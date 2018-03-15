Victoria Secret meleği her paylaşımından servet kazanıyor

Victoria's Secret'ın güzel modeli, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafların her birinden binlerce dolar kazanıyor.

Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel

1 / 50 Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor.

2 / 50 Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.

3 / 50 Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.

4 / 50 Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

5 / 50 Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.

6 / 50 2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.

7 / 50 Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.

8 / 50 Ayrıca Swanepoel, Afrika'daki çocukların ve annelerinin HIV taşımalarının önüne geçmeyi hedefleyen Mothers2Mothers adındaki bir yardım kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.

9 / 50 İlk bebeği Anaca'yı 2015'te dünyaya getirdikten sonra bu yıl Şanghay'da düzenlenen Victoria's Secret Moda Şovu'yla podyuma dönen Candice Swanepoel, şov sonrası ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.

10 / 50 Çifte yakın kaynaklar, Swanepoel'in doğumdan sonra uzun bir süre çocuklarıyla ilgilenmek istediğini, hatta podyumlara tamamıyla veda etmeyi düşündüğünü söyledi.

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25 / 50 GÖRENLER HAMİLE OLDUĞUNA İNANAMIYOR Podyumların en gözde modellerinden biri olan Candice Swanepoel, geçen hafta sonu Instagram sayfasında ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

26 / 50 29 yaşındaki Güney Afrikalı model, nişanlısı Herman Niccoli ve oğluyla birlikte Brezilya'nın Fernando De Noronha adasında tatil yapıyor.

27 / 50 Geçen ay Victoria's Secret defilesine de hamile olarak çıkan Swanepoel'in görüntüsü şaşırtıyor.

28 / 50 Yeşil elbisesiyle çekip paylaştığı pozda karnı iyice belirgin durmasına rağmen güzel modelin mayolu hali hiç de hamile bir kadın gibi görünmüyor.

29 / 50 Bebek beklediği dönemlerde bile diyetini ve egzersiz programını hiç bozmayan Swanepoel'in çeşit çeşit mayoları içinde yaptığı tatil keyfi objektiflere işte böyle yansıdı.

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