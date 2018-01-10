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WhatsApp'tan büyük yenilik!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 10.01.2018 12:01 | Son Güncelleme 3 saat önce

WhatsApp, 2.18.4 sürümünü kullanıma sunarak bazı performans iyileştirmeleri yaptı. Beta sürümünü güncelleyen WhatsApp, sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.

WhatsApp, video görüşmelerine hızlı geçiş yapmanızı sağlayan özelliği aktifleştirdi

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WhatsApp, Google Play Beta Programı kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlayarak uygulamanın 2.18.4 sürümünü kullanıma sundu.
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WhatsApp, 2.18.4 sürümüyle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanında uzun zamandır beklenen sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.
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Bir WhatsApp kullanıcısıyla sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada görüşmeyi görüntülü olarak devam ettirmek istediğinizde sesli aramayı sonlandırmanız ve bir görüntülü arama başlatmanız gerekiyordu.
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Yeni özellikle sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada aşağıdaki gibi ekranın altında görüntülü görüşmeye geçmek için bir ikon göreceksiniz.
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Bu Whatsapp mesajı interneti salladı

Bu Whatsapp mesajı interneti salladı
ABD'de yaşanan bu ilginç olayda Liam McDonald, annesinden gelen Whatsapp mesajlarını fark etti. Kalp simgeleriyle birlikte iki de fotoğraf gönderen annesi, hatasını fark edince 'babana atmak istemiştim, pardon' mesajı yolladı.
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Annesinin yanlışlıkla attığı mesajı görünce...

Annesinin yanlışlıkla attığı mesajı görünce...
Mesajların ikisinde ise fotoğraflar vardı!
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Çocuk ise kalp simgeleriyle birlikte bu fotoğrafları açmayarak Twitter'a ekran görüntüsü ekledi ve bakın ne yazdı?"Bu mesajları açıp bakarsam ne olayım"
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Kısa sürede büyük ses getiren tweet 85 bin beğeni ve binlerce de retweet alınca Twitter'ın en çok ilgi gören mesajlarından biri olmayı başardı. Ve mesajların ne olduğunu henüz bilen yok!
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İşte birbirinden komik WhatsApp diyalogları...

İşte birbirinden komik WhatsApp diyalogları...
Şimdi annenin mesajını bir kenara bırakalım. Gündelik hayatımızda en çok kullandığımız mesaj uygulaması WhatsApp bazen öyle tuhaf diyaloglara evsahipliği yapıyor ki, inanamazsınız.
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Bu telefonlar WhatsApp'ı kullanamayacak

Bu telefonlar WhatsApp'ı kullanamayacak
İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ı kullanamayacak telefonların tam listesi...
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı.
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Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp 31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı.
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İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteklemeyeceği işletim sistemleri ve telefonlar...

İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteklemeyeceği işletim sistemleri ve telefonlar...
iPhone 3GS/iOS 6
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Windows Phone 7
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Android 2.1
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BlackBerry OS
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Android 2.2
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BlackBerry 10
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Nokia S40
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Nokia Symbian S60
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Whatsapp’ın yeni özelliği sızdırıldı!

Whatsapp’ın yeni özelliği sızdırıldı!
Mesajlaşma ve konuşma uygulaması olan Whatsapp'ın desteklediği mobil platformlardan birisi de Windows Phone. Windows Phone telefonlar için 2.17.342.0 beta sürümünü çıkaran firma kullanıcılara bazı yeni özellikler sunmuştu.
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Bunlardan en önemlisi, grup sohbetinde yazılan bir mesaja özel mesaj olarak yanıt verebiliyor olmaktı. Uygulama, gruba yazılan mesajı özel olarak yanıtlamak istediğinizde ilgili mesajı alıntılıyor ve sohbet ekranını otomatik olarak açıyordu.
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Cuma günü yayınlanan 2.17.344 beta güncellemesi ile birlikte bu özellik kaldırıldı. Perşembe günü yayınlanan güncellemedeki diğer yenilikler ise, hala kullanılabilir.
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Bunlar; arama ekranları için yeni bir tasarım, görüntülü konuşmadan sesli konuşmaya kolay geçiş ve gelişmiş grup ayarları. Görünüşe göre uygulama ekibi, bazı yenilikleri yanlışlıkla erken sundu.
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İlk yenilk kullanıma sunulacak 56 yeni emoji olacak. Var olan emojiler de değişiyor.
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Bir başka yenilik de değişen stickerlar

Bir başka yenilik de değişen stickerlar
Fotoğraflar ve videolar üzerinde paylaşılan etiketlerin sayısı ve çeşitleri artacak. WhatsApp ayrıca telefonunuzda kapladığı yeri de azaltmak için bir çalışma içinde. Akıllı optimizasyonla görüntülerin kalitelerinden kaybetmeden fotoğrafların boyutları da sıkıştırılarak küçültülecek. Yeni arama butonuyla da fotoğraf, video ve GIF arama işlemleri kolaylaştırılacak. Gerçek zamanlı lokasyon gönderme imkanı da geliyor. Yeni dizaynlarla dinamik etiketlere zaman ve lokasyon eklenebilecek.
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YouTube videoları WhatsApp’ta gösterilebilecek

YouTube videoları WhatsApp’ta gösterilebilecek
YouTube videoları WhatsApp’ta oynatılabilecek. Grup yöneticilerinin kontrolleri artacak. Grubu oluşturan kişi diğer yöneticiler tarafından gruptan atılamayacak. Ayrıca yönetici bazı kullanıcıların yorumlarını da aktivite edebilecek.
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WhatsApp'a 4 yeni özellik birden geliyor!

WhatsApp'a 4 yeni özellik birden geliyor!
WhatsApp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunların daha hızlı çözmek adına, Android sürümü için yeni özellikler getirecek. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasının WhatsApp Kullanıcılarına özel 4 yeni özellikle gelmesi planlanıyor.
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WhatsApp'a gelecek olan 1. özellik

WhatsApp'a gelecek olan 1. özellik
Gelmesini beklediğimiz ilk özellik, engellenen WhatsApp kullanıcılarının engelini daha kolay kaldırmayı sağlıyor. Kişi listesinden engellenen kullanıcının üzerinde parmağınızı basılı tuttuktan engeli kaldır seçeneğine dokunarak engeli kaldırabilir ve yeniden iletişime geçebilirsiniz.
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WhatsApp'a gelecek olan 2. özellik

WhatsApp'a gelecek olan 2. özellik
Bir diğer özellik ise iOS uygulamasında bulunan ‘bağlantı yolu ile davet et’ özelliğini Android sürümüne getiriyor. Artık bir kullanıcıyı dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde yalnızca bir bağlantı göndermeniz yeterli olacak.
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WhatsApp'a gelecek olan 3. özellik

WhatsApp'a gelecek olan 3. özellik
WhatsApp’ın uygulama sorunlarını çözmek üzere test ettiği bir başka özellik ise sallamak. Artık WhatsApp’ta yaşadığınız herhangi bir sorunu bildirmek bir kol hareketi kadar kolay. WhatsApp ile iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey uygulama açıkken telefonu sallamak.
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WhatsApp'a gelecek olan 4. özellik

WhatsApp'a gelecek olan 4. özellik
Test edilen son özellik ise yönetici ayarları. Yönetici ayarları sayesinde WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj göndermesine ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.
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Biriken mesajları özetleyecek sizin yerinize cevap verecek!

Biriken mesajları özetleyecek sizin yerinize cevap verecek!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının elini oldukça rahatlatacak bir yenilik ile gündemde. WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralacak. WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.
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Mesajları Özetleyecek

Mesajları Özetleyecek
Örneğin arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz bir gruba yaklaşık bin mesaj gelmiş ve siz bunun bir özet şekilde aktarılmasını istiyorsunuz Duruma WACAO el atıyor, sohbeti WACAO ile açtıktan sonra ‘özetle' yazıyorsunuz daha sonra ise sizden grubun adını yazmanız isteniyor. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak. Böylece binlerce mesajı okuma zahmetinden kurtuluyorsunuz.Yalnızca biriken mesajları özetlemekle kalmayan WACAO; sohbetleri farklı dillere çevirebiliyor, grup mesajlarını özetliyor ve doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO’nun Türkçe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim.
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5 adımda internetsiz WhatsApp

5 adımda internetsiz WhatsApp
WhatsApp, normalde internet üzerinden sizlere mesajlaşma, arama ve görüntülü konuşma imkanı veriyor. Bağlantınız olmadığı zaman da, Wi-Fi ve hücresel ağ açılana kadar yolladığınız tüm mesajlar asılı kalıyor ve bağlantı geldiğinde karşı tarafa iletiliyor. Ancak, gelen yeni bilgiler doğtultusunda artık WhatsApp uygulamasını internet olmadan da kullanabilme olağına sahip olabileceksiniz. Peki, internetsiz WhatsApp kullanabilmek için hangi yöntemler izlenmelidir? İşte, adım adım internetsiz WhatsApp kullanma yöntemleri... İnternetsiz WhatsApp, şu an için yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor. iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığı için kullanılamıyor.
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1)Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin. 2)Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın. 3)Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın 4)Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun. İsim: WhatsApp APN: İnternet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080 5)Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.
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Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.
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İnternetsiz Whatsapp için diğer yöntemler

İnternetsiz Whatsapp için diğer yöntemler
Elbette tek yok bu değil. Eğer internet bağlantınız yoksa, bunun yerine SMS kullanarak da popüler mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem iOS hem de Android tarafında uygulama arayüzünü taklit eden birçok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları indirerek cihazınızdan mesaj yollayabilirsiniz. Bunun dışında Whats App Bluetooth Messenger uygulamasını kullanarak yakınınızdaki kişilere kolayca mesaj yollayabilirsiniz. Bluetooth'un sağlayacağı kısa mesafeli radyo frekansını kullanarak uygulamadaki kişilere mesaj atabilirsiniz.
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Doğal olarak bu uygulamayı Google Play üzerinde bulamıyorsunuz. Uygulama isminizi orijinal uygulama ile bağlantı kurmadan kullanıyor. Ayrıca kullanıcı adınızı ve şifrenizi de kullanmıyor. Daha doğrusu şirket ile hiçbir bağlantı kurmuyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor çünkü, internet üzerinde Awesome Developer geliştiricisine ait olarak bulabileceğiniz bu uygulama WhatsApp Inc. tarafından onaylanmıyor. Eğer halen mesaj yollayamıyorsanız özel olarak satılan paketlere göz atmanız gerekiyor. Türkiye'de bazı operatörler internetsiz kullanmanız için özel tarifeler sunuyorlar. Bu tarifeleri kullanarak bedava Whats App paketleri üzerinden normalde internet bağlantınızdan yiyen tüm işlemleri kolayca yapabilirsiniz.
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Chrome uzantısı yüklemenizi istiyor

Chrome uzantısı yüklemenizi istiyor
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da virüslü link tehlikesi yeniden hortladı. Sahte bir URL'le hazırlanan WhatsApp linki WhatApp'ın yeni renklerinin kullanılabilir olduğunu duyuruyor ve sizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Yeni renklerin kullanılabileceğini gösteren link sahte şekilde kril alfabesiyle oluşturulmuş olduğundan kullanıcıların dikkatini çekmiyor.
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Renkli WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olduğunu gösteren mesaj BlackWhats adlı Chrome uzantısının sayfasına yönlendiriyor. Bu uzantının puanları sahte şekilde yüksek tutulmuş olsa da kişisel güvenliği tehdit eden öğeler içerdiğinden Google tarafından sistemden kaldırıldı. Uzantı sistemden kaldırılsa da aynı yöntemle yapılacak diğer dolandırıcılıklar için tehlike sürüyor.
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İşte Whatsapp'ın sessiz sedasız getirdiği bomba yenilik...
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Artık sizin yerinize Whatsapp'ın bizzat kendisi konuşacak; mesajları gönderecek! Yani siz o an mesaj atamıyorsanız dert etmeyeceksiniz! Nasıl mı?
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WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek.
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Örneğin tatile çıktınız ama sze mesaj üstüne mesaj geliyor! Hazır cevaplar oluşturup otomatik yanıtları arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz!
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WhatsApp'tan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yenilik

WhatsApp'tan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yenilik
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya devi Facebook’un 19 milyar dolar karşılığı satın aldığın WhatsApp platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yepyeni bir özellik geldi. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni mesaj kaydetme özelliği kullanıma sunuldu.
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Bundan böyle WhatsApp kullanıcıları sesli mesaj gönderirken parmağını ekrana basılı tutması gerekmeyecek.
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Zira yeni güncelleme ile kullanıcılar uygulama üzerinden sadece kısa mesaj değil, sesli mesaj da gönderilebiliyor.
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Sesli mesaj göndermek için uygulama ekranının sağ alt kısmındaki kayıt tuşuna basılı tutmak gerekiyor.
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Bu işlemin ardından yukarı doğru bir kilit işareti beliriyor, parmağımızı yukarı doğru sürüklediğimizde sesli kayıt işlemi kilitleniyor ve gönder butonuna basana kadar kayıt yapmaya işlemine devam ediliyor.
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Söz konusu özelliğini iPhone uygulaması entegre eden WhatsApp'ın aynı özelliği önümüzdeki günlerde Android için de sunması bekleniyor.
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Whatsapp'ta birini engelleseniz de aşılıyor! Yolunu öğrenince şaşıracaksınız

Whatsapp'ta birini engelleseniz de aşılıyor! Yolunu öğrenince şaşıracaksınız
Whatsapp'ta birini engellerseniz ya da biri sizi engellerse bunun aşılabildiği çok ilginç bir yol var. Sanırız bunun Whatsapp bile farkında değil!
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Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde hiçbir şekilde görüşme yapma şansınız Whatsapp üzerinden yok. En azından biz öyle sanıyoruz; ancak bir yol varmış!
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Whatsapp'ta herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var. İşte Whatsapp'ın gözden kaçırdığı detay burada ortaya çıkıyor!
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Grupta attığınız mesajları engellediğiniz kişi görebildiği gibi; engellediğiniz kişi de grup içinde attığı tüm mesajlarını size ulaştırabiliyor ve bunu engellemenin hiçbir yolu yok, tabii gruptan ikinizden birinin ayrılması haricinde!
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Whatsapp'ı sakın böyle kapatmayın, herkes aynı hatayı yapıyor!

Whatsapp'ı sakın böyle kapatmayın, herkes aynı hatayı yapıyor!
Whatsapp'ı yukarı doğru sürükleyerek kapatıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Kimse farkında değil; ancak Whatsapp'ı böyle kapattığınızda bakın ne oluyor?
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Whatsapp son günlerde kullanıcılarının karşısına bir uyarı getiriyor. Yukarı doğru kaydırıp Whatsapp'ı kapatanların karşılaştığı bu uyarıda aslında sorun açık seçik ortaya konuyor.
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iOS 11'de bulunan bir hata neticesinde Whatsapp yukarı doğru sürükleyerek kapatıldığında bildirimler kapatılıyor; yani Whatsapp'tan gelen mesajlar artık size bildirilmeyebiliyor!
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Whatsapp'ın bu konuda doğrudan bir kabahati yok ve Apple'ın yeni bir güncellemeye yayınlayarak sorunu ortadan kaldırması gerekiyor. Peki Whatsapp'ı nasıl kapatacaksınız?
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Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajı geri almanın yolu!

Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajı geri almanın yolu!
Whatsapp'ın henüz uygulamaya koyduğu yeni özelliği hayat kurtaracak cinsten. Artık yanlışlıkla gönderilen mesajları geri alma şansına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ın en güncel sürümünü telefonunuza kurmak ve mesajın üzerine bir süre dokunarak SİL seçeneklerini görmek. Seçenekleri derken, iki farklı SİL seçeneğiyle karşılaşacağınızı en başta söyleyelim!
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Whatsapp'ta gönderdiğiniz bir mesajı dilerseniz yok edebilirsiniz. Bunun için gönderdiğiniz mesajın üzerine bir süre dokunup ekrana çıkan SİL seçeneklerinden birini tercih etmek.
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Ancak mesajı kaldırmanın da elbette bir bedeli var. O da mesajı kaldırdığınızda hem kendi hem de karşı tarafa bu mesajı kaldırdığınıza dair bilgi mesajı vermesi.
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Mesajın silindiği yere sizin tarafınızdan mesajın silindiğine dair bir mesaj beliriyor. Böylece karşı taraf kendisine atılan bir mesajın silindiğini fark ediyor; ancak mesajın içeriğini görme şansı olmuyor.
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Whatsapp'tan kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak haber

Whatsapp'tan kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak haber
Whatsapp'a bugüne kadar pek çok özellik geldi; hepsi de kullanıcıların işine yarayacağı bir özellikti. Ancak Whatsapp'a şimdi öyle bir özellik geliyor ki kullanıcıların canı fazlasıyla sıkılacak, sevgililerin araları açılacak!
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Whatsapp sonunda bunu da yapıyor

Whatsapp sonunda bunu da yapıyor
Canlı lokasyon paylaşma özelliği çok yakında Whatsapp'ta! Peki bu ne demek?
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Normal lokasyon paylaştığınızda olduğunuz yeri karşınızdakine gösterebiliyordunuz; ancak şimdi karşınızdaki kişi, canlı paylaşım özelliği ile artık sizi saatlerce nerede olduğunu canlı canlı izleyecek!
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Mevcut konum paylaşma özelliğini kullanmak için gönderme seçeneklerine tıkladığınızda konum seçeneğinin altında mevcut konum seçeneğini göreceksiniz. Özellik çok yakında tüm iOS ve Android cihazlarına gelecek.
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Dikkat! Whatsapp siz uyurken meğer...

Dikkat! Whatsapp siz uyurken meğer...
Whatsapp'ta ne yaparsanız yapın gizleyemeyeceğiniz tek şey siz Whatsapp'tayken çevrimiçi görünmek. Bunu gizleyemiyorsunuz; Whatsapp ise bakın siz çevrimiçiyken meğer ne yapıyormuş?
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'Çevrimiçi' durumunu gizleyemiyorsunuz

'Çevrimiçi' durumunu gizleyemiyorsunuz
WhatsApp, "son görülme" tarihinizi herkese, sadece kişilerinize göstermeye veya hiç kimseye göstermemeye izin veriyor. Bununla birlikte "çevrimiçi" durumunu isteseniz de gizlemeniz mümkün değil. Başta zararsız gibi görünse de bu veriler kaydedildiğinde, örneğin kaç saat uyuduğunuz ortaya çıkarılabiliyor.
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Kötü amaçla kullanılabilir

Kötü amaçla kullanılabilir
Geçmişte güvenliğe yönelik benzer keşifler yapan geliştirici Rob Heaton, bu verinin kötü amaçla nasıl kullanılabileceğini göstermek üzere bir Chrome eklentisi geliştirdi. Geliştirici, bu eklentiyle WhatsApp Web üzerinden kendi arkadaşlarının çevrimiçi oldukları saatleri kaydetti.
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Bir kişinin çevrimiçi etkinliği bir başkasıyla karşılaştırıldığında işler daha da korkunç bir hal aldı. Veriler üst üste getirildiğinde kişilerin birbiriyle konuştuğunu anlamak mümkün hale geldi.
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Araştırmacı, bu verinin kolayca büyük ölçeklerde toplanabileceğini ve üçüncü partilere reklam amaçlı satılabileceğini söylüyor. Örneğin uykusuzluk çekenler, uyku hapı üreticileri için harika müşteriler olabilirler.
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Whatsapp'ta mesajlarınızı silmeye başlayın! İşte bomba özellik

Whatsapp'ta mesajlarınızı silmeye başlayın! İşte bomba özellik
Whatsapp'ta uzun zamandır beklenen özellik nihayet geliyor! Mesajlarınızı çok yakında bir bir silmeye başlayacaksınız! Neden mi?
94 / 160

Geçtiğimiz aylarda beta sürümünde görülen bu özellik için pek çok kullanıcıyı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yanlışlıkla gönderilen mesajları silmek çok yakında mümkün olacak.
95 / 160

Aynı haberlere göre, WhatsApp sonunda merakla beklenen özelliği Android ve iOS cihazlarda test etmeye başlamış durumda. Testte yer alan kullanıcıların gönderdikleri mesajların rahatlıkla silinebildiğini görüyor. whatsapp , mesaj , sosyal medya
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Silinen mesajların ardından “bu mesaj silinmiştir” uyarısı kalıyor.
97 / 160

Ancak durun, daha bitmedi! Whatsapp'ı her gün kullanıyoruz; ama birçok gizli özelliğinden çoğumuzun haberi bile yok! İşte Whatsapp'ın gizli özellikleri...
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Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gereken yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.
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Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.
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Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.
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Mesajı alan kişi başkalarına da yolladığınızı göremeyeceği için kendisini özel hissedebilir.
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"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
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Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet"i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.
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Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.
105 / 160

Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.
106 / 160

WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.
107 / 160

Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.
108 / 160

Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.
109 / 160

Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.
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Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.
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WhatsApp her geçen gün kullanıcılarına daha fazla özellik sunmaya devam ediyor. En son "emoji arama" özelliğiyle emojilere hızlı erişim imkanı sağlayan platform, Gece modu adı verilen özellikle daha koyu tonlarda bir uygulama deneyimi sunacak.
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WhatsApp’ın yayınlayacağı mod, bilindik gece modundan biraz farklı olacak. Standart gece moduna sahip uygulama ve cihazlar gece kullanıcıların gözünü alan beyaz renk tonunu tersine çevirerek görsel anlamda iyileştirmeler sunuyor.
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WhatsApp’ın sunmaya hazırlandığı özellikte ise gece çekilen fotoğraflar daha net çıkacak. Ayrıca bu özelliği gece karanlığında görüntülü konuşma yaparken de kullanabileceksiniz.
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Böylece gece karanlığında görüntülü konuşma yapamama sorunu da ortadan kalkacak.
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Whatsapp'ta birine gönderdiğiniz mesajdan pişman mı oldunuz; 'keşke göndermeseydim' mi diyorsunuz? Artık bu pişmanlıklar tarih oluyor; zira Whatsapp size artık mesajlarınızı geri alabilmenize imkan vermeye başlıyor. Peki bu nasıl olacak?
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Dün kendi sitesinde sıkça sorulan sorular sayfasını güncelleyen ancak daha sonra sayfayı kaldıran Whatsapp; iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarında gönderilen bir mesajın nasıl geri alınacağını açıkladı. SSS - Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.
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Mesajları geri almak için yapacağınız çok basit: Android'de mesaja dokunup basılı tutun, sonra Menü tuşuna > Geri al'a dokunun. iPhone ve Windows Phone'da mesaja dokunup basılı tutun, sonra Geri al'a dokunun.
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Başarılı bir şekilde geri aldığınız mesajlar kişilerinizin sohbetlerinden kayboluyor. Aynı şekilde bir sohbette "Mesaj geri alındı" görürseniz, bu gönderenin mesajı geri aldığını gösterir.
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İletilerin başarıyla geri alınması için siz ve alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için en son WhatsApp sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Sürümler iki tarafta farklıysa geri alma işlemi yapılamıyor.
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Okuyanları şaşkına uğratan sohbet kayıtları

Okuyanları şaşkına uğratan sohbet kayıtları
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Whatsapp yenilik

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