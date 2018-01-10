WhatsApp'tan büyük yenilik!

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 10.01.2018 12:01 |3 saat önce

WhatsApp, 2.18.4 sürümünü kullanıma sunarak bazı performans iyileştirmeleri yaptı. Beta sürümünü güncelleyen WhatsApp, sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.

WhatsApp, video görüşmelerine hızlı geçiş yapmanızı sağlayan özelliği aktifleştirdi

1 / 160 WhatsApp, Google Play Beta Programı kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlayarak uygulamanın 2.18.4 sürümünü kullanıma sundu.

2 / 160 WhatsApp, 2.18.4 sürümüyle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanında uzun zamandır beklenen sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.

3 / 160 Bir WhatsApp kullanıcısıyla sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada görüşmeyi görüntülü olarak devam ettirmek istediğinizde sesli aramayı sonlandırmanız ve bir görüntülü arama başlatmanız gerekiyordu.

4 / 160 Yeni özellikle sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada aşağıdaki gibi ekranın altında görüntülü görüşmeye geçmek için bir ikon göreceksiniz.

5 / 160 Bu Whatsapp mesajı interneti salladı ABD'de yaşanan bu ilginç olayda Liam McDonald, annesinden gelen Whatsapp mesajlarını fark etti. Kalp simgeleriyle birlikte iki de fotoğraf gönderen annesi, hatasını fark edince 'babana atmak istemiştim, pardon' mesajı yolladı.

6 / 160 Annesinin yanlışlıkla attığı mesajı görünce... Mesajların ikisinde ise fotoğraflar vardı!

7 / 160 Çocuk ise kalp simgeleriyle birlikte bu fotoğrafları açmayarak Twitter'a ekran görüntüsü ekledi ve bakın ne yazdı?"Bu mesajları açıp bakarsam ne olayım"

8 / 160 Kısa sürede büyük ses getiren tweet 85 bin beğeni ve binlerce de retweet alınca Twitter'ın en çok ilgi gören mesajlarından biri olmayı başardı. Ve mesajların ne olduğunu henüz bilen yok!

9 / 160 İşte birbirinden komik WhatsApp diyalogları... Şimdi annenin mesajını bir kenara bırakalım. Gündelik hayatımızda en çok kullandığımız mesaj uygulaması WhatsApp bazen öyle tuhaf diyaloglara evsahipliği yapıyor ki, inanamazsınız.

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30 / 160 Bu telefonlar WhatsApp'ı kullanamayacak İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ı kullanamayacak telefonların tam listesi...

31 / 160 Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı.

32 / 160 Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp 31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı.

33 / 160 İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteklemeyeceği işletim sistemleri ve telefonlar... iPhone 3GS/iOS 6

34 / 160 Windows Phone 7

35 / 160 Android 2.1

36 / 160 BlackBerry OS

37 / 160 Android 2.2

38 / 160 BlackBerry 10

39 / 160 Nokia S40

40 / 160 Nokia Symbian S60

41 / 160 Whatsapp’ın yeni özelliği sızdırıldı! Mesajlaşma ve konuşma uygulaması olan Whatsapp'ın desteklediği mobil platformlardan birisi de Windows Phone. Windows Phone telefonlar için 2.17.342.0 beta sürümünü çıkaran firma kullanıcılara bazı yeni özellikler sunmuştu.

42 / 160 Bunlardan en önemlisi, grup sohbetinde yazılan bir mesaja özel mesaj olarak yanıt verebiliyor olmaktı. Uygulama, gruba yazılan mesajı özel olarak yanıtlamak istediğinizde ilgili mesajı alıntılıyor ve sohbet ekranını otomatik olarak açıyordu.

43 / 160 Cuma günü yayınlanan 2.17.344 beta güncellemesi ile birlikte bu özellik kaldırıldı. Perşembe günü yayınlanan güncellemedeki diğer yenilikler ise, hala kullanılabilir.

44 / 160 Bunlar; arama ekranları için yeni bir tasarım, görüntülü konuşmadan sesli konuşmaya kolay geçiş ve gelişmiş grup ayarları. Görünüşe göre uygulama ekibi, bazı yenilikleri yanlışlıkla erken sundu.

45 / 160 İlk yenilk kullanıma sunulacak 56 yeni emoji olacak. Var olan emojiler de değişiyor.

46 / 160 Bir başka yenilik de değişen stickerlar Fotoğraflar ve videolar üzerinde paylaşılan etiketlerin sayısı ve çeşitleri artacak. WhatsApp ayrıca telefonunuzda kapladığı yeri de azaltmak için bir çalışma içinde. Akıllı optimizasyonla görüntülerin kalitelerinden kaybetmeden fotoğrafların boyutları da sıkıştırılarak küçültülecek. Yeni arama butonuyla da fotoğraf, video ve GIF arama işlemleri kolaylaştırılacak. Gerçek zamanlı lokasyon gönderme imkanı da geliyor. Yeni dizaynlarla dinamik etiketlere zaman ve lokasyon eklenebilecek.

47 / 160 YouTube videoları WhatsApp’ta gösterilebilecek YouTube videoları WhatsApp’ta oynatılabilecek. Grup yöneticilerinin kontrolleri artacak. Grubu oluşturan kişi diğer yöneticiler tarafından gruptan atılamayacak. Ayrıca yönetici bazı kullanıcıların yorumlarını da aktivite edebilecek.

48 / 160 WhatsApp'a 4 yeni özellik birden geliyor! WhatsApp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunların daha hızlı çözmek adına, Android sürümü için yeni özellikler getirecek. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasının WhatsApp Kullanıcılarına özel 4 yeni özellikle gelmesi planlanıyor.

49 / 160 WhatsApp'a gelecek olan 1. özellik Gelmesini beklediğimiz ilk özellik, engellenen WhatsApp kullanıcılarının engelini daha kolay kaldırmayı sağlıyor. Kişi listesinden engellenen kullanıcının üzerinde parmağınızı basılı tuttuktan engeli kaldır seçeneğine dokunarak engeli kaldırabilir ve yeniden iletişime geçebilirsiniz.

50 / 160 WhatsApp'a gelecek olan 2. özellik Bir diğer özellik ise iOS uygulamasında bulunan ‘bağlantı yolu ile davet et’ özelliğini Android sürümüne getiriyor. Artık bir kullanıcıyı dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde yalnızca bir bağlantı göndermeniz yeterli olacak.

51 / 160 WhatsApp'a gelecek olan 3. özellik WhatsApp’ın uygulama sorunlarını çözmek üzere test ettiği bir başka özellik ise sallamak. Artık WhatsApp’ta yaşadığınız herhangi bir sorunu bildirmek bir kol hareketi kadar kolay. WhatsApp ile iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey uygulama açıkken telefonu sallamak.

52 / 160 WhatsApp'a gelecek olan 4. özellik Test edilen son özellik ise yönetici ayarları. Yönetici ayarları sayesinde WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj göndermesine ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.

53 / 160 Biriken mesajları özetleyecek sizin yerinize cevap verecek! Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının elini oldukça rahatlatacak bir yenilik ile gündemde. WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralacak. WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.

54 / 160 Mesajları Özetleyecek Örneğin arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz bir gruba yaklaşık bin mesaj gelmiş ve siz bunun bir özet şekilde aktarılmasını istiyorsunuz Duruma WACAO el atıyor, sohbeti WACAO ile açtıktan sonra ‘özetle' yazıyorsunuz daha sonra ise sizden grubun adını yazmanız isteniyor. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak. Böylece binlerce mesajı okuma zahmetinden kurtuluyorsunuz.Yalnızca biriken mesajları özetlemekle kalmayan WACAO; sohbetleri farklı dillere çevirebiliyor, grup mesajlarını özetliyor ve doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO’nun Türkçe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim.

55 / 160 5 adımda internetsiz WhatsApp WhatsApp, normalde internet üzerinden sizlere mesajlaşma, arama ve görüntülü konuşma imkanı veriyor. Bağlantınız olmadığı zaman da, Wi-Fi ve hücresel ağ açılana kadar yolladığınız tüm mesajlar asılı kalıyor ve bağlantı geldiğinde karşı tarafa iletiliyor. Ancak, gelen yeni bilgiler doğtultusunda artık WhatsApp uygulamasını internet olmadan da kullanabilme olağına sahip olabileceksiniz. Peki, internetsiz WhatsApp kullanabilmek için hangi yöntemler izlenmelidir? İşte, adım adım internetsiz WhatsApp kullanma yöntemleri... İnternetsiz WhatsApp, şu an için yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor. iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığı için kullanılamıyor.

56 / 160 1)Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin. 2)Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın. 3)Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın 4)Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun. İsim: WhatsApp APN: İnternet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080 5)Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

57 / 160 Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.

58 / 160 İnternetsiz Whatsapp için diğer yöntemler Elbette tek yok bu değil. Eğer internet bağlantınız yoksa, bunun yerine SMS kullanarak da popüler mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem iOS hem de Android tarafında uygulama arayüzünü taklit eden birçok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları indirerek cihazınızdan mesaj yollayabilirsiniz. Bunun dışında Whats App Bluetooth Messenger uygulamasını kullanarak yakınınızdaki kişilere kolayca mesaj yollayabilirsiniz. Bluetooth'un sağlayacağı kısa mesafeli radyo frekansını kullanarak uygulamadaki kişilere mesaj atabilirsiniz.

59 / 160 Doğal olarak bu uygulamayı Google Play üzerinde bulamıyorsunuz. Uygulama isminizi orijinal uygulama ile bağlantı kurmadan kullanıyor. Ayrıca kullanıcı adınızı ve şifrenizi de kullanmıyor. Daha doğrusu şirket ile hiçbir bağlantı kurmuyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor çünkü, internet üzerinde Awesome Developer geliştiricisine ait olarak bulabileceğiniz bu uygulama WhatsApp Inc. tarafından onaylanmıyor. Eğer halen mesaj yollayamıyorsanız özel olarak satılan paketlere göz atmanız gerekiyor. Türkiye'de bazı operatörler internetsiz kullanmanız için özel tarifeler sunuyorlar. Bu tarifeleri kullanarak bedava Whats App paketleri üzerinden normalde internet bağlantınızdan yiyen tüm işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

60 / 160 Chrome uzantısı yüklemenizi istiyor Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da virüslü link tehlikesi yeniden hortladı. Sahte bir URL'le hazırlanan WhatsApp linki WhatApp'ın yeni renklerinin kullanılabilir olduğunu duyuruyor ve sizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Yeni renklerin kullanılabileceğini gösteren link sahte şekilde kril alfabesiyle oluşturulmuş olduğundan kullanıcıların dikkatini çekmiyor.

61 / 160 Renkli WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olduğunu gösteren mesaj BlackWhats adlı Chrome uzantısının sayfasına yönlendiriyor. Bu uzantının puanları sahte şekilde yüksek tutulmuş olsa da kişisel güvenliği tehdit eden öğeler içerdiğinden Google tarafından sistemden kaldırıldı. Uzantı sistemden kaldırılsa da aynı yöntemle yapılacak diğer dolandırıcılıklar için tehlike sürüyor.

62 / 160 İşte Whatsapp'ın sessiz sedasız getirdiği bomba yenilik...

63 / 160 Artık sizin yerinize Whatsapp'ın bizzat kendisi konuşacak; mesajları gönderecek! Yani siz o an mesaj atamıyorsanız dert etmeyeceksiniz! Nasıl mı?

64 / 160 WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek.

65 / 160 Örneğin tatile çıktınız ama sze mesaj üstüne mesaj geliyor! Hazır cevaplar oluşturup otomatik yanıtları arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz!

66 / 160 WhatsApp'tan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yenilik Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya devi Facebook’un 19 milyar dolar karşılığı satın aldığın WhatsApp platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yepyeni bir özellik geldi. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni mesaj kaydetme özelliği kullanıma sunuldu.

67 / 160 Bundan böyle WhatsApp kullanıcıları sesli mesaj gönderirken parmağını ekrana basılı tutması gerekmeyecek.

68 / 160 Zira yeni güncelleme ile kullanıcılar uygulama üzerinden sadece kısa mesaj değil, sesli mesaj da gönderilebiliyor.

69 / 160 Sesli mesaj göndermek için uygulama ekranının sağ alt kısmındaki kayıt tuşuna basılı tutmak gerekiyor.

70 / 160 Bu işlemin ardından yukarı doğru bir kilit işareti beliriyor, parmağımızı yukarı doğru sürüklediğimizde sesli kayıt işlemi kilitleniyor ve gönder butonuna basana kadar kayıt yapmaya işlemine devam ediliyor.

71 / 160 Söz konusu özelliğini iPhone uygulaması entegre eden WhatsApp'ın aynı özelliği önümüzdeki günlerde Android için de sunması bekleniyor.

72 / 160 Whatsapp'ta birini engelleseniz de aşılıyor! Yolunu öğrenince şaşıracaksınız Whatsapp'ta birini engellerseniz ya da biri sizi engellerse bunun aşılabildiği çok ilginç bir yol var. Sanırız bunun Whatsapp bile farkında değil!

73 / 160 Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde hiçbir şekilde görüşme yapma şansınız Whatsapp üzerinden yok. En azından biz öyle sanıyoruz; ancak bir yol varmış!

74 / 160 Whatsapp'ta herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var. İşte Whatsapp'ın gözden kaçırdığı detay burada ortaya çıkıyor!

75 / 160 Grupta attığınız mesajları engellediğiniz kişi görebildiği gibi; engellediğiniz kişi de grup içinde attığı tüm mesajlarını size ulaştırabiliyor ve bunu engellemenin hiçbir yolu yok, tabii gruptan ikinizden birinin ayrılması haricinde!

76 / 160 Whatsapp'ı sakın böyle kapatmayın, herkes aynı hatayı yapıyor! Whatsapp'ı yukarı doğru sürükleyerek kapatıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Kimse farkında değil; ancak Whatsapp'ı böyle kapattığınızda bakın ne oluyor?

77 / 160 Whatsapp son günlerde kullanıcılarının karşısına bir uyarı getiriyor. Yukarı doğru kaydırıp Whatsapp'ı kapatanların karşılaştığı bu uyarıda aslında sorun açık seçik ortaya konuyor.

78 / 160 iOS 11'de bulunan bir hata neticesinde Whatsapp yukarı doğru sürükleyerek kapatıldığında bildirimler kapatılıyor; yani Whatsapp'tan gelen mesajlar artık size bildirilmeyebiliyor!

79 / 160 Whatsapp'ın bu konuda doğrudan bir kabahati yok ve Apple'ın yeni bir güncellemeye yayınlayarak sorunu ortadan kaldırması gerekiyor. Peki Whatsapp'ı nasıl kapatacaksınız?

80 / 160 Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajı geri almanın yolu! Whatsapp'ın henüz uygulamaya koyduğu yeni özelliği hayat kurtaracak cinsten. Artık yanlışlıkla gönderilen mesajları geri alma şansına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ın en güncel sürümünü telefonunuza kurmak ve mesajın üzerine bir süre dokunarak SİL seçeneklerini görmek. Seçenekleri derken, iki farklı SİL seçeneğiyle karşılaşacağınızı en başta söyleyelim!

81 / 160 Whatsapp'ta gönderdiğiniz bir mesajı dilerseniz yok edebilirsiniz. Bunun için gönderdiğiniz mesajın üzerine bir süre dokunup ekrana çıkan SİL seçeneklerinden birini tercih etmek.

82 / 160 Ancak mesajı kaldırmanın da elbette bir bedeli var. O da mesajı kaldırdığınızda hem kendi hem de karşı tarafa bu mesajı kaldırdığınıza dair bilgi mesajı vermesi.

83 / 160 Mesajın silindiği yere sizin tarafınızdan mesajın silindiğine dair bir mesaj beliriyor. Böylece karşı taraf kendisine atılan bir mesajın silindiğini fark ediyor; ancak mesajın içeriğini görme şansı olmuyor.

84 / 160 Whatsapp'tan kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak haber Whatsapp'a bugüne kadar pek çok özellik geldi; hepsi de kullanıcıların işine yarayacağı bir özellikti. Ancak Whatsapp'a şimdi öyle bir özellik geliyor ki kullanıcıların canı fazlasıyla sıkılacak, sevgililerin araları açılacak!

85 / 160 Whatsapp sonunda bunu da yapıyor Canlı lokasyon paylaşma özelliği çok yakında Whatsapp'ta! Peki bu ne demek?

86 / 160 Normal lokasyon paylaştığınızda olduğunuz yeri karşınızdakine gösterebiliyordunuz; ancak şimdi karşınızdaki kişi, canlı paylaşım özelliği ile artık sizi saatlerce nerede olduğunu canlı canlı izleyecek!

87 / 160 Mevcut konum paylaşma özelliğini kullanmak için gönderme seçeneklerine tıkladığınızda konum seçeneğinin altında mevcut konum seçeneğini göreceksiniz. Özellik çok yakında tüm iOS ve Android cihazlarına gelecek.

88 / 160 Dikkat! Whatsapp siz uyurken meğer... Whatsapp'ta ne yaparsanız yapın gizleyemeyeceğiniz tek şey siz Whatsapp'tayken çevrimiçi görünmek. Bunu gizleyemiyorsunuz; Whatsapp ise bakın siz çevrimiçiyken meğer ne yapıyormuş?

89 / 160 'Çevrimiçi' durumunu gizleyemiyorsunuz WhatsApp, "son görülme" tarihinizi herkese, sadece kişilerinize göstermeye veya hiç kimseye göstermemeye izin veriyor. Bununla birlikte "çevrimiçi" durumunu isteseniz de gizlemeniz mümkün değil. Başta zararsız gibi görünse de bu veriler kaydedildiğinde, örneğin kaç saat uyuduğunuz ortaya çıkarılabiliyor.

90 / 160 Kötü amaçla kullanılabilir Geçmişte güvenliğe yönelik benzer keşifler yapan geliştirici Rob Heaton, bu verinin kötü amaçla nasıl kullanılabileceğini göstermek üzere bir Chrome eklentisi geliştirdi. Geliştirici, bu eklentiyle WhatsApp Web üzerinden kendi arkadaşlarının çevrimiçi oldukları saatleri kaydetti.

91 / 160 Bir kişinin çevrimiçi etkinliği bir başkasıyla karşılaştırıldığında işler daha da korkunç bir hal aldı. Veriler üst üste getirildiğinde kişilerin birbiriyle konuştuğunu anlamak mümkün hale geldi.

92 / 160 Araştırmacı, bu verinin kolayca büyük ölçeklerde toplanabileceğini ve üçüncü partilere reklam amaçlı satılabileceğini söylüyor. Örneğin uykusuzluk çekenler, uyku hapı üreticileri için harika müşteriler olabilirler.

93 / 160 Whatsapp'ta mesajlarınızı silmeye başlayın! İşte bomba özellik Whatsapp'ta uzun zamandır beklenen özellik nihayet geliyor! Mesajlarınızı çok yakında bir bir silmeye başlayacaksınız! Neden mi?

94 / 160 Geçtiğimiz aylarda beta sürümünde görülen bu özellik için pek çok kullanıcıyı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yanlışlıkla gönderilen mesajları silmek çok yakında mümkün olacak.

95 / 160 Aynı haberlere göre, WhatsApp sonunda merakla beklenen özelliği Android ve iOS cihazlarda test etmeye başlamış durumda. Testte yer alan kullanıcıların gönderdikleri mesajların rahatlıkla silinebildiğini görüyor. whatsapp , mesaj , sosyal medya

96 / 160 Silinen mesajların ardından “bu mesaj silinmiştir” uyarısı kalıyor.

97 / 160 Ancak durun, daha bitmedi! Whatsapp'ı her gün kullanıyoruz; ama birçok gizli özelliğinden çoğumuzun haberi bile yok! İşte Whatsapp'ın gizli özellikleri...

98 / 160 Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gereken yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

99 / 160 Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

100 / 160 Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.

101 / 160 Mesajı alan kişi başkalarına da yolladığınızı göremeyeceği için kendisini özel hissedebilir.

102 / 160 "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

103 / 160 Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet"i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

104 / 160 Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

105 / 160 Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

106 / 160 WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

107 / 160 Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.

108 / 160 Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

109 / 160 Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

110 / 160 Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

111 / 160 WhatsApp her geçen gün kullanıcılarına daha fazla özellik sunmaya devam ediyor. En son "emoji arama" özelliğiyle emojilere hızlı erişim imkanı sağlayan platform, Gece modu adı verilen özellikle daha koyu tonlarda bir uygulama deneyimi sunacak.

112 / 160 WhatsApp’ın yayınlayacağı mod, bilindik gece modundan biraz farklı olacak. Standart gece moduna sahip uygulama ve cihazlar gece kullanıcıların gözünü alan beyaz renk tonunu tersine çevirerek görsel anlamda iyileştirmeler sunuyor.

113 / 160 WhatsApp’ın sunmaya hazırlandığı özellikte ise gece çekilen fotoğraflar daha net çıkacak. Ayrıca bu özelliği gece karanlığında görüntülü konuşma yaparken de kullanabileceksiniz.

114 / 160 Böylece gece karanlığında görüntülü konuşma yapamama sorunu da ortadan kalkacak.

115 / 160 Whatsapp'ta birine gönderdiğiniz mesajdan pişman mı oldunuz; 'keşke göndermeseydim' mi diyorsunuz? Artık bu pişmanlıklar tarih oluyor; zira Whatsapp size artık mesajlarınızı geri alabilmenize imkan vermeye başlıyor. Peki bu nasıl olacak?

116 / 160 Dün kendi sitesinde sıkça sorulan sorular sayfasını güncelleyen ancak daha sonra sayfayı kaldıran Whatsapp; iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarında gönderilen bir mesajın nasıl geri alınacağını açıkladı. SSS - Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.

117 / 160 Mesajları geri almak için yapacağınız çok basit: Android'de mesaja dokunup basılı tutun, sonra Menü tuşuna > Geri al'a dokunun. iPhone ve Windows Phone'da mesaja dokunup basılı tutun, sonra Geri al'a dokunun.

118 / 160 Başarılı bir şekilde geri aldığınız mesajlar kişilerinizin sohbetlerinden kayboluyor. Aynı şekilde bir sohbette "Mesaj geri alındı" görürseniz, bu gönderenin mesajı geri aldığını gösterir.

119 / 160 İletilerin başarıyla geri alınması için siz ve alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için en son WhatsApp sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Sürümler iki tarafta farklıysa geri alma işlemi yapılamıyor.

120 / 160 Okuyanları şaşkına uğratan sohbet kayıtları

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