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Vicdan sızlatan yardım skandalı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.02.2018 07:25 | Son Güncelleme

İngiliz Oxfam’dan sonra adı ‘yardım karşılığı seks’ skandalına karışan ikinci yardım kuruluşu ABD’li World Vision oldu.

World Vision çalışanlarının, yardıma gittikleri Haitili depremzedelere cinsel ilişki karşılığı gıda dağıttığı ortaya çıktı.

Yardım kuruluşunda büyük skandal

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ABD merkezli World Vision adlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının, Haiti’de 2010 yılındaki depremin ardından ‘vicdanları sızlatan’ bir skandala karıştıkları, para ve yiyecek sağlama karşılığında yardıma gittikleri depremzedelerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi.
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Kuruluşun ABD’deki merkezi de, skandalı doğruladı. Bu skandala kadar saygın bir yardım kuruluşu olarak bilinen derneğin geçen yılki elçisi, İngiliz Prens Harry’nin nişanlısı, oyuncu Meghan Markle idi.
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ABD’li yıldız Markle, yardım kuruluşunun faaliyetleri kapsamında Afrika ülkesi Ruanda’ya gitmiş, çocuklarla bir araya gelmiş ve Afrika’da yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalarda yer almıştı.
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Geçtiğimiz günlerde de İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın çalışanlarının, Haiti’deki yardıma muhtaç insanların çaresizliğinden faydalanarak onlarla seks partileri düzenlediği ortaya çıkmıştı.
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ENGELLİLERE 'MASTÜRBASYON' YARDIMI

ENGELLİLERE 'MASTÜRBASYON' YARDIMI
Dünyanın pek çok yerinde engellilere yardımcı olmak için harekete geçen gönüllüler var. Ancak Tayvan'da bu durum farklı bir boyuta taşınmış. Bu gönüllüler bedenlerinin belirli bölümlerinde felç bulunan insanlara cinsel ilişki ile ilgili yardım etmek için toplanmış. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak gören topluluk, verdikleri hizmet karşılığında para da almıyor.
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Engelli kişilerin mastürbasyon yapmasına ve cinsel fantezilerini karşılamak üzere hareket eden gönüllüler, bu hizmete karşı çıkanlara da tepkili.
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Yaptıklarını 'Engellilerin ihtiyacına cevap veriyoruz' sözleriyle savunan topluluğun kurucusu ile küçük bir çocukken bacaklarını çocuk felci yüzünden kaybeden bir adama ait.
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Küçüklüğünden beri engelli olmanın her zorluğunu gördüğünü söyleyen kurucu, engellilerin cinsel ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini savunuyor.
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Yapılan işin kadın ticaretinden farksız olduğunu düşünenlere Hand Angels (El Melekleri) gönüllüsü şu sözlerle cevap verdi:
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'Diğer vakıflar ihtiyacı olanlara eğitim ve iş bulma fırsatı sağlıyor. Biz ise onların cinsel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Verdiğimiz hizmet Tayvan'da yasal olarak sürdürülüyor.'
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CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ KADINLARIN BÜYÜK SIRRI

CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ KADINLARIN BÜYÜK SIRRI
Onlar ikinci dünya savaşı sırasında Japon askerleri tarafından cinsel ilişki kölesi yapıldı. Özellikle Çinli ve Güney Afrikalı genç kızlar kaçırılarak Japon askerlere eğlence olarak sunuldu.
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Reuters muhabirleri İkinci Dünya Savaşı'nın 70. yıl dönümü yaklaşırken, Çin ve Güney Koreli yaşlı "konfor kadınları" ziyaret etti. "Artık yaşamak istemiyorum" zayıf kadın boğuk bir sesle böyle seslendi.
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Zhang Xiantu, hayatta kalan Çinli "konfor kadınları"ndan biridir.Japon askerleri evine girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. Evden kaçırıp Konfor merkezine götürmüşler.Burada askerlere cinsel ilişki kölesi yapılmışlar.
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Konuyu araştıran uzmanlar 200 bin civarında cinsel ilişki kölesi yapılan genç kız olduğuna inanıyor. O genç kızlardan bugün sadece 100'ü hayatta ve onlarda büyük bir perişanlık içerisinde.
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Çinli araştırmacılar kendi ulusundan sadece sağ halde 20 "konfor kadınları" bulabilmiş. Güney kore'de de bu kadar olduğu sanılıyor. Diğerleri korkudan kimliklerini bile açıklayamıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Haiti ABD yardım kuruluşu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
chp nin bizim çağdaşların özendiği medeniyet işte bu
İşte özenilen avrupa nın kansız yüzü, öteyandan şerefli milletimizin mazlum halklara uzattığı yadım eli, kafir yardım etmez sadece senden alabileceği bişey varsa almak için yardım ediyor gibi gözükür bunun adı emperyalizm kısacası gavurluktur
Şerefli türk milletinin tırnağı kadar olamayan sapık avrup işte, özce köle yap sonra yardım ediyor gibi sömür 1000 yıllık avrupa sistemi. yazık çocukta sarılıyor
Garibim ufak çocukta dünyayı fitnesiyle sömüren başbelası milletin en başındakine sarılıyor bilmiyorki yazık. önce onları köle yaptığını sonrada yardım eder gibi gözüktüğünü
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