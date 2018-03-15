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Victoria Secret meleği her paylaşımından servet kazanıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.03.2018 15:33 | Son Güncelleme

11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, sosyal medyanın nimetlerinden faydalanan isimlerden.

Victoria's Secret'ın güzel modeli, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafların her birinden binlerce dolar kazanıyor.

Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel

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Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor.
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Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.
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Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.
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Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.
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Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.
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2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.
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Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.
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Ayrıca Swanepoel, Afrika'daki çocukların ve annelerinin HIV taşımalarının önüne geçmeyi hedefleyen Mothers2Mothers adındaki bir yardım kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.
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İlk bebeği Anaca'yı 2015'te dünyaya getirdikten sonra bu yıl Şanghay'da düzenlenen Victoria's Secret Moda Şovu'yla podyuma dönen Candice Swanepoel, şov sonrası ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.
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Çifte yakın kaynaklar, Swanepoel'in doğumdan sonra uzun bir süre çocuklarıyla ilgilenmek istediğini, hatta podyumlara tamamıyla veda etmeyi düşündüğünü söyledi.
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GÖRENLER HAMİLE OLDUĞUNA İNANAMIYOR

GÖRENLER HAMİLE OLDUĞUNA İNANAMIYOR
Podyumların en gözde modellerinden biri olan Candice Swanepoel, geçen hafta sonu Instagram sayfasında ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
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29 yaşındaki Güney Afrikalı model, nişanlısı Herman Niccoli ve oğluyla birlikte Brezilya'nın Fernando De Noronha adasında tatil yapıyor.
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Geçen ay Victoria's Secret defilesine de hamile olarak çıkan Swanepoel'in görüntüsü şaşırtıyor.
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Yeşil elbisesiyle çekip paylaştığı pozda karnı iyice belirgin durmasına rağmen güzel modelin mayolu hali hiç de hamile bir kadın gibi görünmüyor.
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Bebek beklediği dönemlerde bile diyetini ve egzersiz programını hiç bozmayan Swanepoel'in çeşit çeşit mayoları içinde yaptığı tatil keyfi objektiflere işte böyle yansıdı.
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Anahtar Kelimeler:
model Victoria's Secret Candice swanepoel

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