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Yalan olduğu ortaya çıkınca kanlı intikam aldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

Müslüman göçmenlerin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen Irina Aizina'nın iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.

Yalanın ortaya çıkmasının ardındansa korkunç bir olay yaşandı.

Uydurduğu yalan ortaya çıkınca...

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Almanya'da yaşayan 29 yaşındaki Irina Aizina, geçen sene ülke basınında 'uydurduğu bir hikâye' nedeniyle gündem olmuştu.
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Aizina, çalıştığı bara gelen Müslüman göçmenlerin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemiş, olay aşırı sağcı Alman basını tarafından günlerce manşette yer almıştı.
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2017'de yaşandığı iddia edilen olayın bar sahibi Jan Mai isimli adam ve Irina Aizina tarafından uydurulan bir yalan olmasının ortaya çıkmasının ardından korkunç bir olay yaşandı.
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Aizina'nın defalarca bıçaklanmış vücudu geçen hafta çarşamba günü Frankfurt'ta bulundu.
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Kadının birlikte yalan söylediği iş adamı Jan Mai tarafından öldürüldüğü, cinayete sebep olarak ise 'yalanın ortaya çıkmasının' olduğu ifade edildi.
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50 yaşındaki Mai kısa süre önce Alman polisi tarafından gözaltına alındı.. Irina'nın da yatırımda bulduğu bardaki para paylaşımı konusunda buluştukları ifade edilen Mai'nin ortaya çıkan yalan nedeniyle kadından intikam aldığı iddia ediliyor.
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Alman basını, ikilinin uydurduğu ve Müslüman göçmenlere karşı motifler taşıyan haberleri uzun süre boyunca manşetten servis etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Irina Aizina intikam

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU ALLAHIN İNTİKAMI,ORTAĞIDA KALAN ÖMRÜNÜ HAPİSTE GEÇİRİR,PİSLİKLERİ MÜSLÜMAN ÜZERİNE SIÇRAMADAN ALLAH KENDİ PİSLİKLERİNDE BOĞDU KURTULDUK,ELHAMDULİLLAH,SIRA YALANI YAYAN ÖBÜR PİSLİKLERDE SIRA İNŞALLAH ONLARIDA ALLAH BİRBİR KENDİ PİSLİKLERİNDE BOĞARAK TEMİZLEYECEK,İNŞALLAH
Senin Allahın yaratyıklarından intikam alan bir psikopat mı? İnancını sorgula bence sende sıkıntı büyük...
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