Viral fotoğrafı sayesinde ünlü oldu

YardFest'te çekilen fotoğrafının viral olmasıyla ajansların peşinde koşmaya başladığı Anok Yai'nin sosyal medyadaki paylaşımları...

Anok Yai'yi festival fotoğrafı ünlü yaptı

1 / 30 Sudanlı Anok Yai, bir biyokimya öğrencisi. YardFest adlı müzik festivalinde TheSunk adında Instagram hesabı olan bir fotoğrafçı Anok Yai'nin fotoğraflarını çekti.

2 / 30 Anok Yai'nin izni dahilinde çekilen ve Instagram'da paylaşılan bu fotoğraflar sayesinde Anok Yai birçok ajanstan telefon aldı ve kendisine modellik teklif edildi.

3 / 30 Önceliğinin okulunu bitirmek olduğunu söyleyen Yai, yarım zamanlı modellik yapmanın da bu meslek için iyi bir başlangıç olacağını belirtiyor.

4 / 30 İlerleyen yaşlarında mankenliği hayatının merkezine almak istediğini ve kariyerini mankenlik üzerine kurmayı amaçladığını söylüyor.

5 / 30 Kaderi Jeremy Meeks'le Aynı Daha önce bir soygun esnasında tutuklanan ve mahkemede çekilen fotoğrafları sayesinde birçok modellik ajansının dikkatini çeken Jeremy Meeks, cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra mankenliğe başlamıştı.

6 / 30 Anok Yai de Meeks gibi şans eseri mankenliğe adımını attı ve ikisinin de yolu açık görünüyor.

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