Victoria Secret meleği her paylaşımından servet kazanıyor

Victoria's Secret'ın güzel modeli, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafların her birinden binlerce dolar kazanıyor.
Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel
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Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor.
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Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.
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Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.
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Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.
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Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.
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2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.
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Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.
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Ayrıca Swanepoel, Afrika'daki çocukların ve annelerinin HIV taşımalarının önüne geçmeyi hedefleyen Mothers2Mothers adındaki bir yardım kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.
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İlk bebeği Anaca'yı 2015'te dünyaya getirdikten sonra bu yıl Şanghay'da düzenlenen Victoria's Secret Moda Şovu'yla podyuma dönen Candice Swanepoel, şov sonrası ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.
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Çifte yakın kaynaklar, Swanepoel'in doğumdan sonra uzun bir süre çocuklarıyla ilgilenmek istediğini, hatta podyumlara tamamıyla veda etmeyi düşündüğünü söyledi.
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GÖRENLER HAMİLE OLDUĞUNA İNANAMIYOR
Podyumların en gözde modellerinden biri olan Candice Swanepoel, geçen hafta sonu Instagram sayfasında ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
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29 yaşındaki Güney Afrikalı model, nişanlısı Herman Niccoli ve oğluyla birlikte Brezilya'nın Fernando De Noronha adasında tatil yapıyor.
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Geçen ay Victoria's Secret defilesine de hamile olarak çıkan Swanepoel'in görüntüsü şaşırtıyor.
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Yeşil elbisesiyle çekip paylaştığı pozda karnı iyice belirgin durmasına rağmen güzel modelin mayolu hali hiç de hamile bir kadın gibi görünmüyor.
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Bebek beklediği dönemlerde bile diyetini ve egzersiz programını hiç bozmayan Swanepoel'in çeşit çeşit mayoları içinde yaptığı tatil keyfi objektiflere işte böyle yansıdı.
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