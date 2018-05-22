Yalan olduğu ortaya çıkınca kanlı intikam aldı

Yalanın ortaya çıkmasının ardındansa korkunç bir olay yaşandı.

Uydurduğu yalan ortaya çıkınca...

1 / 15 Almanya'da yaşayan 29 yaşındaki Irina Aizina, geçen sene ülke basınında 'uydurduğu bir hikâye' nedeniyle gündem olmuştu.

2 / 15 Aizina, çalıştığı bara gelen Müslüman göçmenlerin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemiş, olay aşırı sağcı Alman basını tarafından günlerce manşette yer almıştı.

3 / 15 2017'de yaşandığı iddia edilen olayın bar sahibi Jan Mai isimli adam ve Irina Aizina tarafından uydurulan bir yalan olmasının ortaya çıkmasının ardından korkunç bir olay yaşandı.

4 / 15 Aizina'nın defalarca bıçaklanmış vücudu geçen hafta çarşamba günü Frankfurt'ta bulundu.

5 / 15 Kadının birlikte yalan söylediği iş adamı Jan Mai tarafından öldürüldüğü, cinayete sebep olarak ise 'yalanın ortaya çıkmasının' olduğu ifade edildi.

6 / 15 50 yaşındaki Mai kısa süre önce Alman polisi tarafından gözaltına alındı.. Irina'nın da yatırımda bulduğu bardaki para paylaşımı konusunda buluştukları ifade edilen Mai'nin ortaya çıkan yalan nedeniyle kadından intikam aldığı iddia ediliyor.

7 / 15 Alman basını, ikilinin uydurduğu ve Müslüman göçmenlere karşı motifler taşıyan haberleri uzun süre boyunca manşetten servis etmişti.

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