HABER

Viral fotoğrafı sayesinde ünlü oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Anok Yai isimli üniversite öğrencisi, festival sırasında çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla ünlü oldu. Öyle ki, hayalindeki mesleği yapma fırsatı bile buldu.

YardFest'te çekilen fotoğrafının viral olmasıyla ajansların peşinde koşmaya başladığı Anok Yai'nin sosyal medyadaki paylaşımları...

Anok Yai'yi festival fotoğrafı ünlü yaptı

1 / 30

Sudanlı Anok Yai, bir biyokimya öğrencisi. YardFest adlı müzik festivalinde TheSunk adında Instagram hesabı olan bir fotoğrafçı Anok Yai'nin fotoğraflarını çekti.
2 / 30

Anok Yai'nin izni dahilinde çekilen ve Instagram'da paylaşılan bu fotoğraflar sayesinde Anok Yai birçok ajanstan telefon aldı ve kendisine modellik teklif edildi.
3 / 30

Önceliğinin okulunu bitirmek olduğunu söyleyen Yai, yarım zamanlı modellik yapmanın da bu meslek için iyi bir başlangıç olacağını belirtiyor.
4 / 30

İlerleyen yaşlarında mankenliği hayatının merkezine almak istediğini ve kariyerini mankenlik üzerine kurmayı amaçladığını söylüyor.
5 / 30

Kaderi Jeremy Meeks'le Aynı

Kaderi Jeremy Meeks'le Aynı
Daha önce bir soygun esnasında tutuklanan ve mahkemede çekilen fotoğrafları sayesinde birçok modellik ajansının dikkatini çeken Jeremy Meeks, cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra mankenliğe başlamıştı.
6 / 30

Anok Yai de Meeks gibi şans eseri mankenliğe adımını attı ve ikisinin de yolu açık görünüyor.
7 / 30

8 / 30

9 / 30

10 / 30

11 / 30

12 / 30

13 / 30

14 / 30

15 / 30

16 / 30

17 / 30

18 / 30

19 / 30

20 / 30

21 / 30

22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30

30 / 30

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anok Yai model

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu görüntülere tepki yağıyor!

Bu görüntülere tepki yağıyor!

Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!

Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!

Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!

Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!

Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi! Sadece kafasında 3 binden fazla tümör var

Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi! Sadece kafasında 3 binden fazla tümör var

Hepsini bir bir anlattı! Boş zamanlarında öğrencisini odasına çağırıp...

Hepsini bir bir anlattı! Boş zamanlarında öğrencisini odasına çağırıp...

24 yıl evinin bodrumunda esir tuttuğu öz kızını seks kölesi yaptı!

24 yıl evinin bodrumunda esir tuttuğu öz kızını seks kölesi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.