaydetmelerine bir türlü mani olamadı.

29 / 43 Bir kadın papanın varlığı ilk kez yaklaşık 1250'lerde rahip Jean de Mally'in el yazmalarında belirmiştir. Orta Çağ sonları ve Reform döneminde neredeyse düzinelerce yazar bu skandalla ile ilgili yazılar yazmıştır.

30 / 43 Konu 1265 yılında basılmasından sonra, Avrupada yıllarca en çok satılan kitaplar arasında yerini alan rahip Martin Polanus' un "Chronicon Pontificum et Imperatum" adlı kitabında da geçmektedir.

31 / 43 Hikayeyi süsleyen ve 1350 tarihi civarında basılan "De Claris Mulieribus" kitabına dahil eden İtalyan humanisti Boccaccio, kadın Papa John Anglicus'a (Pope John VIII) ilk defa kadın ismi vermiştir (Giliberta).

32 / 43 Kitabı 15. asırda Fransız manastırlarında görkemli bir şekilde resimlendirilmiştir.

33 / 43 Bu gerçek bir olaydır diyenlerin en önemli delili İtalya'da "La Sedia Gestatoria" denen ünlü porfiri koltuğunun varlığıdır. Bu kırmızı mermer koltuk, şimdi Vatikan müzesindedir.

34 / 43 Avustralyalı yazar ve tarihçi Tony Perrottet Vatikan'ın gizli dünyasının kapılarını açtı. New York Times, London Sunday Times gibi gazetelere de yazan Perrottet, Vatikan'ın turistlere kapalı bölümlerine özel izinle girdikten sonra kapalı kapılar ardında yaşananları Slate dergisi için kaleme aldı.

35 / 43 Perrottet'in kendi dilinden anlatımları şöyle: "Vatikan'ın St Peter Bazilikası veya Vatikan müzeleri haricindeki bölümlerine sadece özel bir izinle giriliyor. Benim Vatikan Kütüphanesi'ne girmek için New York Üniversitesi'nden alınmış bir mektubum vardı. Kütüphane 3 yıllık yenileme çalışmalarından sonra geçen yıl tekrar açıldı. Kütüphaneye varmadan önce geçiş noktasına geldim. Şehirden içeri girdiğimde limuzinlerden inen monsenyörler gördüm."

36 / 43 "Volkswagen kullanan iki rahibe az daha beni eziyordu. Kütüphaneye girdiğimde wi-fi bağlantısı olduğunu fark ettim. Dizüstü bilgisayarımı açıp facebook'ta kutsal topraklara girdiğimin haberini verdim. Bir arkadaşım, "Bahse girerim porno siteye giremezsin" diye yazdı. Arka masalarında oturduğum kütüphanede gizlice porno bir video izledim. Vatikan Kütüphanesi yaklaşık 550 yıldır batı dünyasındaki en nadir belgelerin ve kitapların bulunduğu yer olarak biliniyor."

37 / 43 "Kütüphane kartımı alıp içeri girdikten sonra ne yaptığım Vatikan'daki kimsenin umrunda değildi. Ben de şehri gezmeye karar verdim. Vatikan'ın posta ofisi her ne kadar dünya üzerinde kişi başına düşen en fazla mektubu dağıtıyor olsa da oldukça sakindi. Eczane ise en lüks parfümleri ve güzellik ürünlerini sergiliyordu. Ancak Vatikan süpermarketine girdiğimde, 'Geçiş kartı lazım. Sadece Vatikan'da çalışanlar girebilir' uyarısıyla karşılaştım. Açıkça bir şeyler saklıyorlardı. Birkaç gün sonra yine girmeyi denedim. Bu kez kapıdaki adam beni içeri aldı. Rahipler ve rahibelerle dolu olması dışında herhangi bir İtalyan marketi gibi görünüyordu. Sepetleri sigara ve şarap doluydu. Ayrıca ürünler vergisiz olduğu için Roma'nın geri kalanına göre 3'te 1 daha ucuz."

38 / 43 "Vatikan Sarayı'nın içinde Raphael tarafından 1516'da resmedilen bir banyoyu da dolaştım. Pornografik resimler bulunan banyoya ziyaret izni alabilmek için oldukça uğraştım. İçeriye girdiğimde odanın duvarlarında çırılçıplak tanrıçalar gördüm. Yunan mitolojisinde çobanların tanrısı olan Pan penisi açık bir şekilde resmedilmişti. Ancak penisin üzerinin beyaz boyayla kapatılıp sansürlenmeye çalışıldığını gördüm. Yalnız beyaz boya bu bölgenin daha da büyük gözükmesine ve dikkat çekmesine neden oluyordu. Sarayın seks resimleriyle ünlü bir odası daha var. Sanat tarihçileri Peter Webb ve Lynne Lawner 1523 yılında Vatikan'daki bazı duvarlara dini içerikli resimler çizmesi için tutulan sanatçı Giulio Romano'nun, parası geç ödendiği için duvarlara 16 farklı cinsel pozisyon resmettiğini anlattı. Resimleri sildiren Vatikan sanatçıyı da hapse attı. Ancak resimlerin kopyası çoktan elden ele dolaşmaya başlamıştı.

39 / 43 "Vatikan'ın gizli arşivlerinde bugüne kadar Papa'lara yazılmış tüm mektuplar 7 bin cilt halinde saklanıyor."

40 / 43 "Vatikan Sarayı'nda dünyanın en büyük pornografi koleksiyonunun saklandığı düşünülüyor. Sarayın altındaki gizli mahzenlerde bu koleksiyonun saklı olduğuna dair dedikodular dolaşıyor. Bir diğer dedikodu da Papa 9. Pius'un Vatikan'daki heykellerin cinsel organlarını yerlerinden söküp bir dolapta biriktirdiğine dair. Hatta Alman bir kadın öğrencinin bu organları yerlerine takmak isterken gizemli bir şekilde öldüğü söyleniyor."

41 / 43 "Vatikan müzelerinin yıllık ziyaretçi sayısı 4.6 milyon kişi. Müzeleri gezmek bu yüzden neredeyse imkansız. Müzeler sabah saatlerinde açıldığından itibaren kapıların önünde 700 metrelik kuyruklar oluyor. Müzenin yeni müdürü Antonio Paolucci kişi başı 370 dolara 2 saatlik özel turlara izin veriyor."

42 / 43 "Vatikan Sarayı'nın içerisinde yer alan Borgia Apartment adlı süitin 1500'lü yıllarda dönemin seks partilerine ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. 1501 yılıyla ilgili bir dedikodu, Papa 5. Alexander'ın Roma'nın en güzel 50 hayat kadınını buraya çağırdığıydı. Buraya gelen hayat kadınları ile toplu seks geceleri gerçekleştirildiği söyleniyor." Suite adını veren İtalyan asıllı Papa Borgia'nın ilginç yaşamı bir TV dizisine de konu olmuştu. Papa Borgia'yı ünlü oyuncu Jeremy Irons canlandırmıştı.