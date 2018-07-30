İşte yabancıların bayıldığı o liste...

Yabancıların bayıldığı Türkiye'deki en iyi kebapçılar

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2 / 23 İstanbul- Ali Haydar Restaurant Samatya'da çekimleri yapılan İkinci Bahar dizisi ile anılan Ali Haydar, 1998 yılında dizi için kuruldu.

3 / 23 2005 yılından itibaren Ali Haydar Usta tarafından tıpkısının aynısı biçimde hizmete açılmış. Antep yöresi ağırlıklı mezelerin hazırlandığı büyük bir mutfağı var.

4 / 23 Duvarları süsleyen Türkan Şoray’lı, Şener Şen’li karelerle, kendinizi kâh bir mahalle meyhanesinde kâh bir dizi setinde hissedeceksiniz.

5 / 23 Gaziantep- İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Lokanta, ismini kurucusundan alır. 1880'li yıllarda açılan restoranın ünü Türkiye'yi aşmış durumda.

6 / 23 Fındık lahmacun, sonrasında kuşbaşı domatesli yemeğin ardından, kebap ve ardından meşhur havuç dilim baklavası geliyor.

7 / 23 Halen yapısını koruyan restoranda, bir başka sevilen yiyecek ise Kuzu küşleme.

8 / 23 Erzurum-Koç Çağ Restaurant Erzurum denilince akla ilk gelen yer Koç Çağ Kebaptır.

9 / 23 Bir duvarın işletme sahibinin yazdığı dörtlüklerle, diğer duvarın da mekanı ziyaret etmiş yüzlerce ünlü fotoğrafıyla dolu.

10 / 23 Restoranda yapılan cağ kebabı, 12 saat soğan, tuz ve karabiber ile marine edilmiş kuzu etinden yapılır, ardından büyük, yatay bir şiş üzerine konur ve odun ateşinde pişirilir.

11 / 23 İstanbul- Çiya Restaurant 1987 yıllında İstanbul Kadıköy'de küçük bir dükkan olarak başlamış daha sonra şehrin vazgeçilmez lezzet hazinesi haline gelmiştir.

12 / 23 Sürekli değişen mevsimlik yemekler sunan Çiya'nın menüsünde benzersiz kendine has kebap çeşitleri bulunmaktadır

13 / 23 Genellikle Urfa usulü yemekler bulunur. Kebap ağırlıklı olmasına karşın lahmacun ve zeytinyağlı dolmalarını da yemeden ayrılmamak lazım.

14 / 23 İstanbul- Hamdi Restaurant Güneydoğu mutfağı denilince akla gelen Hamdi Restoran testi kebabı ile ün salmıştır.

15 / 23 Yemekleri kadar manzarası da muhteşemdir. Galata,Haliç Eminönü manzarası eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.

16 / 23 Sadece kebapları değil tatlısıyla da ün salmıştır. Hamdi Special, mekanın tercih edilen tatlısıdır.

17 / 23 Gaziantep- Halil Usta Restaurant 1970'den beri hizmet veren Halil Usta Gaziantep ve çevresinden yoğun ilgi görmektedir.

18 / 23 Zeugma Müzesi'nin arka tarafındadır, ve her daim kalabalıktır.

19 / 23 Öğrencilere lahmacun dağıtan mekanın en büyük özelliği bakır kaplarla yemeklerin sunulması.

20 / 23 Adana'da Kazancılar Çarşı'nda yer alan, adananın en güzel kebap yapan mekanı. Hafta sonları fasıl da mevcuttur

21 / 23 10'dan fazla meze ve salata ile servis edilen Adana kebabı yedikten sonra daha başka yerde kebap yemek istemeyeceksiniz.

22 / 23 Mardin-Cercis Murat Konağı Cercis Murat Konağına gittiğinizde 19. yüzyıldan kalma geleneksel bir konak ile karşılaşırsınız.