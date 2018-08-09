WhatsApp mesajları tehlikede!

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını tehdit eden sistem açığı ile gündemde.

WhatsApp bu kez hata ile gündemde

1 / 22 Zira Popüler mesajlaşma platformu sahte haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştıkça maalesef yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2 / 22 Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor.

3 / 22 Yeni güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müdahale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade ediliyor.

4 / 22 Firma WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfetti.

5 / 22 Check Point araştırmacılarına göre, hacker'lar WhatsApp güvenlik protokolündeki bir açıktan faydalanarak mesaj içeriklerini değiştirdiğini tespit etmiş durumda.

6 / 22 Bu sayede bilgisayar korsanları bir kullanıcının bir grup sohbetteki mesaj içeriğini değiştirebiliyor veya bir grup sohbetinde alıntı özelliğini kullanarak göndericinin kimliğini değiştirebiliyor.

7 / 22 Güvenlik uzmanları söz konusu taktik sayesinde, sahte haber içeriklerinin tüm dünyada yayılmasının mümkün hale getirildiğinin de altı çiziliyor.

8 / 22

9 / 22 Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer platforma entegre edilen yeni özelliği ile değil bir hata ile gündemde.

10 / 22 iPhone ve iPad'ler için geliştirilen iOS 11.3 sürümünde keşfedilen bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine neden oluyor.

11 / 22 Örneğin bir Tayvan bayrağı emojisi yazdığınızda veya Tayvan ismini Whatsapp'tan yazdığınızda iPhone'lar sıra dışı bir şekilde çökmeye başlıyor.

12 / 22 Dijital güvenlik uzmanı Patrick Wardle, iOS 11.3 ve daha önceki sürümlerinde, "Tayvan" yazdıklarında ya da Tayvan bayrak emoji'sini uyguladıktan sonra bazı kullanıcıların cihazlarını çökerten bir hatadan bahsediyor.

13 / 22 WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

14 / 22 EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

15 / 22 GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

16 / 22 PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN “Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

17 / 22 OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp’ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

18 / 22 REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

19 / 22 Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

20 / 22 GRUP KONUŞMA TARAMASI Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak. Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

21 / 22 FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren ‘pin’ opsiyonunu seçmek.