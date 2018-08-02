Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Haziran ayında açılan Altın Köprü (Golden Bridge), Vietnam'ın simgelerinden biri haline geldi. Köprünün insanların kullanımına açılmasıyla birlikteki uzak doğu ülkesi Vietnam'ın De Nang bölgesine gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşandı.

Altın Köprü'ye gelen ziyaretçi sayısının 1.5 milyon kişiyi aşması bekleniyor. 2 milyar dolara mal olan projenin tasarımındaki detaylar köprüyü diğerlerinden farklı kılıyor.

3 / 13 DENİZ SEVİYESİNDEN 1400 METRE YÜKSEKTE

Altın Köprü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri de deniz seviyesinden 1400 metre yüksekte Ba Na Teperi'nde inşa edilmiş olması. Bu zorlu koşullar projenin maliyetini arttıran unsurlar olurken bölgeyi ziyaret eden turistler halinden memnun.