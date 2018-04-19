WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

Kullanıcıların Whatsapp'ı açtığında karşılaştığı yenilik admin seçimlerini çok daha kolay hale getirdi. Peki popüler mesajlaşma uygulamasına nasıl bir yenilik eklendi? İşte cevabı...

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

1 / 54 Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

2 / 54 Söz konusu yenilik WhatsApp gruplarındaki yöneticileri yakından ilgilendiriyor. NTV'ye göre WhatsApp grupları, yeni bir özellik ile admin seçimlerini çok daha kolay hale getiriyor.

3 / 54 Yeni güncellemede, bir grup yöneticisinin grubun başka bir yöneticisini yöneticilikten çıkarabilmesine izin veren bir özellik de bulunuyor.

4 / 54 Söz konusu güncelleme hem iOS hem de Android için kullanıma sunuldu. Ancak grup üyelerinin yöneticiyi düşürmelerine hala izin verilmediğinin altını çizmekte fayda var.

5 / 54 Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

6 / 54 EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

7 / 54 DAKİK HESAPLAMALAR Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

8 / 54 GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

9 / 54 PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

10 / 54 OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

11 / 54 REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

12 / 54 Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

13 / 54 DİZÜSTÜ WHATSAPP WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

14 / 54 GRUP KONUŞMA TARAMASI Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak. Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

15 / 54 FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

16 / 54 KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

17 / 54 Whatsapp bugünden itibaren milyonlarca kullanıcıyı çok yakından ilgilendiren bomba bir özelliği kullanıma sundu. Whatsapp'a girenler artık bakın neyle karşılaşacak? WhatsApp vCard özelliği, kullanıcıların yeni ve bilinmeyen kişileri hızlı bir şekilde tanımasını sağlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp, veri güvenliğine önem vermeye başladığını görüyoruz. Güncelleme ile birlikte gelen özellik, tanımadığınız bir numara size mesaj attığında aktif oluyor.

18 / 54 Böyle olmasının sebebi, bilinmeyen kişilerden gelen rahatsız edici mesajları önlemek için yapıldığını söyleyebiliriz.

19 / 54 Eğer mesaj atan kişi hakkında önceden vCard’ını aldıysanız, mesaj geldiği zaman, özellik ekranınızda belirecek.

20 / 54 vCard diğer adıyla iletişim kartı, tanımadığınız kullanıcılar hakkında fikir sahibi edinmenize yarayacak. Eğer kişiyi tanımıyorsanız, hayır seçeneğine basarak iletişiminizi kesebileceksiniz.

21 / 54 Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bomba özelliği yurt dışından sonra resmen Türkiye'de de kullanılmaya başlandı! Artık Whatsapp'ta bakın ne yapabileceksiniz?

22 / 54 Whatsapp'ta görüntü paylaşırken artık işiniz daha kolay; izlemesi daha keyifli olacak. Bundan sonra yazışma sırasında paylaştığınız videolar için Whatsapp'ı kapatmak zorunda kalmayacaksınız.

23 / 54 WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir beklediği YouTube desteği, iOS kullanıcıları için tüm dünyadan sonra Türkiye’de de kullanıma açıldı. Artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videoları, uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan aynı sayfada izlenebilecek.

24 / 54 Bu özelliğin bir diğer güzel yanı ise YouTube videoları izlerken sadece ilgili sohbet penceresinde kalmanız gibi bir şart bulunmaması. Video yerleştirmeleri bir widget gibi çalışıyor ve siz başka konuşmaya geçseniz de video oynatma devam ediyor.

25 / 54 WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videolarının otomatik olarak oynatılması için direkt olarak video linkinin gönderilmiş olması gerekiyor. Ancak Whatsapp'taki tek yenilik bu değil!

26 / 54 Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

27 / 54 Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

28 / 54 Peki Whatsapp'ta konuştuğunuz kişiye kolayca nasıl para gönderecek ya da ondan para alacaksınız? İşte adım adım para transferi işlemleri...

29 / 54 Yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.

30 / 54 Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz. Öncelikle Ayarlar’dan ‘Ödemeler‘ bölümüne tıklayın.

31 / 54 Gelelim bir sonraki adıma... Kullanım şartlarını kabul edin ve telefon numaranızı doğrulayın.

32 / 54 Listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçin ve banka hesabınızı eşleştirin. Para göndermek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın ve ‘Ödeme‘ butonuna tıklayın.

33 / 54 Para göndermek istediğiniz banka hesabınızı ve göndereceğiniz tutarı seçin.Telefonunuza gelen onay kodunu ekrana girin.Onay işleminin ardından para gönderme işleminiz başarıyla tamamlanmış olacak.

34 / 54 Whatsapp'ın gizli kalan müthiş özellikleri Whatsapp'ta birini engellediğinizde ya da sizi biri engellediğinde artık iki taraf da birbirine mesaj atamıyor. Ancak durum aslında hiç de öyle değilmiş! Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyormuş!

35 / 54 Whatsapp'ta biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz; ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir! Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?

36 / 54 Yapmanız gereken WhatsApp aboneliğini iptal etmek. Yeniden hesap oluşturduğunuzda sizi engelleyen kişinin koyduğu engel kalkmış oluyor.

37 / 54 Whatsapp'ta hesabınızı silmek için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ı açıp Ayarlar>Hesap>Hesabımı Sil'i seçmek. Hepsi bu!

38 / 54 Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için bir işkence olan bu olay ortadan kalktı.

39 / 54 Whatsapp'ta ses kaydı yapmak istediğinizde ister bas kaydet yapın; isterseniz de mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Böylece aralıksız ses kaydı yapabiliyorsunuz!

40 / 54 Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

41 / 54 Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.

42 / 54 Aynı anda birkaç kişiye yalnızca kendilerine gönderdiğinizi düşünecekleri bir mesaj gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken "Sohbet" ekranından "toplu mesaj listelerini" tıklayarak, alıcılarınızı seçebilir, ve onlara istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz.

43 / 54 Mesajı alan kişi başkalarına da yolladığınızı göremeyeceği için kendisini özel hissedebilir.

44 / 54 "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

45 / 54 Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet"i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

46 / 54 Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

47 / 54 Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

48 / 54 WhatsApp'ı bilgisayardan açarak mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

49 / 54 Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.

50 / 54 Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

51 / 54 Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

52 / 54 Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

53 / 54 Bu arada yeni özellikler de çok yakında geliyor! Gece modu adı verilen özellikle Whatsapp artık daha koyu tonlarda bir uygulama deneyimi sunacak.