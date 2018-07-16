Yan odadaki karısını aldattı! 'Sesleri duymamak için...'

Kocası tarafından aldatılan kadın, bu üzücü gerçekle yüzleştikten sonra başına gelenler filmden alınmış bir sahne gibiydi.

Karısını yan odadayken aldattı!

1 / 26 İngiltere, Worcester’da yaşayan Andrew Arthur ve eşi Tracey Arthur 15 yıldır birlikteydi. Mutlu bir şekilde başlayan evlilikleri, çiftin birbirinden gitgide kopması ile sonlanmak üzereydi. Tracey gerçekten neden aralarının soğuk olduğunu öğrendiğinde, aylarca bu durumla yaşamak zorunda kaldı.

2 / 26 Andrew ise bu konuda, “Yüzde 90’nı bile doğru değil. 5 yıl önce onunda ilişkisi vardı, ben öğrenince bitirdiğini iddia etti. O sadece paragöz. Evet, sevgilim eve taşındı ama biz çoktan Tracey ile karı-koca gibi değildik.” dedi.

3 / 26 Tracey ise, “Hala bunu yaptığına inanamıyorum, ben öğrenene kadar aynı yastığa başımızı koyduk. Bana cehennemi yaşattı. Kim hala karısı evdeyken, ailesinin evine sevgilisini getirir ki?” dedi.

4 / 26 Geçen sene 54 yaşındaki, Tracey kocasının onun aldattığından şüphelenmeye başladı. Ocak’ta Andrew boynunda morlukla eve geldi. Tracey, bunun bir aldatma işareti olduğunu düşünüp kocasıyla yüzleştiğinde, Andrew arkadaşlarıyla kavga ettiğini iddia etti.

5 / 26 Tracey, daha bir hafta geçmeden kocasının iPad’in de mesajlar buldu. Andrew, Tracey’i aldatıyordu. Tracey bu konuda eşi ile yüzleşti. Andrew, “Asıl senin bir gizli ilişkin var. Beni suçlamaya kalkıştığına inanamıyorum. Evimi terk et!” dedi. Beraber yaşadıkları ev, Andrew’ün ailesine aitti; adam bunu kullanarak eşinin evden gitmesini istedi. Tracey gitmeyi reddetti.

6 / 26 Birkaç hafta sonra, Andrew’ün sevgilisi eve taşındı. Tracey, yan odaya taşınmak zorunda kaldı. Evden çıkabilmek için adliyede işe girdi. Aylarca süren üçlünün birlikte yaşama durumu, Tracey için korkunç bir durumdu. Odasından sadece işe gitmek için çıkan Tracey, çift ile yüzleşmek istemiyordu. Dışarıdan yemek alıp odasından yiyen Tracey, aylarca mutfağa giremedi. Kendi evinin önüne bile park etmesine izin vermiyorlardı; “Ne zaman işten gelsem, park alanı onların araçları ile doluydu. Komşumun evinin önüne park etmek için izin istedim; aşağılayıcıydı.”.

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8 / 26 En kötüsü ise, kocası ve sevgilisinin yan odada, onların evlilik yatağında, beraber olmalarıydı. Tracey, “Seslerini duymamak için Ed Sheeren’ı son ses dinliyordum. Sürekli depresyondaydım. Bana tek iyi gelen müzik oydu.” dedi. Aylar süren bu durumdan sonra, Tracey Arthur Nisan’da yeni bir eve taşındı ve boşanma davası açtı. Şimdi Tracey’nin tek istediği, depresyonundan kurtulmak ve onu aldatan kocası Andrew Arthur’dan ayrılmak…

9 / 26 KIZ ARKADAŞINI FELÇ BIRAKIP ALDATTI! Erkek arkadaşının sürdüğü araçta geçirdiği korkunç kazadan sonra felç kalan genç kadın ikinci darbeyi de yine erkek arkadaşından yedi.

10 / 26 İngiltere’de, 2015 Mart’ta araba kazası yaşandı. Kazada araç yamaçtan aşağı uçtu, tarlaya girdi ve tavuk kümesinin üstüne konarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

11 / 26 Hastaneye kaldırılan kişiler, 16 yaşındaki Anastassiya Kravtsova ve 1 yıllık sevgilisi Beres Szabolcs’ti. Anastassiya, sevgilisi ile 15 yaşındayken tanışmıştı, Beres o zamanlar 24 yaşındaydı.

12 / 26 Anastassiya ve Beres, kazadan önce Beres’in kız kardeşinin doğum günü kutlamasına gitmişlerdi. Gitmek için Anastassiya’nın ailesinden izin almışlardı.

13 / 26 Anastassiya’nın üvey babası Paul, izin verme sebebini açıkladı: “Beres iyi biriydi. Saygılı ve nazikti. İşi ve arabası vardı. Ve en önemlisi kızımı mutlu ediyordu. O günkü izin için tek şartım vardı, sabah Anastassiya anneler gününü kutlamak için annesinin yanına gidecekti.”

14 / 26 Sabah dönüş yolunda Anastassiya ve Beres kaza yaptı. Anastassiya’nın yaraları çok kötüydü, hemen Royal Victoria Hastanesi’ne kaldırıldı. Paul, Anastassiya eve gelmeyince endişelendi, telefonunu aramak için eline aldığında hastaneden gelen 11 cevapsız arama gördü. Hastane, kızın yaşayamayacağını hemen gelmeleri gerektiğini söyledi.

15 / 26 Anastassiya’nın beyninde kanama vardı, 12 kaburgası kırılmıştı ve kırıklar ciğerlerine batıyordu; boynunda, omurgasında, omuzlarında kırıklar vardı. Komaya girmişti. 6 hafta sonra komadan çıktığında bir daha asla yürüyemeyeceğini öğrendi. Belinden aşağısı, omurgası ne kadar düzeltilmiş olsa da, sakat kalmıştı. Arabayı süren Beres’in ise morluklar ve çizikler dışında hiç yarası yoktu.

16 / 26 Ailesi bu süreç boyunca genç kızın yanından ayrılmadı. Beres’te hastanede onu ziyaret ediyordu; ama sıklıkları git gide azalıyordu.

17 / 26 Bir gün, Anastassiya Beres’e yürümeyeceğini söyledi; o da yanındayım dedi. Fakat, birkaç haftaya kalmadan Anastassiya eve çıkarıldığında Beres ortadan kayboldu. Ülkeden kaçmıştı.

18 / 26 Bu sırada, kazayı inceleyen polisler, Beres Szabolcs’i dikkatsiz sürüşten suçlu buldu. Sürekli ertelenen davada mahkeme, Anastassiya’yı dinledikten sonra kararını verdi.

19 / 26 Genç kız, kaçan sevgilisinin Avrupa’yı gezmesini Facebook’tan takip etti. 1 yıl sonra, sevgilisini hastane yatağında bırakıp haber vermeden ortadan kaybolan Beres, İtalya’da evlendi.

20 / 26 Anastassiya, “Facebook’da geziyordum, birden karşıma Beres’in düğün fotoğrafı çıkmıştı. O sırada polis tarafından arandığını biliyordum. Beni bırakıp gittikten 1 yıl sonra İtalya’da, Pisa’da evlenmişti. ” dedi.

21 / 26 İtalya, Beres’i iade etti, mahkeme son kez yapıldı. Beres, 8 aylık hapisle ve 5 yıllık ehliyetine el koyma ile cezalandırıldı. Ayrıca, Anastassiya’ya tazminat ödeyecek. Beres Szabolcs şu anda hapiste, sonbaharda çıkacak ve İtalya'ya dönecek.

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