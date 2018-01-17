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Victoria's Secret meleğinden 'Türk erkekleri' sorusuna ilginç cevap: Henüz denemedim

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 17.01.2018 02:37 | Son Güncelleme 5 saat önce

İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir kapsamında podyuma çıkan Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk defile sonrası gazetecilere çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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'Türk erkekleri' sorusuna ilginç cevap

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IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı "Gala Defilesi"nde bir firmanın 2018 abiye kreasyonları sergilendi.
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Defilenin ardından ünlü manken Maryna Linchuk Model ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal ve firma yetkilileri bir basın toplantısı düzenledi.
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Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Linchuk, "Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim" dedi.
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Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" yanıtını verdi. (DHA)
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izmir Maryna Linchuk IF Wedding Fashion İzmir victoria's secret meleği türk erkekleri

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