İşte yabancıların bayıldığı o liste...
Yabancıların bayıldığı Türkiye'deki en iyi kebapçılar
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İstanbul- Ali Haydar Restaurant
Samatya'da çekimleri yapılan İkinci Bahar dizisi ile anılan Ali Haydar, 1998 yılında dizi için kuruldu.
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2005 yılından itibaren Ali Haydar Usta tarafından tıpkısının aynısı biçimde hizmete açılmış. Antep yöresi ağırlıklı mezelerin hazırlandığı büyük bir mutfağı var.
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Duvarları süsleyen Türkan Şoray’lı, Şener Şen’li karelerle, kendinizi kâh bir mahalle meyhanesinde kâh bir dizi setinde hissedeceksiniz.
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Gaziantep- İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Lokanta, ismini kurucusundan alır. 1880'li yıllarda açılan restoranın ünü Türkiye'yi aşmış durumda.
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Fındık lahmacun, sonrasında kuşbaşı domatesli yemeğin ardından, kebap ve ardından meşhur havuç dilim baklavası geliyor.
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Halen yapısını koruyan restoranda, bir başka sevilen yiyecek ise Kuzu küşleme.
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Erzurum-Koç Çağ Restaurant
Erzurum denilince akla ilk gelen yer Koç Çağ Kebaptır.
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Bir duvarın işletme sahibinin yazdığı dörtlüklerle, diğer duvarın da mekanı ziyaret etmiş yüzlerce ünlü fotoğrafıyla dolu.
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Restoranda yapılan cağ kebabı, 12 saat soğan, tuz ve karabiber ile marine edilmiş kuzu etinden yapılır, ardından büyük, yatay bir şiş üzerine konur ve odun ateşinde pişirilir.
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İstanbul- Çiya Restaurant
1987 yıllında İstanbul Kadıköy'de küçük bir dükkan olarak başlamış daha sonra şehrin vazgeçilmez lezzet hazinesi haline gelmiştir.
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Sürekli değişen mevsimlik yemekler sunan Çiya'nın menüsünde benzersiz kendine has kebap çeşitleri bulunmaktadır
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Genellikle Urfa usulü yemekler bulunur. Kebap ağırlıklı olmasına karşın lahmacun ve zeytinyağlı dolmalarını da yemeden ayrılmamak lazım.
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İstanbul- Hamdi Restaurant
Güneydoğu mutfağı denilince akla gelen Hamdi Restoran testi kebabı ile ün salmıştır.
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Yemekleri kadar manzarası da muhteşemdir. Galata,Haliç Eminönü manzarası eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.
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Sadece kebapları değil tatlısıyla da ün salmıştır. Hamdi Special, mekanın tercih edilen tatlısıdır.
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Gaziantep- Halil Usta Restaurant
1970'den beri hizmet veren Halil Usta Gaziantep ve çevresinden yoğun ilgi görmektedir.
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Zeugma Müzesi'nin arka tarafındadır, ve her daim kalabalıktır.
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Öğrencilere lahmacun dağıtan mekanın en büyük özelliği bakır kaplarla yemeklerin sunulması.
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Adana'da Kazancılar Çarşı'nda yer alan, adananın en güzel kebap yapan mekanı. Hafta sonları fasıl da mevcuttur
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10'dan fazla meze ve salata ile servis edilen Adana kebabı yedikten sonra daha başka yerde kebap yemek istemeyeceksiniz.
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Mardin-Cercis Murat Konağı
Cercis Murat Konağına gittiğinizde 19. yüzyıldan kalma geleneksel bir konak ile karşılaşırsınız.
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Bu konakta otantik Mardin mutfağı sunulmaktadır. Bir çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış Mardin bu çeşitliliği yemeklerine de yansıtmıştır.
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